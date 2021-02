El suicidio en tiempos del arte

Cosas cotidianas

Javier Caballero Lendínez (*)

“El arte vende porque no solo es arte lo que se vende”, me decía un profesor de la carrera. “Como la literatura. Vende libros quien tiene algo que contar, no quien lo hace más bonito (aunque eso ayuda)”, remataba.

En estos mundos de Dios, se venden cuadros en 92 millones de dólares como este último Boticelli o éxitos como la permanencia de una de las colecciones de arte privado más importantes del mundo en territorio español en la cifra nada desdeñable de 6.5 millones de euros anuales durante los próximos 15 años y otros (muchos) beneficios fiscales muy jugosos.

La beneficiaria de tal cantidad es Carmen Cervera, viuda, dueña una maravillosa colección de más de 400 cuadros y viuda de un gran coleccionista y empresario, el barón Hans Heinrich von Thyssen-Bornemisza (acotación de su nombre mucho más largo y casi impronunciable).

Pero en la política, el deporte, la farándula y, por supuesto, el arte, también se venden vidas, historias, tragedias personales y tristezas. También se vende algo presente en exceso: el suicidio. Y curiosamente, si echamos la vista atrás y analizamos a profundidad la historia de distintas artes, el suicidio está conectado (a veces íntimamente y otras casi soslayadamente) con la creatividad, la pasión, la inspiración.

Un psiquiatra español decía que “el viaje de la creatividad es azaroso. Se necesita una estructura interior fuerte para que este viaje sea de ida y vuelta, no solo de ida”. Cierto o no, el suicidio ha estado ligado a todas las fases de nuestra sociedad en sus distintos ámbitos. Como dato, solo en México se suicidan alrededor de 20 personas al día, que no es poco.

Seguramente Pablo Picasso no tendría nada de esto en la mente cuando se dirigió a la joven Marie-Thérèse Walter a la salida de los almacenes Lafayette, en París: “Tienes una cara interesante. Me gustaría hacerte un retrato. Soy Picasso”.

Con esta frase pronunciada en 1927, el artista, malagueño de pro, tan prolífico con los pinceles como inquieto con sus conquistas amorosas, abriría la puerta de un sueño eterno a esa sueca de 17 años afincada en París. Sin esperarlo, a la salida de los almacenes Lafayette, se convertiría poco a poco en su musa, su amante, su inspiración para la colección de grabados “Vollard Suite”, y, por supuesto, su todo. Pablo Picasso sería el escultor que convertiría a la sueca en imagen inmortal de su inacabable obra.

Varias décadas después de que fuera sustituida en el corazón de Picasso por Dora Maar —una fotógrafa alemana a la que conoció en el famoso Café Deux Magots de la capital francesa en 1936— y cuatro años después de la muerte del pintor malagueño, la sueca, ya entrada en años, se suicidó. Era el año 1977. Tiempo después, obras inspiradas en esta fase pictórica con la joven sueca, como “Naturaleza muerta sobre tulipanes”, se llegaron a vender en más de 40 millones de dólares.

En otro frente también en París, 44 años después de la conquista de Picasso a la salida de los almacenes Lafayette, un veterano pintor irlandés de 62 años, Francis Bacon, estaba ante la muestra de su vida, el reconocimiento que esperaba desde que sus manos comenzaron a pulir colores y emociones en lienzos. El Grand Palais era, por segunda ocasión sede de una retrospectiva a un artista vivo tras, curiosamente, hacer lo propio unos años atrás con el enamoradizo artista malagueño.

Dalí, Joan Miró, André Masson y otros muchos artistas destacados esperaban como invitados el momento en que el continente de las artes reconocería una trayectoria con luces y sombras, pero muy merecida. Antes, unos cuantos años atrás, Francis Bacon conoció en un bar del Soho a George Dyer, a la postre, su compañero de viajes, andanzas y pasiones desde 1963. Fue, sin lugar a dudas, la particular musa de Bacon.

Francis Bacon y George Dyer se dijeron adiós antes de aquella cita histórica del 26 de octubre de 1971. Aun así, ya separados, el pintor irlandés accedió a que Dyer le acompañara a esa aventura parisina. Dos días antes de la retrospectiva, en el hotel, George se suicidó con una sobredosis de drogas y alcohol. Francis lo descubrió, pero ocultó el suceso hasta que ese evento tan esperado tuviera lugar. Nadie, ni un cuerpo, ni siquiera el del otrora querido George Dyer destrozaría ese sueño francés.

Pues uno de los cuadros más icónicos de esta etapa pictórica, “Retrato de George Dyer hablando”, llegó a venderse hace unos años en casi 70 millones de dólares.

Réquiem.

Richard, el maestro que nos impartía una materia sobre el papel de la mujer en la literatura y el arte en la carrera de Hispanic Studies de la Universidad de Nottingham, me expresó su alta expectativa porque haría un ensayo sobre el papel de la familia en la tormentosa vida del pintor noruego Edvard Munch, más concretamente el de su hermana Inger.

A raíz de ese estudio a profundidad, Edvard Munch pasó a ser uno de mis artistas de cabecera. La diferencia entre este pintor y otros es que él vivió su particular viacrucis acuciado por la depresión, la tristeza y la desesperación. No llegó a suicidarse aunque esas ideas pasaron por su mente en algunas fases de su vida, como la de su difícil relación con Tulla Larsen. Edvard Munch murió como nació. Solo.— Mérida, Yucatán.

Periodista español de Grupo Megamedia

