El tercer informe de López Obrador

Filiberto Pinelo Sansores (*)

El tercer informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no fue el discurso retórico que acostumbraban los presidentes simuladores del pasado que durante varias horas leían, con cifras y más cifras de obras que presentaban como terminadas pero que, en la realidad, no existían o estaban todavía en proceso, sino un repaso, que duró menos de una hora, de lo que su administración ha hecho o está haciendo, que no es poco, durante el breve lapso de lo que lleva el sexenio, y lo que piensa hacer.

Una de las características de este gobierno es su austeridad, es decir, su actitud de no gastar el dinero de los mexicanos –que eso son los impuestos que todos pagamos- en sí mismo, esto es, en altos sueldos y privilegios para sus integrantes, como ocurrió, sin excepción, con todos los gobiernos del Prian, sino en obras y programas de beneficio colectivo.

Por eso es que no ha habido, durante el periodo, alzas de impuestos federales ni contratación de nueva deuda para aumentar el enorme débito que aquéllos nos dejaron, en su política rapaz de aprovechar todas las crisis para aumentar el saqueo al país.

En gran medida, el informe sirvió para divulgar de la manera más clara y didáctica posible los cambios que se están operando en el país y las razones para realizarlos, como antídoto contra las mentiras que no dejan de verter sus adversarios y evitar que hagan el efecto malsano que buscan en el pensamiento de la sociedad. Frente a hechos reales, comprobables, es imposible que opaquen con sus mentiras todo lo que este gobierno esté haciendo para sacar adelante al país, pese a los obstáculos que tiene en el camino.

En medio de una pandemia y en la situación de haberlo recibido con una enorme descomposición en todos los ámbitos de su vida por la corrupción, los privilegios, las privatizaciones, el abandono de las mayorías, la creación de leyes a modo para dar cobertura a las relaciones delictivas entre funcionarios y oligarcas, el endeudamiento exacerbado y otros males, la 4T ha avanzado mucho en su propósito de sacar al país del agujero, reconstruirlo y conducirlo por una ruta acorde con los intereses de las mayorías.

“Estoy obligado a informar —expresó AMLO— por ética y honestidad, que en los últimos dos sexenios los grandes contribuyentes se beneficiaron con condonaciones por 366 mil 174 millones de pesos y que solo 58 de esos grandes contribuyentes, grandes corporaciones empresariales y financieras, dejaron de pagar, en los dos sexenios anteriores, 189 mil 18 millones de pesos. Ahora, por el contrario, no existe el ofensivo privilegio de las condonaciones, estamos cobrando deudas vencidas y no se tolera el fraude fiscal”.

Manifestó, asimismo, que la reducción al mínimo del “robo de combustibles —el llamado huachicol—; la disminución drástica de la defraudación fiscal y otras malas prácticas que proliferaban en la Hacienda Pública en el antiguo régimen; la cancelación de fideicomisos, contratos leoninos y fondos que se manejaban de manera discrecional, deshonesta y en beneficio de minorías” por entes del gobierno; a la par que la puesta en práctica de “una política de austeridad republicana”, inédita por lo que significa de amarrarse el cinturón el gobierno, en vez de obligar al pueblo a que lo haga, ahorró aquél, en dos años y nueve meses, “un billón 400 mil millones de pesos” que le están permitiendo “liberar más presupuesto en beneficio del pueblo”.

“Con esta fórmula de combatir la corrupción y gobernar sin lujo ni frivolidad hemos podido cumplir los compromisos de no endeudar al país, no aumentar impuestos, no subir los precios de los combustibles y financiar programas sociales para el bienestar de nuestro pueblo, en especial, para los más pobres y marginados”, expresó.

A diferencia de los ladrones que gobernaron antes, que aprovechaban cualquier crisis como pretexto para robar más, el gobierno de López Obrador está haciendo grandes obras de beneficio colectivo y ampliando y mejorando programas sociales, sin que le cueste todo ello un quinto más a la sociedad. Algo que jamás había ocurrido.

Obras

Se están haciendo grandes obras en el país que no sólo le van a servir, cuando entren en uso, como poderosos detonantes de su economía —pues generarán a su alrededor otras inversiones, públicas y privadas, que significarán creación de empleos en beneficio de decenas de miles de personas— sino que, ya, desde ahora, están desempeñando esa función pues son decenas de miles trabajadores los que están participando en su edificación.

Destacó AMLO la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles y el programa integral del Istmo de Tehuantepec para articular puertos, trenes y crear una vía rápida de comunicación entre países de Asia y la costa este de Estados Unidos. Asimismo, la del Tren Maya que llevará bienestar a la región de mayor riqueza arqueológica, cultural y turística del país y una de las más importantes de mundo. Tan solo en la ejecución de estos tres grandes proyectos se están generando 143 mil 137 empleos directos y 277 mil 49 indirectos.

En julio del año próximo entrará en servicio la nueva refinería de Dos Bocas que permitirá a México producir en su territorio toda la gasolina que consume, con obvias consecuencias de mejores precios para los consumidores y su contribución a la generación de miles de empleos para el país.

La pensión universal para los adultos mayores —aseguró— va a ir aumentando y para enero de 2024 todos los adultos mayores recibirán 6,200 pesos, el doble de lo que hoy reciben. También, afirmó: “vamos a seguir apoyando a niñas y niños con discapacidad con sus pensiones, se seguirán entregando las becas a estudiantes de familias pobres y la atención médica y los medicamentos se seguirán entregando en forma gratuita; programas que, por cierto, ya se elevaron a rango constitucional y están establecidos como derechos de observancia obligatoria para quien esté en el gobierno”.

Esto último gracias a una iniciativa que AMLO envió al Congreso y que fue aprobada por mayoría calificada de Morena y sus aliados, con el voto en contra del PAN.

Los intentos de los opositores de burlarse del informe o descalificarlo con mentiras acerca de los datos que contiene quedan chatos ante la terca realidad de un gobierno que trabaja día y noche con logros comprobables que el pueblo palpa.— Mérida, Yucatán.

Maestro en Español. Especialista en política y gestión educativa