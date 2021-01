El traslape entre el pasado y el futuro

Ver, oír y contar

Por Olegario M. Moguel Bernal (*)

La mirada fija en el Palacio Municipal, semblante quieto, celular en el bolsillo y mente ocupada en la zona de traslape pasado-futuro de los que aquí vivimos, entre el legado que dejaron aquellos que fraguaron esta tierra como centro neurálgico de la región y el que dejarán quienes la construyen y lo seguirán haciendo día a día, Ángel Trinidad experimentaba en asiento de primera fila el trabajo afanoso del lustrador de calzado que sacaba brillo a unos zapatos que hacía muchas lunas vieron sus mejores años.

Los brochazos de betún y la fricción del trapo hasta chillar sacaban nuevo brillo a los cacles, pero no hacían milagros.

En estos tiempos de pandemia, cuando mucha gente no sale de casa y ha hecho de las playeras sport, los shorts y las “duramil” o las sayonaras de pata de gallo su uniforme, “mucho hago usando mis viejos zapatos”, justificaba así Ángel Trinidad a su calzado bastante ofendidito.

La mirada absorta de Ángel Trinidad descubrió a las nueve águilas que adornan los vértices que coronan los arcos superiores del palacio. ¿Herencia imperial? ¿Águila juarista que frontal abre las alas? Una cosa era cierta: no es un edificio ocupado por la 4T, que retomó ese emblema de Juárez, y menos de Movimiento Ciudadano, que también ha hecho de esa águila su escudo.

“No, por supuesto que no son estas últimas las razones de que esas águilas estén ahí —se dijo—. Pero les caerían como anillo al dedo”.

Perspicaz, el maestro del betún miró a su cliente y aventuró: “Seguro que nunca había usted visto esas águilas”.

—Nunca —respondió Ángel Trinidad sorprendido de que le leyera el pensamiento—. Y paso todos los días por aquí. ¿Las acaban de tallar?

—Nada. Tienen siglos ahí. Lo que pasa es que hace unos años, cuando limpiaron a conciencia la fachada para pintarla, les dieron su manita de gato y muchos de mis clientes empezaron a ver que ahí estaban.

Ángel Trinidad continuó admirándolas, contándolas: una, dos tres… nueve. ¿Tendrá algún significado el número?

—Esas águilas —externó— son como ustedes, los limpiadores de calzado: reaparecieron en la plaza grande.

—Sí, por fin. Ya no sabíamos qué hacer. Yo me fui a trabajar al campo con unos parientes en Tzucacab, pero muchos se quedaron sin lana y andan bien ahorcados.

—Al menos ya hay movimiento —Ángel Trinidad recorrió la plaza grande de un vistazo—. Hasta turistas se ven de nuevo.

El boleador le dio un golpecito en el zapato izquierdo, señal de que ahora limpiaría el derecho.

—Sí, mucho menos que antes de la pandemia, pero algo es algo.

Por allá, un grupo de jóvenes apiñados sin sana distancia escuchaba a un instructor, tal vez un maestro, que les hablaba de la Casa de Montejo. Su condición de estudiantes se delataba porque todos anotaban en libretas lo que el mentor explicaba. Más cerca, un grupo de niños jugaba a treparse a las letras de MÉRIDA mientras sus padres se tomaban fotos con la Catedral de fondo.

Turistas sin duda. Un joven de no más de veintidós años pulsó una guitarra, colocó a sus pies un sombrero y empezó a cantar para que los paseantes le obsequiaran algunas monedas: En esta tierra he visto mi primera luz / he visto y veo luz, tierra firme y vasto cielo… entonó.

—Buena rola —dijo el lustrador, que frisaba los cuarenta y cinco años—. Se refiere a agradecer a los que construyeron el lugar donde estamos y la esperanza de que las generaciones futuras nos agradezcan a nosotros... si hacemos bien las cosas.

“Vaya —de nuevo se inquietó Ángel Trinidad por las dotes telepáticas de este prestidigitador del betún.

—Muy buen tema para los tiempos que vivimos. Hay que agradecer a los que construyeron y no dejar de construir.

…Pero un buen día se marcharon y aprendimos a decir / grandes fueron los viajeros que cruzaron por aquí… continuaba inspirado el trovador solitario, tan solitario como el vacío sombrero.

—Ojalá nos recuerden así —aventuró Ángel Trinidad.

—Pues depende de cada uno, ¿no cree, jefe? Mire a Trump. ¿Cómo cree que lo van a recordar las generaciones futuras?

—No como un transformador, eso es seguro. Sino como un marrullero que quiso dinamitar el orden en su propio país, y en vez de hacerlo grande de nuevo, como prometió, lo empequeñeció a un nivel no visto quizás desde hace más de un siglo. Por eso Biden, en su discurso de toma de protesta, dijo que “seremos juzgados por cómo enfrentamos este momento de crisis.

—Ya ve. Imagínese si todos los que han sido autoridad se preguntaran cómo son recordados. Muchos necesitarían tener muy poca vergüenza para volver a presentarse por un cargo.

…Y hoy hace un buen día para hablar de los que están aquí / trazando a diario el bienestar de todo aquel que vendrá… por fin alguien arrojó una moneda al sombrero.

—Dudo que muchos tracen el bienestar de aquellos que vendrán. Ya ve usted a los “influencers”. Son “viajeros” pero ¿qué bien van a trazar? Nosotros que vemos a diario el turismo no hemos visto nada que hayan atraído esos personajes. Vea usted el turismo que viene aquí, mírelos: son familias, matrimonios con hijos, o extranjeros, o bien gente arriba de los cuarenta años. ¿Cree usted que esos toman sus decisiones por lo que les digan los “influencers”?

—Tal vez sí.

—Eso dice usted porque no está diario aquí, en la mata. Todos los turistas que vienen a conversar están enamorados de la riqueza cultural de Yucatán, y nosotros los lustradores de calzado, los caleseros, los vendedores de artesanías, guayaberas y hamacas todo el tiempo la estamos promoviendo. Por eso ofenden esas idioteces del “templo de la divina” de Uxmal o de la “hacienda” en Izamal. No se vale.

—Pero dijeron que tienen muchos impactos.

—Hoy todo lo quieren justificar con impactos. Como diría aquél: “¡Ay impactos, cuántos crímenes se cometen en tu nombre!”

—¿Crímenes? No exageres.

—¿Exagero? Pregúntales a los banqueteros si para ellos no es un crimen que los tengan amarrados mientras en una hacienda de Mérida hacen tremendo fiestón sin restricciones y, además, promovido en redes por “ya sabes quién”. Les restringen su medio de vida mientras por otro lado están permitiendo y promoviendo eventos de “influencers”. Eso es una bofetada criminal.

…En verdad que fueron grandes los viajeros que cruzaron por aquíííí… concluyó el inspirado cantor, al mismo tiempo que el boleador daba un golpecito en el zapato derecho.

—Ya quedó, jefe.

Ángel Trinidad miró sus zapatos lustrosos. “Aún aguantan unos añitos”. Pagó al adivinador de pensamientos y se dirigió al trovador. Arrojó moneda al sombrero y repitió las palabras del lustrabotas:

—Buena rola, chavo.

—Gracias señor. Es de Fernando Delgadillo.— Mérida, Yucatán.

