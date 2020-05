El uso de mentiras para socavar

Filiberto Pinelo Sansores (*)

No obstante la necesidad de que los actores políticos del país se unan, aunque piensen distinto, para lograr que haya también unidad abajo, en el pueblo, y obtener así los mejores resultados en el combate al Covid 19, que ataca a todos por igual, la mezquindad de quienes están poniendo sus intereses particulares o de grupo por encima de los sociales, hace más difícil la tarea.

Es claro que quienes se sienten desplazados del poder del Estado, y quienes hacían jugosos negocios a su sombra, ven en la pandemia la oportunidad de golpear al gobierno que les quitó, o está en proceso de quitarles, sus ancestrales privilegios.

La estrategia es clara: desprestigiar el trabajo, a todas luces, eficaz y transparente, que realizan los profesionales de la salud y otras áreas de la administración pública que integran el equipo que dirige su combate.

Nunca ha habido un proceso más transparente, tanto de atención como de información, a un problema de salud, en México o el mundo, como éste. Desde que tuvo noticia del primer brote de 44 casos de neumonía en Wuhan, China, la secretaría de Salud mexicana, encabezada no por un “grillo” sino por un eminente inmunólogo, el doctor Jorge Alcocer Varela —Premio Nacional de Ciencias y Artes en Ciencias Físico Matemáticas y Naturales 2015— dio seguimiento a su curso y previó, aproximadamente, el momento de la llegada a México.

El gobierno federal, apoyándose en la Secretaría de Salud, integró con expertos se su área y otras disciplinas, como las matemáticas, un sólido equipo interdisciplinario en cuyas manos puso la estrategia para su combate. Son estos especialistas quienes han decidido todas las medidas que en el país se toman para contenerla o mitigarla y son, también, factor esencial en las que se están tomando, ya, para reabrir la economía, mediante un semáforo de riesgos para no exponer a la población a posibles rebrotes de la epidemia.

Esta manera, responsable, de proceder, ha dado —dentro de la desgracia que significa esta feroz pandemia— mejores resultados que en otros países.

Demostrarlo es fácil. El 10 de mayo —cuando México había entrado ya en la fase del pico de epidemia— sus números eran 27 contagios y 3 muertes, por cada 100 mil habitantes. España exhibía 478 contagios y 57 fallecidos; Italia, 363 y 51; Inglaterra, 331 y 48; Alemania, 207 y 9; Estados Unidos, 402 y 24 y Brasil, 75 y 5, respectivamente, todos por el mismo número de habitantes. La conclusión es obvia: México es uno de los países del mundo que, en proporción al número de sus habitantes, tiene menor número de contagios y muertes (“El Mundo”, España, versión digital, 10-05-20 y D. de Yuc. 11-05-20).

Pero no sólo se está manejando con acierto el problema sino que se está haciendo de una manera absolutamente transparente, con abundante información en todas las plataformas comunicacionales que el gobierno tiene a su alcance.

Es un éxito de intercambio social el que se está dando entre sociedad y gobierno, que no se debe sólo a que el vocero del grupo, el doctor Hugo López-Gatell sea una persona empapado en su materia y se exprese con elocuencia, sino porque la decisión del gobierno de producirse con verdad, sin ocultamientos, enfrentando los cuestionamientos con que, de cara a la nación, periodistas de muchos medios, desde el 23 de marzo —en 53 conferencias de prensa de una hora diaria— bombardean al vocero, ha sido aplaudida por la sociedad que, en última instancia, es quien, acatando las medidas que se dictan, habrá de derrotarla.

Sin embargo, no faltan quienes, desesperados por que se produzca una ruptura entre sociedad y gobierno, pues les urge que la estrategia fracase —que mueran muchos—, para que puedan proclamar: “Ven, lo dijimos, este es un gobierno inepto”, y reforzar su campaña para deponerlo, aunque sea por medios ilegales, inventan patrañas para el logro de su objetivo.

El último episodio de esta estrategia ha sido el que iniciaron dos exsecretarios de Salud, Julio Frenk y José Narro, este último exaspirante a dirigir al PRI, que hicieron declaraciones diciendo que el doctor Hugo López-Gatell estaba ocultando en su información diaria el verdadero número de fallecidos por coronavirus; de inmediato, medios internacionales con corresponsales en México “recogieron” la especie y la difundieron.

Hecho esto, actores políticos que lideran una rabiosa oposición al gobierno, la difundieron en sus cuentas de redes sociales.

Acción concertada

De que fue una acción concertada no cabe la menor duda. Un ejemplo es que quien escribió la nota del “New York Times”, Azam Ahmed, su corresponsal en la capital del país, tiene vínculos con el empresario Claudio X González Guajardo, dueño de la ONG Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), dedicada a combatir al gobierno de la 4T.

Esto fue demostrado en un reportaje del medio digital independiente Rompeviento TV, que exhibió la estrecha relación del corresponsal con el coordinador de Comunicación Social de MCCI, Darío Ramírez.

Según otro medio, el señor Ahmed, publicó, el 29 de agosto del 2017, en el mismo “New York Times” un artículo que, con el título de “Un empresario activista lucha contra la corrupción en México y se convierte en un blanco del Estado”, dedicó a enaltecer las figuras del señor González y de su padre, Claudio X González Laporte (ABARLOVENTO INFORMA, 09-05-20).

Por eso no extraña que uno de los primeros actores políticos que difundieron la nota del periódico neoyorkino fue el propio González Guajardo, quien en su cuenta de tweet escribió: “Cifras ocultas: México desatiende ola de muertes en la capital — The New York Times— Mentir, simular y engañar de manera cotidiana (muy de la 4t y los políticos en general) es irresponsable; mentir, simular y engañar durante una tragedia es imperdonable”.

Desde luego, el doctor López Gatell respondió a todos los confabulados, desnudando con cifras, hechos y razones las mentiras que, con mala fe, echaron a andar (Ver: https://www.youtube.com/watch?v=bMw1NfKeZxk), pero el episodio puso, de nuevo, en evidencia que los adversarios de este gobierno no se tientan el corazón para sacar adelante sus propósitos golpistas y recuperar el poder —un poder que perdieron en las urnas—, aunque se lleven entre las piernas no sólo la salud, sino hasta la vida de millones de mexicanos.— Mérida, Yucatán.

fipica@prodigy.net.mx

Maestro en Español. Especialista en política y gestión educativa

