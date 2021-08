El uso político de las vacunas contra el Covid

Luis Pazos (*)

El gobierno federal decidió utilizar las vacunas para ganar votos en las elecciones del 6 de junio del 2021, cuando se renovaron la Cámara de Diputados, 15 gubernaturas y 1,900 ayuntamientos.

La primera falla fue el retardo en la compra de vacunas. Autoridades de la Secretaría de Salud recomendaron al presidente pedirlas gratis a la ONU, que anunció ofrecerlas sin costo a países muy pobres, pero México no calificó.

Después esperaron a que el presidente tomara la decisión de cuáles comprar y cuántas, pues en la Secretaría de Salud solo actúan hasta que saben lo que el presidente piensa. Como al presidente no le gusta usar cubrebocas, dijo el subsecretario de Salud que provocaban una falsa seguridad.

El segundo error fue la decisión política de que el gobierno tuviera el monopolio de distribuir, importar y aplicar vacunas. En EE.UU., al igual que en México, el ejército y la marina las organizaron, pero en ese país también se aplican en hospitales privados y en 6,500 farmacias privadas. En México el gobierno monopolizó su distribución y aplicación.

Al principio la politización fue descarada, “voluntarios” con chalecos de MORENA pasaban a las casas en zonas de clase media y pobres, pidiendo la credencial de elector, para anotarlos en la lista para vacunarse. La denuncia en varios medios de comunicación de ese abuso los llevó a suspender esa descarada estrategia para ganar votos en las elecciones del 6 de junio.

Vacunaron primero a grupos que consideraron eran favorecidos por MORENA, como adultos mayores. Es correcto que sean los primeros, pero no en forma exclusiva. Miles de familias tienen que vacunarse en diferentes fechas, según la edad. Hasta estas fechas empezaron a vacunar a los de 18 a 29 años y 2ª dosis de 59 años para abajo.

Si no presentas CURP, credencial del INE, comprobante de domicilio y el registro de vacunación, no te vacunan. Si la dirección de la credencial del INE y comprobante de domicilio no coinciden tampoco te vacunan. En EE.UU. te piden una identificación, sin importar edad ni nacionalidad, si no la tienes te piden nombre y te vacunan, puedes dar tu dirección de México.

El gobierno condicionó vacunas a hospitales privados a que primero se la aplicaran a personal de bajos ingresos y después de las elecciones a doctores, mayoría críticos de MORENA por la escasez de medicina que provocó el gobierno. Según el subsecretario de Salud, 2 millones de mexicanos se vacunaron en EE.UU., pero no dijo la causa: burocracia para aplicársela en México.— Ciudad de México.

lpazos@prodigy.net.mx

@luispazos1

Profesor de Economía Política