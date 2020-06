El valor de la solidaridad ante el Covid-19

Cada quien está jalando por su lado

Mario Benjamín Valadez Meraz (*)

No sé sí sean otros tiempos, pero después de haber vivido la represión estudiantil del 68, los catastróficos sismos de 1957,1985 y 2017 y los huracanes “Gilberto” e “Isidoro” en 1988 y 2002, respectivamente, pensé que ya lo había visto todo.

¡Pero que equivocado estaba! el destino quiso que viviera la peor tragedia epidémica de la era moderna.

Si inicié mi colaboración aludiendo esos históricos acontecimientos fue porque en esos tiempos los mexicanos éramos más unidos y solidarios en el dolor que hoy, tanto que el pueblo repudió al gobierno de Gustavo Díaz Ordaz por la matanza de estudiantes en Tlatelolco, como también la unión que existió en los trágicos sismos, en donde no solo ayudaron a encontrar sobrevivientes entre los escombros sino que lloraron por quienes perdieron la vida.

Hoy cuando en todo el mundo se vive la peor epidemia sanitaria de nuestra época esos valores se han perdido. Me entristece decirlo pero cuando más unidos deberíamos estar cada quien está jalando por su lado.

Como ejemplos de esta aseveración están todos los yucatecos que no se solidarizaron con esta pandemia del Covid-19 y que con su indiferencia han contribuido a que la epidemia se propague al salir de sus casas sin seguir las medidas de higiene decretadas por el gobierno; como los legisladores locales de oposición por no solidarizarse con Yucatán, al negarle a la administración de Mauricio Vila Dosal la contratación de un empréstito de $1,728 millones para reactivar la economía del estado, endeudamientos que siempre he criticado, porque a la larga personifican una pesada carga financiera para el erario, pero por la crisis sanitaria que hoy vivimos y ante una inminente recesión económica pienso que el préstamo en esta ocasión sí era necesario.

Hoy ante el incremento de contagios y muertes por el coronavirus, y cuando muchos hemos cumplido resguardándonos en nuestras casas desde que se inició está pandemia, irresponsablemente infinidad de yucatecos salieron de para realizar una marcha AntiAMLO en sus vehículos.

¡Señores! los tiempos juegan un papel trascendental en nuestras vidas y los de hoy no son como para realizar manifestaciones irrelevantes. La prioridad es permanecer en casa y cuidar a sus familias. Mítines que no benefician a nadie y que solo contribuyen a entorpecer el notable desempeño que está realizando por Yucatán el gobernador Mauricio Vila Dosal.

No sé si no tienen miedo a contagiarse o a perder a un ser amado, pero me gustaría preguntarles ¿qué han aprendido de esta pandemia?

No quiero ser irrespetuoso pero su respuesta, además de compleja, pienso que la nueva generación no podría responderla, y no es por ignorancia sino por falta de madurez. En mi caso y el de muchos responsables ciudadanos y no me da pena externarlo pero tengo miedo.

Familia

Si amables lectores, miedo. pero no por mí, porque bien o mal ya viví mi vida, sino por mis tres hijos que hoy construyen su futuro en hospitales del sector salud, quienes demostrando el gran amor que nos tienen optaron por proteger a sus padres de esta pandemia.

Hoy con más de 75 días de confinamiento me han servido para valorar más mi vida y comprender mejor a mi familia, aun cuando el paso de los años me han rebasado y ante un futuro incierto. Mi mayor deseo es seguir viviendo, porque quiero volverlos a tener entre mis brazos para decirles lo mucho que los amo.

Pienso que al igual que yo hay miles de yucatecos que tienen miedo, desean que pase esta pandemia para reunirse nuevamente con sus familias

Para concluir les pido a quienes piensan que no pasa nada y no hay motivos para alarmarse: Amigos la vida es el regalo más hermoso, cuídenla y cuiden la de sus seres queridos.

Acaten todas las medidas sanitarias que el gobierno ha decretado. No contribuyan a que la pandemia se incremente, porque los hospitales se podrían colapsar y no habría las suficientes camas, médicos y enfermeras ante tal impacto. Por eso quédate en tu casa.— Mérida, Yucatán

mariovaladez_48@hotmail.com

Contador-auditor. Exasesor de gobiernos emanados del PRI

