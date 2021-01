El valor de lo que aún tenemos

Celebración de la vida y reconocimiento

Ligia Gío Mena (*)

Nunca me ha sido más difícil escribir que este año que acaba de terminar….

De más está decir que los cambios han sido tan drásticos en nuestra vida!!! Lo que era nuestra rutina, nuestra vida, desapareció en marzo del año pasado, agarrándonos tan descuidados que no fue sino hasta junio que nos empezamos a dar cuenta de lo que estaba pasando y cómo nos estaba afectando!!!

Empezamos a ver o a saber de alguna manera cómo iban cerrando lugares que eran nuestros refugios para compartir un café, una cena con amigas, el gym, ir a misa..., todo lo que era nuestro entorno cambió drásticamente en unos meses.

Veíamos con preocupación que todo lo que estaba pasando se extendería unos meses más, pero nunca pensamos que sería todo el año y más…. Que tendríamos que adaptarnos a vivir así.

Todavía nuestra preocupación era esa, nuestro entorno, hasta que empezamos a perder a muchísimas personas conocidas o amigos. Pero aquí en Mérida, donde todos nos conocemos, nos dolía saber que se adelantaban !!!

Y después vino lo peor. Esto no paraba y el miedo fue nuestro fiel compañero, pues ya no era mi entorno o a donde no podría ir sino sobrevivir y que los que amo no se contagien!!!!!

Empezamos a perder amigos, cercanos, lejanos, familiares y todos aprendimos a acompañar a las personas que queremos en silencio, en oración y cuidados extremos, pero fue entonces cuando valoramos lo que es la compañía de un amigo, el abrazo de un ser amado, el beso de tus padres, la alegría de compartir y celebrar un cumpleaños, el valorar poder ir a visitar a tu amiga cuando te daba la gana, valoramos despertar!!!!

Y agradecimos respirar sin dificultad, que nuestros hijos estén sanos, que tengamos trabajo, lo básico y lo natural se volvió bendición y extraordinario!!!!

La felicidad se centró en casa, en poder hacer de nuestro hogar un búnker de paz, armonía y salud. No dejar que entrara el pánico, ni amigos, ni el dolor de afuera, ni familiares, se volvió la tarea de todos los que amamos a nuestra familia y amigos y los queremos volver a abrazar, besar, celebrar la vida en casa o en la playa rodeados de amigos y personas que suman a nuestra vida….y esta tarea agota la mente, el alma y el cuerpo.

Ahí aprendimos a cuidar nuestro cuerpo y nuestra mente para poder ser un remanso de paz, por si alguno de nuestros hijos o familiares nos necesitan!!!!

Solo así aprendimos a valorar nuestro cuerpo sano, nuestra mente equilibrada y nuestra alma en paz.

Hoy, después de cerrar 2020 hace unos días, recibimos 2021 con esperanza y fe, ya aprendimos cómo!!!! Ahora solo es tener paciencia para vivir este año con toda la ilusión y amor que podamos porque, aunque aún nos falta, no sabemos si a alguno de nosotros nos tocara o a algún familiar cercano.

Por eso hay que derramar agradecimiento y amor a los que nos interesan, a los que amamos, decirlo!!! demostrarlo!!!

Guardar nuestros abrazos y besos para repartir cuando esto termine con quien se cruce en nuestro camino. Mientras, demostrarlo con mensajes, acciones, mails, no nos quedemos con nada!!!!

Vaya esta recomendación porque hace unos días perdí a mi editor del Diario de Yucatán, al señor Angel Aldaz, quien me ayudó a no dejar de escribir ni en tiempos difíciles; me rechazó artículos mediocres, me motivó tal vez sin él saberlo; se volvió parte de mi entorno y no tiene idea del dolor que me causó saber que se adelantó en nuestra cita con EL para al fin verlo cara a cara.

Un abrazo lleno de agradecimiento, respeto y cariño hasta el cielo para tí, Angel!!!!!!— Mérida, Yucatán.

ligiagio7@gmail.com

Licenciada en Psicología