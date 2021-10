El valor de mercado de las acciones

¿Cuánto vale tu empresa?

Fernando Ojeda Llanes (*)

He platicado en escritos anteriores sobre el mercado de dinero que comercializa instrumentos financieros de corto plazo y me quedó pendiente el boleto del mercado de capitales respecto a instrumentos de largo plazo.

Platicaré precisamente sobre las acciones que se pueden adquirir en este mercado de capitales o de valores.

Todos podemos adquirir acciones de las empresas que cotizan en bolsa, de las cuales se publican los precios de sus acciones y podemos darnos cuenta de la tendencia de cualquiera de éstas, algunas al alza y otras a la baja, podemos adquirir el día de hoy por ejemplo en 1,000 pesos y el próximo año si la empresa tuvo buenas operaciones y si sus acciones tienen demanda quizás las podamos vender en 1,500 pesos y tener una ganancia de quinientos que equivale a 50% de rentabilidad ¿extraordinario verdad?

Con estos datos parece que en un año la empresa tuvo un gran crecimiento.

Pongámonos en contexto en una forma muy coloquial, las empresas para poder emitir acciones y ponerlas a disposición del público, a través del mercado de capitales, tienen que registrarse en la bolsa de valores de cualquier país y cuando se inscriben por primera vez, se tiene que conocer el valor de mercado de sus acciones para una llamada emisión primaria, que comentaré posteriormente.

Después de la aceptación, las acciones referidas se ponen en circulación en un llamado mercado secundario y los precios de compra y venta empiezan a variar con base en diferentes aspectos: la situación de la empresa, la oferta y la demanda, los eventos sistemáticos, por ejemplo una devaluación, un fenómeno climático, etcétera.

Lo anterior hace que el precio de la acción tenga una tendencia hacia arriba o hacia abajo en su precio y no es precisamente el valor intrínseco real de las acciones equivalentes a una emisión primaria, porque están interviniendo en su valor otros elementos exógenos que le dan variabilidad y el principal es el que la citada acción tenga la llamada alta bursatilidad, o sea, que la compren. De una u otra forma se conoce el valor de mercado de la acción respectiva.

Hay varias formas de medir la variabilidad de las acciones, una de éstas es utilizando el denominado coeficiente beta, que es un concepto que mide el movimiento esperado de una acción en relación con los movimientos del mercado en general.

Una acción que ha superado al mercado a lo largo del tiempo tiene una beta superior a 1.0.

Si una acción se mueve menos que el mercado, la beta de la acción es menor que 1.0.

Los mercados infieren que las acciones de una beta alta son más riesgosas pero ofrecen mayor oportunidad de rendimiento, las de beta baja tienen menos riesgo, pero también menores rendimientos. Volvemos al axioma de que a mayor riesgo, mayor rendimiento.

Todo lo mencionado anteriormente nos da una idea del valor de la acción de una empresa pública, llamada así porque cotiza en la bolsa de valores, pero ¿cuál es el valor de mercado de la acción de una empresa privada que no se encuentra registrada en el mercado de capitales y por lo tanto no hay registros porque no hay el juego de la bursatilidad o de oferta y demanda?

Si por ejemplo: la empresa tiene un capital social de un millón de pesos y 100 acciones en circulación, ¿el valor de cada acción es de diez mil pesos? (un millón dividido entre cien); desde luego que no, éste es un llamado valor nominal de la acción. Entonces si se tiene un capital contable de dos millones que incluye capital social y utilidades retenidas, ¿el valor de la acción es de veinte mil? (dos millones divididos entre 100), tampoco es su valor, éste se denomina valor contable de la acción.

Vaya, entonces si hago una revaluación de los activos fijos por dos millones adicionales, ya el capital contable de dos millones sube a cuatro, ¿entonces el valor de la acción es de cuarenta mil? (cuatro millones entre 100), de ninguna manera, éste sigue siendo valor contable actualizado de la acción.

¿Entonces cómo se determina el valor de mercado de la acción de una empresa privada que no cotiza en bolsa?

El valor de mercado de una empresa privada no lo da el importe de los activos actualizados o no, ni el capital social, ni el capital contable; de acuerdo con la Teoría de Miller y Modigliani, el valor de la empresa lo da su capacidad generadora de utilidades de operación, en relación con su mercado y su costo de capital, sin tomar en cuenta la estructura de capital. Parece complicado, pero existe una técnica financiera para determinar el valor de la acción en estos términos; la puedo poner a disposición.

Debo concluir mencionando: las empresas privadas deben conocer el valor de mercado de sus acciones cada año y hacer las comparaciones de tiempo, de esta forma podrán saber verdaderamente, en forma económica y no contable, si sus acciones subieron o bajaron de valor, mejor dicho: ¿ha valido la pena el titánico esfuerzo de la aplicación de todas las estrategias operadas en la compañía?

Si no se conoce el valor de mercado de la acción, pudo haber sido una lucha “pírrica”.—Mérida, Yucatán

ferojeda@prodigy.net.mx

Doctor en investigación científica. Consultor de empresas