El verdadero valor de la inversión

Costos ocultos en las empresas

Fernando Ojeda Llanes (*)

He platicado sobre la información que reportan los estados financieros de las empresas que son resultado de la toma de decisiones de sus operaciones del período respectivo; como se presentan a una fecha ya terminada, resulta que la información corresponde a operaciones del pasado y que fueron decisiones buenas o malas. Las decisiones ya no se pueden cambiar, pero deben tomarse en cuenta las que no fueron adecuadas para que en el futuro no se repitan y las buenas sirvan de mejor ejemplo.

Siendo los estados financieros históricos y nos proporcionan información en pesos y centavos, podemos observar en los diferentes rubros y cuentas las inversiones o gastos realizados, así como los ingresos y costos a efecto de saber nuestra situación financiera, los riesgos que corremos y el resultado económico en cuanto a ganancias o pérdidas.

En el balance general existen partidas que nos están informando la inversión respectiva; por ejemplo, la cuenta de inventarios nos indica qué cantidad de dinero tenemos invertido en las mercancías que vamos a vender, pero hay una serie de costos adicionales que están ocultos y no se reportan en esta partida, como es el caso del costo del dinero de la inversión respectiva. Como el dinero no es gratis, tiene un costo, entonces cuanto mayor inventario tengamos, tendremos una inversión en dinero mucho más grande, pero también el costo de haber adquirido el dinero: y a esto se le denomina costo de capital.

Hay otra serie de costos y gastos que corresponden a la cuenta de inventario que tampoco se reporta en su cuenta respectiva del balance general, tal es el caso del mantenimiento del inventario, y esto corresponde a sueldos de los almacenistas, del gerente, la depreciación de los anaqueles, la renta del almacén, las prestaciones del personal respectivo, los tiempos improductivos, el tiempo invertido en el conteo de las mercancías, su valuación y su existencia, así como su selección y almacenamiento, los seguros, los equipos de seguridad y una serie de gastos que incrementan el de la inversión respectiva en este rubro.

Si la empresa está otorgando crédito a sus clientes de acuerdo con una política establecida, la inversión respectiva se observará en el balance en la cuenta de cuentas por cobrar a clientes, conforme se vendan más productos crecerá esta inversión y conforme se dejen de cobrar se mantendrán altos niveles que se miden por días de inversión en inventarios. Pero así como en los inventarios se tienen costos y gastos ocultos, también sucede en las cuentas por cobrar.

Por lo general, cuando se concede crédito en una política a corto plazo de 30, 60, 90 días o más se otorga a los clientes a valor de venta sin incluir intereses; sin embargo, ese dinero que se entrega en forma de mercancías tiene un costo de capital, o sea el importe de los intereses de haber adquirido el dinero para otorgar el crédito. Hay empresas que hacen un cálculo de intereses de la inversión que otorgan a sus clientes y dentro del precio de venta incluyen este costo, pero hay empresas que no hacen este ejercicio y absorben este costo que queda oculto porque, al otorgar el crédito, la venta respectiva se registra como ingreso pero no tiene cargo por intereses sobre el importe según el tiempo del crédito otorgado.

También la inversión en cuentas por cobrar, aparte del costo de capital, tiene otra serie de costos y gastos tales como los sueldos y prestaciones del gerente y personal del departamento de crédito y cobranzas, el costo de la administración de las cuentas para que sean cobradas a su vencimiento, el proceso de investigación de los clientes a quienes se otorgará el crédito, un porcentaje de las inversiones que no se pueden recuperar y se convierten en cuentas incobrables, el costo de los litigios por cobranzas y una serie más de gastos que no se reportan dentro de la inversión informada en cuentas por cobrar a clientes.

En conclusión, esta serie de costos y gastos ocultos deben investigarse para conocerlos y saber el verdadero valor de la inversión en los renglones respectivos, aunque algunos de éstos se encuentren en el estado de resultados; esta es una labor de la administración financiera, ya que el departamento contable lo único que hace es clasificar y registrar las operaciones para emitir los estados financieros.— Mérida, Yucatán.

Doctor en Investigación Científica. Consultor de empresas