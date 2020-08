El vino para la salud femenina

Por José Carlos Palacios Sommelier

En una pausa en el camino del vino por la república mexicana, me dediqué a responder un correo que una lectora me envió preguntando sobre los beneficios de degustar vinos tintos y blancos, y se me hizo más que una pregunta recurrente una necesidad fundamental, ya que el vino y la salud femenina, van de la mano. Los beneficios son múltiples.

Podremos observar muchos factores positivos y razones por los cuales las mujeres deben beber vino.

Este maravilloso elixir aporta muchos beneficios, es considerado un alimento completo, ya que posee vitaminas y minerales: está asociado con la longevidad, contiene vitaminas A, C y varias del complejo B (ácido fólico, biotina, tiamina y piridoxina), y contiene pequeñas cantidades de hierro, esenciales para casos de anemia, entre muchos otros.

Asimismo, es un remedio terapéutico en la ansiedad y la tensión emocional. Algunos expertos dicen que “el vino mantiene en un justo equilibrio la mente y los sentimientos”. A su vez, desarrolla propiedades euforizantes que disminuyen la depresión.

El efecto del vino en las mujeres es beneficioso, por ejemplo, si beben vino blanco, es un excelente diurético, además de ser ricos en tartratos y en sulfatos de potasio que actúan sobre los riñones, para eliminar mucho mejor las toxinas.

Otro beneficio de que las mujeres beban vino es que reduce el riesgo de contraer cáncer, porque contiene sustancias que activan la respiración celular, cuando se consume moderadamente se protege contra los efectos patológicos de los radicales libres que producen varios tipos de cáncer.

Pasando al capítulo digestivo, es muy rico en vitaminas B2, permite así eliminar toxinas y la regeneración del hígado (se recomienda beber moderadamente) y lógicamente actúa de manera activa en el metabolismo de las proteínas y de los glúcidos, y estimula la segregación de los jugos gástricos. Es altamente recomendable con pescados y carnes pues facilita el proceso de la digestión.

Algo maravilloso es que acelera la depuración de colesterol, facilita y refuerza la acción de la vitamina C que es la necesaria para eliminar el colesterol.

También es un buen disparador de las sensaciones que despiertan al beber vino, aunque parezca paradójico, el vino une mucho a la pareja, se hace un ambiente de buena plática, donde afloran todas esas sensaciones que solo se encuentran en dos personas disfrutando una buena botella de vino.

Según un estudio reciente, las mujeres que beben vino son más cariñosas, más tiernas y tienen una mejor aptitud con sus parejas, y en cierta medida el vino contribuye a vivir una vida plena y de mucha felicidad.

Aunado a lo anterior, las endorfinas que se generan crean una sensación de bienestar en cada copa de vino que las mujeres beben.

Aunque no hay un rango de mujeres que beben vino, un alto porcentaje bebe en reuniones sociales y un porcentaje más bajo lo consume en pareja o sola.

Existen muchos beneficios más que podremos ir desarrollando a lo largo de estas columnas.

Les recuerdo que beber es placentero, beber es vivir, pero beber sin exceso.