Empleo entre los jóvenes

Dificultades

Irving G. Góngora Arjona (*)

En Yucatán existe un problema que poco se ha discutido en público: las dificultades de trabajo para los jóvenes profesionistas.

Este estado presume, entre otras cosas, de su bajo desempleo: la media de desocupación nacional en el segundo trimestre de 2019 fue de 3.54% y en Yucatán, de 1.76%, lo que lo coloca como el estado con la segunda menor tasa en el país.

Este estado ofrece gran cantidad de vacantes laborales, ya que sólo 2 de cada 100 personas carecieron de trabajo. Pero me hago esta pregunta: ¿los empleos en este estado están destinados a los profesionistas? Considero que no del todo y que, más bien, se promueve la creación de empleo de baja cualificación y la población joven sería la más vulnerable. Pero vamos por partes.

En la actualidad es necesario que los individuos se formen profesionalmente, pues los jóvenes con educación superior tienen mayores posibilidades de insertarse en empleos mejor remunerados en comparación con sus coetáneos sin estudios.

Terminar la universidad no sólo es positivo para los individuos, sino también para el desarrollo económico de una región. La población con más preparación refleja el capital humano de un territorio, lo que se relaciona con la atracción de inversiones con un mayor nivel tecnológico e industrial.

Pero estudiar es una inversión y como tal involucra gastos. Señalaré sólo dos. Por un lado, tenemos que un joven profesionista destina, al menos, 15 años de su vida a sus estudios; es decir, un joven universitario debería estar listo para emplearse a los 22 años, aproximadamente. Esto implica un retraso en la entrada al trabajo de la población profesional, lo que disminuye sus posibilidades para competir por trabajos menos calificados.

Por otro lado, la familia invierte recursos para la preparación de los jóvenes. El gasto en la educación de los hijos, especialmente en familias de estratos bajos, puede significar un gran porcentaje, especialmente si se tiene más de un hijo.

Se han encontrado casos de jóvenes que deben abandonar sus estudios, después de la educación básica, para insertarse al trabajo con el fin de aportar al gasto familiar. Por tanto, estudiar la universidad en México, un país con tantos obstáculos estructurales como la desigualdad y la pobreza, es un lujo que no muchos pueden darse.

Como toda inversión, la educación debería generarles mayor beneficio a los profesionistas en los mercados de trabajo, pero se ha encontrado evidencia que indica que esta población experimenta altas cifras de desempleo y precariedades en sus trabajos.

Si bien la educación es necesaria, no es suficiente para lograr el éxito laboral, debido a que las oportunidades, traducidas en vacantes, no están distribuidas igualmente en toda la población. Creemos que los mercados de trabajo no pueden absorber toda la mano de obra profesional que año con año se genera en Yucatán, a pesar de reportar bajas tasas de desempleo.

Mediante un análisis descriptivo de la ENOE para el segundo trimestre de 2019, obtuvimos los siguientes resultados. Por un lado, para la población a partir de los 20 años, encontramos que los profesionistas presentan un desempleo mayor a la media del estado (1.76%) con casi 3%.

Pero si observamos a los grupos de edad de 20-24 y 25-29 se agudiza el problema, pues observamos tasas de 10% y 4%, respectivamente. Es decir, con respecto a la media estatal, el primer grupo presenta 5 veces más desempleo y el segundo lo duplica.

Si bien observamos que el desempleo es mayor en los profesionistas, qué pasa con la informalidad laboral. La tasa de informalidad es un indicador que conjunta a la población que está ocupada en empresas informales o aquella que está contratada en empresas formales mediante mecanismos informales.

Según los datos, observamos tasas para los grupos de 20-24 años y 25-29 años de 50.75% y 30.18%, respectivamente. Es decir, 5 de cada 10 de entre 20-24 y 3 de cada 10 jóvenes de 25-29 años están en ocupaciones informales.

A partir de los datos anteriores, se puede decir que los jóvenes experimentan desempleo mucho mayor a la media de Yucatán y, también, de cifras considerables de informalidad laboral.

La falta de empleo acorde a las expectativas de los profesionistas debe ser problematizado en nuestro estado. Considero que las acciones para la creación de empleo deben atender a este grupo pues se relaciona con el desarrollo industrial, tecnológico y científico, motor del crecimiento económico de alguna localidad.

Si no existen vacantes para los jóvenes profesionistas poco importará que se incentive la educación superior, ya que la inversión no retornará en los mercados de trabajo.

Si bien los datos presentados no exponen la complejidad del tema, son lo suficientemente esclarecedores para señalar este problema.

Para terminar, sólo quiero apuntar una idea más que podría ser una consecuencia probable de las dificultades laborales apuntadas en este texto. Debe ser muy frustrante para un joven, después de dedicarle más de 15 años en su formación, no encontrar un empleo que refleje su inversión realizada. Tal frustración podría estar relacionada, aunque no hay certeza de eso, con que alguien quisiera quitarse la vida; debemos recordar que son los jóvenes una población vulnerable al suicidio en Yucatán.

La frustración por el fracaso laboral podría ser un factor relevante para entender otras problemáticas y, por lo tanto, no debemos descartar sus efectos psicosociales en la población.— Mérida, Yucatán.

igongora24@outlook.com

Maestro en Ciencia Social con especialidad en Sociología