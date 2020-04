En un Estado de Solidaridad

Desde Roma

Jorge Luis Hidalgo Castellanos (*)

La pandemia en Italia muestra la realidad que no nos gusta ver. Calles semivacías, hospitales repletos, funerarias a tope, estupefacción y tristeza en la población.

Las cifras pasaron de 97,689 personas contagiadas el domingo 29 de marzo y 10,779 decesos a 128,948 el domingo 5 de abril (15,887 fallecidos). Lombardía, la región más afectada en la república italiana, suma ahora 49,118 casos positivos, y su capital (Milán) tiene 10,819 de ellos. Roma presenta 2,620 afectados ya, que, aunque suena menor, significa que hay 675 más que hace una semana.

Los cuatro países más afectados de Europa tenían oficialmente hasta ayer a las 6 de la tarde, hora de Italia, 448,397 contagios y España rebasó el sábado 4 a Italia en número de afectados. El ránking es España (segundo), Italia (tercero), Alemania (cuarto) y Francia (quinto).

Pero el epicentro se ha trasladado de Europa al continente americano. Estados Unidos (primero) tiene más de 322 mil contagios ya y junto con otros países como Brasil (16o.), Canadá (13o.) y Chile (25o.) suma alrededor de 352 mil casos positivos. Cierto es que las cifras son el reflejo, en la mayoría de los casos, de los resultados de las pruebas realizadas.

El gobierno italiano ha ido aplicando gradualmente diversas medidas, desde el inicio de la emergencia, lo que si bien ha tenido un menor impacto en las actividades económicas de la república no ha evitado la dispersión del Covid-19 a lo largo de la península y sus islas. Trenes, autobuses y aviones continúan transportando gente y, sin mucho preocuparse por los demás, algunos han viajado sin someterse a pruebas o tests. Las fuerzas del orden no son suficientes si la población no coopera.

Europa es reconocida, entre otras cosas, por el respeto a la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad y los derechos humanos de sus ciudadanos. Son valores fundamentales que los europeos establecieron a lo largo de décadas con el propósito de promover la paz y el bienestar de sus pueblos después de haber experimentado guerras y conflictos entre ellos mismos.

En la mentalidad europea, sin embargo, pareciera que no se previó la amenaza de una epidemia y menos de una pandemia. Al menos no fue la posición prevaleciente en las “salas de guerra” de cada país, en los cuales sin duda se trató el tema, confiados en sus sistemas de salud y en que esas amenazas solo existían en los países en desarrollo. En cambio los “salones de crisis” en países de Asia sí asumieron la posibilidad.

Ya desde ahora, y a la luz de lo que varios analistas consideran como tardía respuesta de la Unión Europea hacia sus miembros más afectados —Italia y España entre ellos—, el debate se centra en que los Estados grandes apoyen a los menores, sobre todo financieramente. Los países del sur de Europa han sido los más golpeados por el Covid-19 y los que menos respuesta fiscal tienen, comparados con los del Norte que cuentan con superávits presupuestarios. Europa tiene el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEE), entre otros. La (des) Unión Europea enfrenta un reto más, en la que su credibilidad va de por medio. El escepticismo puede crecer si los líderes no responden y los nacionalismos aumentarán a contracorriente de los valores plasmados en los tratados europeos y aplicados por sendas instituciones.

Frente a la pandemia debe haber una estrategia coordinada en la UE.

El estado de emergencia presente en los países afectados no es el único que debe imperar, porque la situación actual pudo preverse con la experiencia asiática —China, Corea, Japón— de hace meses. Una emergencia se presenta cuando un hecho o acto es imprevisible, sorpresivo; pero las noticias de la epidemia del nuevo coronavirus llegaron a Europa a fines de diciembre de 2019. La otra noticia que recibió el mundo, y que es la que la población mundial debe aplicar, es la conciencia plena (Mindfulness) que mostraron los pueblos asiáticos para evitar contagiar a los demás, pensar en el prójimo y para ello quedarse en casa, no obligar a los empleados a salir a trabajar —salvo áreas y funciones esenciales—, usar mascarillas y cumplir con las medidas sanitarias y de desplazamiento gubernamentales. En una palabra: cooperar.

Quizá lo anterior se debe al confucionismo que influye en las sociedades de Asia, pero lo que todos podemos hacer independientemente de filosofías o religiones es pensar en los demás; que nuestras acciones afectan o ayudan a los demás, particularmente para contener la pandemia del virus. Deberíamos estar en un Estado de Solidaridad, en el que mostremos nuestro apoyo a los vecinos, colegas, amigos y familiares. Solidarizarnos al comprarles a los productores, agricultores y negocios locales. No aprovechar la situación para incrementar los precios, esconder productos y mucho menos vandalizar o saquear propiedades. Es un período para apoyar a las autoridades y gobiernos. Es momento de observar y ayudar al que lo necesite. De permitir florecer lo mejor del ser humano. Aplicar y respetar el Estado de Solidaridad, sin necesidad de que nos obliguen.

Por si la experiencia del Civid-19 en Asia fuera poco, la europea ha dado la última oportunidad a otros continentes de aprender la lección y aplicar medidas preventivas para no lamentar las consecuencias en su población. El virus tiene características que, a más de tres meses, médica y popularmente ya no son novedosas, pero pese a la globalización y veloz intercambio de información pareciera que no se aplican. Es inconcebible que el número de afectados siga aumentando en el mundo, que la reacción siga siendo tardía y que no se destinen recursos para el sector salud y menos aun para otros sectores que ya se ven afectados y lo estarán más.

El efecto Covid-19 no será solamente sanitario sino también social, económico y político. Todos los resentiremos, paradójicamente, en el Año Internacional de la Enfermera, establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Diplomático mexicano residente en Roma.

Síguenos en Google Noticias