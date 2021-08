En un paraíso siniestro

La ciudad, laboratorio de experimentación de ideas

Guillermo Jiménez Moreno (*)

Hay algo me pone nostálgico: el ver masas que interrumpen la naturaleza de las superficies y nos niegan la posibilidad de ver la arquitectura de las personas.

Bloques de vivienda que arrastran al usuario. Residuos urbanos donde no existe interacción alguna, negando mi rango de visión a lo que pudiesen ser extraordinarios paisajes llenos de olores y texturas… atmósferas multisensoriales.

Aquí está el paraíso siniestro, lo que la humanidad ha ido dejando sobre el planeta. El urbanismo abusivo. Un paisajismo insuficiente visto como fenómeno urbano que ha transformado la vida en el planeta debido a la construcción de la modernización.

El observar, despierta en mí una gran curiosidad hacia la configuración urbana. Me parece interesante, y espeluznante a la vez, el problema de las escalas que trae consigo el espacio urbano y como se ha manejado día a día, sobre todo en nuestra ciudad de Mérida.

Desde una jerarquía bastante equilibrada en el Centro Histórico, predominando el carácter cultural, histórico y turístico, hasta asentamientos irregulares debido a la expansión territorial sin identidad, pertenencia social equitativa.

Es interesante cómo la materia desde un comienzo se ha visto fragmentada en distintas agrupaciones, las cuales hoy, podemos llamarlas escalas o espacios, que más que ser espacios, son el resultado de nuestras transformaciones.

Bastante triste, ¿no? Estudios y acercamientos previos me han dado pauta para afirmar que la calidad de vida en estos territorios, donde la vivienda social y el asentamiento desequilibrado han tomado peso, no es más que una donde ésta no se pone como principal objetivo. La gente no vive la ciudad, y al mismo tiempo se siente abandonada por la misma.

El consumo de bienes y servicios que se ha visto introducido a tal nivel en la conciencia colectiva del usuario y su cultura de vida ha logrado alterar el modo en el que habitamos y percibimos la ciudad.

Aquellas praderas han dejado de ser ellas mismas y se han convertido en asentamientos inconscientes y, en ocasiones, drásticos a gran escala.

Es importante conocer el concepto de arquitectura contemporánea en México, y cómo nuestra ciudad se ha visto involucrada en ella, como la proliferación de ciudades que resultan más homogéneas, sin identidad, sin historia.

Un nuevo territorio urbano, consecuencia de la explosión demográfica del siglo pasado, adaptándose a las necesidades inmediatas sin importar su contexto. Una transición hacia la homogeneidad representando avances de las ciudades hacia la igualdad y la equidad masiva, con crecimientos durante los últimos años y no solo en cuanto a su tamaño y aspecto de expansión; sus números también lo han hecho.

Según el Coneval en su informe anual del 2020, la ciudad de Mérida, capital del Estado de Yucatán, México, con porcentajes del 79.6% vulnerables a carencias de ingresos y generación de estos, al mismo tiempo que presenta constantemente atributos de cierta manera particulares que configuran distintos rasgos culturales urbanos locales, como en el caso de la típica vivienda social, un estilo de vida limitado que se ha venido popularizando con el paso de estos últimos años.

Es cierto decir que la vivienda social ha sido una necesidad básica que debe satisfacerse; sin embargo, conforme pasan los años cada vez es más insostenible el ritmo de crecimiento y a su vez la demanda social de la vivienda resulta más complicada. No obstante, deben generarse alternativas para cubrir dicho requerimiento, ya que se ha tomado muy a la ligera y de manera muy irresponsable.

La mancha urbana

Esto generó una afectación debido a la gran expansión territorial que ha venido cargando durante los últimos años. Mérida, posee una mancha urbana extendida, una tradicional baja densidad tanto poblacional como constructiva.

Según Coneval, en su informe anual del 2020, del área habitacional total, solamente el 12% del porcentaje total corresponde a la calidad y espacios de vivienda, que constituye una primera fase del proceso de integración de estas áreas a la cultura urbana, dando pauta a ocupaciones desorganizadas y problemas cada vez más complejos, como la excesiva falta de biodiversidad o permeabilidad e infraestructura.

Sin embargo, cuando hablamos de vivienda social y reprogramación urbana, resulta imposible considerar un proyecto urbano o habitacional ajeno a las situaciones económicas presentes que afectan a nuestra ciudad. Ya no podemos cerrar los ojos y creer que las acciones u omisiones de diseño no generarán impactos en el medio ambiente.

Hoy día, cuando diseñamos, planteamos una gran variedad de soluciones de proyección integral y sustentable para un futuro equitativo.

Creemos núcleos de fusión, periferias y expansiones que despierten los sentidos del usuario. Edificaciones sostenibles y asentamientos que permitan el descubrimiento de los mismos. Una reprogramación urbana que permita la accesibilidad variada a partir de la biodiversidad y nuevos modelos de sectores hacia una identidad urbana más organizada. Generemos y produzcamos nuestro propio conjunto sostenible para que volvamos a ver, a ver a la ciudad.— Mérida, Yucatán.

Estudiante de 9° semestre de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Anáhuac Mayab