“Encontrando identidades”, gran proyecto

Acento de Mujer

Lourdes Casares de Félix (*)

Durante una de mis visitas a la comunidad de Las Joyas supe de “los pollos”.

Ellos eran dos niños y una niña que pululaban por las calles buscando qué comer. Pregunté por qué no iban a la escuela o por qué no estaban al amparo del DIF, o qué se podía hacer para que dejaran de vagabundear y estar expuestos al consumo y venta de drogas, a convertirse en delincuentes o a ejercer la prostitución.

La madre de los pequeños era una drogadicta y ellos vivían en situación precaria con su abuela. Dos de los chiquillos no estaban inscritos en el Registro Civil y de esa forma era difícil apoyarles de manera formal.

Varias asociaciones civiles que trabajamos en comunidades de bajos recursos nos hemos dado cuenta de la cantidad de personas que no están asentadas en el Registro Civil.

Esto representa una gran problemática ya que al no estar registrado se carece de identidad. No puedes inscribirte en una escuela e ir acreditando tus estudios, no tienes acceso a servicios de salud ni a programas sociales, careces de oportunidades, de protección y de reconocimiento. En pocas palabras se puede decir que no existes.

Sobran motivos y razones por los cuales niñas y niños no son registrados. A veces los mismos padres no están registrados o les falta un documento, viven lejos de los registros públicos y no tienen tiempo ni recursos; falta concientizarse de la importancia de tener documentos y hay desconocimiento de lo que se requiere para el trámite.

Afortunadamente un día me topé con la licenciada Andrea González Polak, quien trabaja en la ardua tarea de asesorar en la recopilación de información para que las personas sin identidad puedan tenerla. Andrea se dio cuenta de esta problemática cuando en una clase que impartía a un grupo de niños de la comunidad preguntó qué es ser un ciudadano y la respuesta fue: alguien que tiene un acta de nacimiento. Así es como esta abogada altruista y solidaria inicia el proyecto “Encontrando Identidades”.

La licenciada González hizo alianzas con las instancias que intervienen en la búsqueda de identidades, tales como el Ayuntamiento, el Registro Civil, el DIF, Ministerio Público y Sector Salud. A la fecha han logrado registrar a 147 personas.

Recopilaciones

Con apoyo de estudiantes del TEC de Monterrey lograron recopilar información e integrar expedientes. Se ha elaborado un manual de requisitos y procedimientos y un formulario de registro para la recepción de los casos. El proyecto “Encontrando Identidades”, liderado por Andrea, puede ser replicado en las comunidades que lo requieran.

Andrea nos compartió este pensamiento anónimo: “La identidad es muy importante porque ayuda a determinar quién soy, aceptarme y aceptar la individualidad de los demás. Aprender a vivir la vida con calidad y de una manera distinta, a expresar mi individualidad y mi libertad, a cumplir mis sueños más preciados y a exigir lo que me corresponde por el simple hecho de haber nacido…” .— León, Guanajuato

acentodemujer@hotmail.com

Escritora y activista