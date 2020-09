Encontrándome con un viejo amigo

No se les dice adiós

Edgardo Arredondo Gómez (*)

Ahí estaba en mis manos, lo saqué de su envoltura de plástico de color guinda. Lucía tan nuevo, el color negro brillante; sus casi 80 dientes con un tamaño y grosor que decrecía de izquierda a derecha, hasta tener las más finas al final. El logotipo de la marca en letras doradas se conservaba impecable: “Pirámide”.

Sonreí porque los recuerdos me vinieron en un instante. Este objeto que interactuara tanto conmigo, que solía acompañarme en la bolsa trasera de mi pantalón, que más de una vez sufrió para aplacar lo que en su época fue abundante y rebelde, pero que en otras se deslizó tan ágilmente cuando la brillantina Glostora estaba de intermediaria. Recuerdo también que más de una ocasión lo envolví en papel de seda para utilizarlo como armónica, y que poco a poco fue viendo mermadas sus funciones y se encargó de darme malas noticias. Sí: hablo de mi último peine.

Me viene a la memoria cuando un día en domingo, al mediodía, decidí ir a cortarme el cabello con el hombre que fue mi peluquero desde mi infancia, que incluso iba a la casa a cortarnos el pelo a mi hermano y a mí, con la supervisión de mi padre, de estirpe militar, que siempre estaba ahí para decirle: “quíteles más, maistro, quíteles más”.

El resultado era tan contrastante: de pronto nos crecían las orejas y en la frente un remolino envaselinado coronaba nuestro nuevo look. Tanto mi madre como mi abuela se deshacían en elogios: “pero que lindos niños”, con nuestros cuellos aún con talco y destilando aroma a agua de colonia Sanborns; esta breve magia se hacía añicos al día siguiente al entrar al salón de clases y despertar la ola de carcajadas de los demás niños y recibir uno que otro zape en la cabeza.

Este buen hombre, mi peluquero, don Rodolfo Pech, de Huhí, un pueblito de Yucatán y al que sus paisanos conocían como “Don Topo”, un hombre cariñoso que con el paso de los años llegó a ser mi paciente.

Pues regresando a aquel aciago día, estaba en pleno el Programa de “Mérida en Domingo”. La peluquería estaba situada (hasta la actualidad existe) a un costado de la Catedral, enfrente de lo que era “Drogas”, una enorme farmacia. Me estacioné justamente en esa calle y el policía que dirigía el tránsito accionó su odioso silbato para indicarme que me moviera. No le obedecí y se acercó:

—¡Señor, no puede estacionarse ahí!

Le contesté en tono suplicante: —Por favor, oficial, no tardo…solo voy a pelarme.

El muy simpático agente me contestó después de una breve escaneada y con una sonrisa burlona: —Está bien..., no creo que tarde mucho.

Era evidente que mi alopecia estaba extendiéndose ya. Entré a la peluquería y me senté. El buen don Rodolfo tuvo antes que quitarme de la cabeza la nube negra de la cual ya caía lluvia y uno que otro rayo por la afrenta del guardián del orden. Comenzó su trabajo y como es costumbre la plática, la cual fue disipando los nubarrones de tormenta que solo duraron unos 5 minutos, pues un escuincle que esperaba turno se levantó de su asiento y comenzó a dar vueltas alrededor mientras nos miraba atentamente hasta que soltó un: “Oye mamá y a ese señor qué le cortan, si está colís (pelón en Yucatán). La madre lo reprimió: “¡Niño, no sea grosero!”, claro que lo hizo después de que la infeliz dejó de reírse.

Regresé a mi automóvil en menos de 15 minutos. Para rematar, el policía se me acercó y guiñándome un ojo exclamó: “Decía muy bien… fue muy rápido”.

Esa fue la última vez que fui a la peluquería. Después de esto me compré mi maquinita y como hasta ahora, 20 años después…yo solito me medio rapo. La calvicie tiene la bondad de ser tan gradual que la lleva uno con bromas como: “Eres igual a la gasolina: cada día más cara” o “Ya no vas a la iglesia porque cuando te persignas lo haces en tu espalda”, hasta por las consabidas ocasiones cuando te estas tomando una foto con tus amigos y no falta el chistosito que dice: “Lejitos del doctor, porque da el charolazo”, y algunas canciones que hacen referencia al tema, como aquella que cantaba Lupita D´Alessio y que según esto me lo cantaba mi peine: “Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo…”, o la que según ellos, cantaba yo en aquella de Charlie Massó: “Te vas, te me vas…quien te arranca de mí”.

La verdad es que todo es resultado del exceso de testosterona y aunque a veces me viene a la cabeza la idea de aventarme un injertito de pelo, después que veo el precio…se me pasa, y pues lo único incómodo a veces es ser punto de referencia: “Es allá, junto a ese señor calvito”.

Pero regresando al inicio de mi relato: De nuevo acaricié a mi último peine y decidí que era momento de reintegrarlo a mi vida. En efecto, lo tomé y me di una rascada en la cabeza que ni la manita para hacerlo en mi espalda la igualaría. Así que de nuevo lo guardé en su estuche de plástico y lo dejé junto a mi buró… A los viejos amigos no se les dice adiós.— Mérida, Yucatán

arredondo61@prodigy.net.mx

Médico y escritor

