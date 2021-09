Enhiesta, política exterior de la 4T

Por Filiberto Pinelo Sansores (*)

El espíritu justiciero —basado en principios— del gobierno que encabeza López Obrador se puso nuevamente de manifiesto en el discurso que éste pronunció el 16 de septiembre en el acto previo al desfile en que estuvieron presentes funcionarios y diplomáticos de diversos países del orbe, al llamar al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, a cesar el bloqueo comercial, económico y financiero establecido, desde hace décadas por su país contra Cuba, repitiendo la postura de casi todas las naciones del orbe que en la ONU se pronunciaron y votaron en el mismo sentido, en septiembre del año anterior.

Previamente, había tomado la palabra, como invitado especial a los festejos, el presidente cubano Miguel Díaz Canel, quien expuso la conocida situación de su patria, fruto del cerco criminal que le impide comerciar libremente con otros países, gracias a que un cúmulo de leyes especiales hechas en Estados Unidos, cuyo fin es ahorcar la economía cubana, sancionan a las empresas de todo tipo —estadounidenses y de otros países— que lo hagan, y han provocado en Cuba obstáculos difíciles de superar, que tienen el propósito de enajenarle a su gobierno la voluntad del pueblo para derrocarlo.

Expuso también los estrechos lazos de amistad que unen a los dos pueblos fincados en la historia, a lo largo de la cual el trasiego de hombres de letras, como José Martí y José María Heredia, y políticos liberales como Pedro Santacilia, quien fuera yerno de Juárez, provenientes de un lado, y militares mexicanos como José Inclán Risco y Gabriel González Galbán, en las guerras cubanas de liberación, del otro, tejieron los hilos de la hermandad que existen.

“Ya he dicho y repito —dijo AMLO, en su turno—: podemos estar de acuerdo o no con la Revolución cubana y con su gobierno, pero el haber resistido 62 años sin sometimiento es una indiscutible hazaña histórica. En consecuencia, creo que, por su lucha en defensa de la soberanía de su país, el pueblo de Cuba merece el premio de la dignidad, y esa isla debe ser considerada como la nueva Numancia por su ejemplo de resistencia, y pienso que por esa misma razón debiera ser declarada patrimonio de la humanidad”.

“Ahora sólo agrego que el gobierno que represento llama respetuosamente al gobierno de Estados Unidos a levantar el bloqueo contra Cuba, porque ningún Estado tiene derecho a someter a otro pueblo, a otro país. Es preciso recordar lo que decía George Washington: Las naciones no deben aprovecharse del infortunio de otros pueblos”.

Y qué mejor foro para expresar la solidaridad de un país que ha luchado siempre por no ser doblegado, como México, con otro, pequeño pero muy cercano, agredido por no acatar órdenes que le dicta un poder extranjero sobre cómo debe de organizarse internamente, que éste celebrado en la fecha en que México conmemora el inicio de su lucha por emanciparse de la sujeción a España y demostrar al mundo que tiene un gobierno que no es de medias tintas sino que sabe llamarle al pan pan y al vino vino.

Con la grandeza del estadista, el presidente mexicano hizo el llamado de una manera que no entrañó descalificaciones ni exabruptos en contra de la potencia agresora, sino usando un lenguaje mesurado que, sin embargo, cumplió su cometido. Dio un ejemplo al mundo al decir palabras que otros mandatarios no se atreverían a pronunciar —aunque las tuvieran en la punta de la lengua—, a sabiendas de que tiene el respaldo de un pueblo orgulloso de su política exterior, construida con base en la historia del país y el espíritu de justicia de algunos de sus gobernantes más preclaros y representativos del interés nacional.

La derecha mexicana, fiel a su postura favorable al intervencionismo extranjero en asuntos de otros países, incluido el propio, de inmediato se puso a gritar su contrariedad, en primer lugar por haber invitado al mandatario cubano a las fiestas patrias de nuestro país y, en segundo, por haber dicho el presidente mexicano lo que dijo. No podía actuar de otro modo.

La historia muestra cómo en los momentos más aciagos de la vida de México esa derecha ha actuado en favor de intereses extranjeros, al grado de que, en su tiempo, emisarios suyos fueron a Europa a buscar a un príncipe para ponerlo en lugar de Juárez.

Mucho le placería a aquélla que el gobierno estadounidense respondiera al mexicano con una actitud agresiva, no sólo contra él sino contra los intereses de nuestro país, para así tener más balas de lodo —como las que usa diariamente— para agredir a un mandatario que, a diferencia de los que tuvimos en las tres décadas pasadas, no actúa con dobleces ni medio verdades, sino de cara al pueblo, el que, en reciprocidad, como se ha visto, lo respalda plenamente, pese a la calumnia y la diatriba diarias. Pero, para su desgracia no ha sido así. Siguen inalteradas las buenas relaciones que el gobierno mexicano tiene con el de los Estados Unidos. Y, se han fortalecido las que guarda con los países de América Latina y el Caribe, como demostró el éxito de la reunión de la CELAC en que participaron, de la que México fue anfitrión.

No es el presidente cubano el único mandatario que ha sido invitado a participar en festejos y conmemoraciones durante este año en que se celebran una serie de acontecimientos que han marcado la vida de la nación, como los 700 años de la fundación de Tenochtitlan, los 500 de su caída y los 200 años de nuestra Independencia y con ese motivo se ha invitado a diversos personajes a los actos que se han realizado y se realizarán. Ya estuvieron en eventos de esa índole, Martin Luther King hijo, Luis Alberto Arce, presidente de Bolivia; Alejandro Giammattei, de Guatemala; y Guillermo Lasso, de Ecuador. Y todos han hecho uso de la palabra en los eventos.

México tiene abiertas las puertas a todos los representantes del mundo sin exclusiones, a diferencia de gobiernos anteriores con políticas rastreras y entreguistas, como la de Fox y su “comes y te vas” a Fidel Castro para satisfacer a Bush y la de Calderón, que dejó entrar armas al país a través del programa Rápido y Furioso, que sirvieron para matar a muchos jóvenes por satisfacer al Departamento de Justicia norteamericano en tiempos de Obama.

Las mejores tradiciones de la política exterior de nuestro país han sido retomadas.— Mérida, Yucatán.

Maestro en Español. Especialista en política y gestión educativa