Enredos legislativos

Matrimonio igualitario y endeudamiento

Antonio Salgado Borge (*)

Dos temas controvertidos serán votados esta semana en el Congreso de Yucatán: el reconocimiento al matrimonio igualitario y la aprobación de una deuda solicitada por el gobierno de Mauricio Vila que supuestamente tiene como fin reforzar la seguridad.

Aunque aparentemente desconectados, ambos asuntos retratan de cuerpo completo a nuestro Congreso local y recorren caminos que en las próximas horas podrían terminar cruzándose.

Retrato Hablado

Para ver por qué este es el caso es necesario iniciar con una mirada retrospectiva. La iniciativa para reconocer plenamente el matrimonio igualitario en Yucatán fue votada hace unos meses en nuestro Congreso. En aquel entonces, el método empleado para hacer esta votación fue “por cédula”; esto es, voto secreto mediante el depósito de papelitos en una urna.

Considerado en los reglamentos como una posibilidad para la selección de integrantes de institutos autónomos, el método secreto jamás había sido empleado para tomar una decisión en un asunto de índole distinta. La votación secreta es sustancialmente antidemocrática, pues evita la rendición de cuentas y atenta contra el espíritu de tener representantes en un Congreso.

No es casualidad que esto haya sido un escándalo cubierto por medios nacionales e internacionales, y que la influyente organización defensora de la libertad de expresión Article 19 se posicionara enérgicamente en contra de su empleo.

Nuestras legisladoras y legisladores justificaron el uso de este método aludiendo a las críticas o agresiones que han sufrido en redes sociales. Sin embargo, esto es claramente un despropósito: si esto fuera un pretexto válido, todos los congresos en todo el mundo votarían en secreto.

Además, recordemos que la SCJN ya determinó que las personas que nos representan tienen la obligación de no bloquear a alguna persona en redes sociales, lo que no significa que no puedan —o deban— denunciar contenidos amenazantes ante Facebook o Twitter o ante las autoridades correspondientes.

El escándalo por la votación secreta en combinación con el resultado anti-derechos generó una respuesta inédita en Yucatán. En este mismo espacio se habló del alto costo político que este inusitado escándalo representó, principalmente para Felipe Cervera (PRI), Rosa Adriana Díaz Lizama, Manuel Díaz, Miguel Rodríguez (PAN) y sus respectivos partidos.

Por su parte, el proceso de aprobación de la deuda de 2,620 millones de pesos ha sido similarmente vergonzoso. Nuestras legisladoras y legisladores se desvivieron en halagos a quienes debían presionar e interrogar: apenas formularon peguntas relevantes a los funcionarios que comparecieron para explicar las razones del endeudamiento.

Algunas personas, como María Teresa Moisés Escalante (PRI), mientras que otras, como Paulina Viana, Manuel Díaz (PAN) o Alejandro Cuevas (PRD), ni siquiera estuvieron en la sesión completa. Esta actitud es irresponsable por dónde se le quiera ver. O bien a las personas que nos representan les tiene sin cuidado que miles de millones sean etiquetados a un asunto específico en detrimento de otros o, de plano, ya optaron por brindar un apoyo irrestricto al gobierno de Mauricio Vila.

Tal como el doctor Freddy Espadas ha argumentado en este mismo espacio, esto en términos reales equivale a pagar 5,675 millones de pesos un plazo de 20 años. El doctor Espadas ilustra con contundencia: “la cifra inicial a contratarse representa más de cuatro veces lo que se gastará en 2019 por concepto de jubilaciones y pensiones, 5 veces el presupuesto destinado a la cultura y las artes y 1.5 veces el importe destinado a obras públicas”.

Caminos Cruzados

El caso del matrimonio igualitario abre dos interrogantes principales. (1) La primera es si el Congreso volverá a votar en secreto. El uso de este método de votación dependerá, en los hechos, de Felipe Cervera y Rosa Ariana Díaz Lizama. Pero, por los motivos expuestos arriba, este método es francamente inaceptable. En este mismo espacio he defendido que, sin importar el resultado de una votación, el método secreto no debe ser una opción sobre la mesa. Esto es, incluso quienes nos hemos pronunciado a favor del reconocimiento pleno del derecho al matrimonio igualitario tendríamos que criticar el uso de una votación secreta para aprobarlo.

Pero esto no es todo. Si la idea es votar en secreto el matrimonio igualitario por motivos de seguridad, entonces no hay motivo para no votar en secreto también el endeudamiento multimillonario. Se supone que el dinero que se tomaría prestado es para combatir y prevenir el crimen. Esto impactaría, en principio, a los criminales.

Tiene poco sentido pensar que para las diputadas y diputados representan un riesgo mayor las personas proderechos radicalizadas o enojadas que individuos armados que forman parte del crimen organizado. La contradicción es, a todas luces, evidente

¿Cómo podrían actuar democráticamente en este sentido quienes nos representan en el Congreso? Sus palabras y discursos serían insuficientes. Ante el enorme costo político de haber rechazado en secreto el reconocimiento de un derecho humano distintas diputadas y diputados afirmaron en privado o declararon en público haber votado a favor. Pero alguien tiene que estar mintiendo, pues los números no cuadran. Por ende, más allá de discursos a priori o a posteriori, cada representante que quiera actuar democráticamente puede mostrar al público el papelito con el sentido de su voto antes de depositarlo.

(2) La segunda interrogante es, desde luego, si el Congreso volverá a rechazar el reconocimiento de este derecho a pesar del terrible costo que ello implicó para las personas y partidos mencionados en el pasado cercano. Y es que, en caso de un nuevo rechazo, poca duda puede quedar que serán los mismos individuos y partidos antes mencionados quienes aumentarán el peso el costo político que cargan sobre sus espaldas.

Para ser claro, lo anterior implica que de no haber cambiado el sentido de su voto y el de sus bancadas, para esas personas volver a votar equivale a volverse a poner en el flechero. Para éstos, un nuevo rechazo al matrimonio igualitario equivale a consolidar el rechazo y la mala imagen que ya tienen sectores importantes. Lo importante aquí es que, dado que habría poco de novedoso en ello, el nuevo escándalo no alteraría gran cosa.

Sin embargo, algo parece haber cambiado últimamente. Rosa Adriana Díaz Lizama desapareció del mapa en días recientes. Por su parte, Felipe Cervera ahora habla, con razón, del matrimonio igualitario en términos de derechos humanos y afirma, con la misma razón, que no hay nada que discutir cuando de un derecho humano se trata.

El cambio en el discurso de Cervera es tan radical como positivo. Recordemos que antes el coordinador priista afirmó que el matrimonio igualitario debía ser “consultado” y que quienes defienden el reconocimiento de este derecho son apenas cuatro personas a las que tiene bien identificadas.

Estas declaraciones le valieron a Cervera críticas fuertes de la organización Article 19 y, sobre todo, un costo político sumamente elevado. Si las declaraciones recientes de Cervera anuncian el sentido de su voto y el de su bancada, entonces el PRI podría por tomar una decisión acertada tanto en términos humanos como políticos.

La reacción positiva es previsible en caso de terminar reconociéndose el derecho al matrimonio en Yucatán. Estamos ante el tema político que más interés, atención y repudio al Congreso ha generado. Por ende, el mar de celebraciones y de aplausos no se harían esperar si se reconoce este derecho. Un triunfo contra la discriminación, una consecuencia del espíritu pro derechos de las personas más jóvenes, y una muestra de lo que la sociedad civil organizada puede lograr. Sin embargo, un sabor agridulce sería inevitable, pues esto podría opacar casi por completo la deuda que sería autorizada.—Mérida, Yucatán.

asalgadoborge@gmail.com

Antonio Salgado Borge

@asalgadoborge

Candidato a doctor en Filosofía (Universidad de Edimburgo). Maestro en Filosofía (Universidad de Edimburgo) y maestro en Estudios Humanísticos (ITESM)