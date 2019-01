Entendiendo Brexit

“La madre de todos los desastres”

Antonio Salgado Borge (*)

Reino Unido enfrenta uno de los momentos más delicados en su historia moderna: su posible salida de la Unión Europea (Brexit) pondría a esta nación al borde de una crisis económica y social. Es tentador buscar simplificar el problema representándolo como una votación desafortunada o a una negociación mal realizada. Pero ese enfoque sería engañoso. La trama del Brexit no se inició la semana pasada.

Antecedentes inmediatos

Las condiciones de vida en Reino Unido se han deteriorado significativamente durante las últimas tres décadas. Las políticas neoliberales, el recorte salvaje del estado de bienestar bajo el lema de “austeridad”, la privatización de servicios públicos y la combinación entre un gobierno empequeñecido y enormes capitales agrandados se ha traducido en un rotundo fracaso. El deterioro económico y social resultante ha sido capitalizado por grupos conservadores radicales, que han construido con una narrativa plagada de falsedades, pero políticamente redituable: la crisis no se debe a las políticas que ellos mismos han impulsado, sino a su interdependencia con la UE y a la inmigración. Por ende, salirse de esta unión implicaría un resurgimiento.

En 2016 el primer ministro David Cameron promovió un referéndum para decidir si Reino Unido debía permanecer en la Unión Europea. Dos eran las opciones disponibles: “salir” o “permanecer”. Cameron suponía que la mayoría votaría “permanecer” y que con el ejercicio democrático aplacaría los ánimos de los sectores conservadores más radicales —como el partido ultraconservador Ukip o el charlatán Boris Johnson—. Pero las cosas no salieron como Cameron esperaba: 52% de quienes votaron lo hicieron a favor de “salir” de la UE. La mayoría de los jóvenes, aquellas personas cuyo futuro se ve más seriamente comprometido, votó por “permanecer”.

Este referéndum, conocido ahora como Brexit, no fue un ejercicio convencional. En realidad se trató del primer ensayo de un movimiento ultraconservador tejido silenciosamente alrededor del mundo. Durante la campaña previa al referéndum, los conservadores partidarios de “salir” introdujeron, como nunca en una democracia occidental en este siglo, contenidos evidentemente falsos o chatarra —por ejemplo, que Reino Unido recuperaría 350 millones de libras semanales por las aportaciones que dejaría de enviar a la UE— o sin sustento —como que salirse de la UE reduciría significativamente la inmigración— (“The Guardian”, 27/06/2016).

La campaña previa al Brexit también estuvo enmarcada en el caso Cambridge Analytica, una empresa ligada a Steve Bannon, quien fue pieza clave en el triunfo de Trump en Estados Unidos y desarrolló un “método” para empoderar movimientos ultraconservadores, incluyendo grupos de odio, en todo el mundo. Así, Brexit fue un “ensayo” de lo que ocurriría un año después en la elección presidencial en Estados Unidos.

La salida

Después de “perder” en el referéndum, David Cameron renunció. Le sucedió Theresa May, quien fue, junto con Cameron, una partidaria de “permanecer”. Pero siguiendo cálculos políticos, May no dudó en dar la razón a los grupos más radicales de su partido y se arropó en el slogan “Brexit significa Brexit” —en alusión a que no habría marcha atrás—. El 29 de abril del mismo año May envió una carta al presidente del Consejo Europeo activando el artículo 50 del Tratado de Lisboa, formalizando así la petición de Reino Unido de salirse de la UE. Se establecieron así dos fechas fundamentales: la primera era el inicio de las negociaciones bilaterales entre la UE y Reino Unido. La segunda, la fecha límite en que Reino Unido debía abandonar la UE: el 29 de marzo de 2019.

Desde entonces se ha producido una serie de pláticas y jaloneos, quedando en evidencia la debilidad de la posición de Reino Unido y del disminuido poder político de esa nación. May se presentó en Europa con una serie de “líneas rojas”. Por ejemplo, los Tories radicales querían que Reino Unido deje de formar parte de la unión de aduanas —básicamente lo que permite el libre flujo de mercancías— y que se terminara el “libre movimiento” entre su país y el resto de Europa. Evidentemente, May topó con pared: no es posible tener los beneficios sin comprometerse a aceptar las reglas que rigen la unión de los demás países.

El resultado: un acuerdo ambiguo y sin viabilidad. De esta forma, la semana pasada el Parlamento votó mayoritariamente contra el acuerdo logrado por May. De sus miembros, incluida buena parte del Partido Conservador, 432 se opusieron a este acuerdo y apenas 202 lo respaldaron —la peor derrota de una o un Primer Ministro en tiempos modernos—. El problema fundamental ahora es que Reino Unido podría llegar al 29 de marzo sin que su Parlamento hubiera aprobado el acuerdo existente.

El futuro

¿Qué opciones hay sobre la mesa? Para fines de análisis distingamos entre opciones “fáciles” y “difíciles”. El problema fundamental de las opciones “difíciles” es el tiempo. Las personas que integran el Parlamento británico tienen que elaborar una nueva propuesta de negociación, llevarla a Bruselas y negociarla con la UE en poco más de dos meses. Considerando lo que tardó la negociación anterior, esta hazaña se antoja, por decir lo menos, sumamente complicada.

A lo anterior tenemos que sumar la complejidad que implica lograr un acuerdo cuando al interior de los dos principales partidos hay divisiones y “líneas rojas” irreconciliables. Pero aún si existiera la voluntad necesaria para un diálogo de esta naturaleza, la diversidad de opciones y asuntos a acordar es mayúscula. Así, algunas personas que sí están dispuestas a elaborar un nuevo acuerdo quieren un “Brexit Noruego” —es decir, un acuerdo similar al que existe entre la UE y Noruega— mientras que, en el extremo, hay quien pide un “semi-Brexit” —es decir, un Brexit que, sin dividir Reino Unido, deje a Escocia y a Irlanda del Norte dentro de la UE, y a Inglaterra y a Gales fuera—.

Quienes quieren un equilibrio entre valores democráticos y viabilidad piden organizar un nuevo referéndum para determinar si la gente quiere el acuerdo de May, salirse sin acuerdo o no salirse. El problema es de nuevo el tiempo, el contenido mismo de la pregunta del referéndum —formulación y opciones— tendría que ser deliberado. Además, el tiempo legal no alcanza para llevar al cabo este proceso antes del 29 de marzo.

Si todo lo anterior parece caótico, es porque lo es. No en vano la revista “The Economist” tituló a su más reciente edición “Brexit, la madre de todos los desastres”. Con el reloj marchando en contra, con decenas de opciones sobre la mesa y con la necesidad de negociar sobre la marcha, hablar de opciones “difíciles” es un eufemismo para referirse a lo imposible. La esperanza aquí es que la UE ofrezca “tiempo extra” a Reino Unido para llevar al cabo este proceso; pero dado el caos, aún si este fuera el caso, ello no garantizaría una conclusión favorable.

Pasemos a las opciones “fáciles”. (1) La primera pasaría por dejar las cosas continuar su curso. Así, el 29 de marzo Reino Unido estaría oficialmente fuera de la Unión Europea a pesar de que su parlamento no haya aceptado el acuerdo. Ésta es la opción llamada “Brexit sin acuerdo”. En este escenario, Reino Unido amanecería el 29 de marzo con miles de “indocumentados” europeos y con filas en sus aduanas —y sin acuerdos comerciales— para importar alimentos o bienes que hoy resultan indispensables. Si se piensa que el pánico es exagerado, considérese que el gobierno británico o algunas empresas ha estado comprando y almacenando montones de medicinas o alimentos previendo este escenario, urgencia rara vez vista en países que no están en guerra.

(2) La segunda opción “fácil” es cancelar Brexit. Reino Unido podría, si así lo decidiera, enviar una carta para detener definitivamente el artículo 50 en cualquier momento. Eso sí, una vez enviada esta carta, ya no habría marcha atrás; es decir, no habría la opción de luego renegociar su salida. Uno podría pensar que ésta es la opción más sensata, pues claramente es realizable —se puede hacer en unas cuántas horas— y es infinitamente más benéfica que el “Brexit sin acuerdo” —y probablemente que cualquier Brexit—. Pero hay dos problemas con esta opción.

(a) El primero es formal: 52% votó por “salir” de la UE, por lo que el Parlamento —un mecanismo de democracia representativa— estaría decidiendo contra la democracia participativa o directa. Este no es el espacio para debatir las bondades de ambos mecanismos; lo importante aquí es que existe una pugna entre el deber de los representantes de llevar la contraria a sus representados con tal de defender sus intereses de quienes votaron por ellos y el respeto que su decisión merece.

(b) El segundo es de fondo: por increíble que parezca, un número importante de personas en Reino Unido aún prefiere salirse de la UE. Esto se ve claramente en la tenacidad con la que algunos de los individuos que integran el parlamento, por razones ideológicas o pragmáticas —miedo a perder votos— se rehúsan tajantemente a optar por no salirse de la UE.

De rodillas, una de las naciones más poderosas e influyentes del siglo pasado cuenta con unos cuántos días para volver en sí y para evitar que un “Brexit sin acuerdo” o un “mal Brexit” sepulten de una vez por todas las condiciones de vida de toda una generación. Dados los antecedentes y considerando la división presente, aun si hay forma de detener Brexit, el remedio será apenas provisional. Pero eso es lo que hay. Y frenar la catástrofe inmediata es un paso indispensable para salir del atolladero.— Edimburgo, Reino Unido.

Antonio Salgado Borge

Candidato a doctor en Filosofía (Universidad de Edimburgo). Maestro en Filosofía (Universidad de Edimburgo) y maestro en Estudios Humanísticos (ITESM)