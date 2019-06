Entorno laboral de las mamás

Cualidades que no siempre se valoran

Rosa María Díaz Álvarez (*)

La maternidad es hoy un reto desafiante para las mujeres. Dedicarse por completo al cuidado de los hijos se ha convertido en un lujo que no todas las mujeres pueden darse, aunque muchas quisieran.

Pareciera que ser mamá es una condición que realmente pesa. Así es, pesa para la mujer, pesa para la economía familiar, pesa para el empleador, pesa para el gobierno, pesa para el sistema que actualmente vivimos. Y cuando me refiero a que pesa no es porque necesariamente tenga connotación negativa, sino que es una realidad que impacta.

Ahora bien, ante algo que pesa se debe buscar el equilibrio para que se pueda lidiar armónicamente y es en esta búsqueda en la que surgen las políticas de igualdad entre hombres y mujeres en el entorno laboral, las cuales me atrevo a decir que no son nada amables para la mujer que siendo madre trabaja fuera de casa.

Las madres tenemos que lidiar primariamente con la igualdad laboral entre hombres y mujeres, es decir que en nuestro entorno se ofrezcan las mismas oportunidades para ambos sexos y, posteriormente, la lucha para que la condición de madres no sea una penalización ni un obstáculo por el cual no continuar con el crecimiento profesional y/o laboral.

Promover un entorno de igualdad va más allá de brindar las mismas oportunidades tanto a hombres como a mujeres, es construir una plataforma que ofrezca alternativas de crecimiento acordes a la realidad que presentan mujeres, hombres y madres trabajadoras.

No solo flexibilidad

No me refiero a ser solamente flexibles con las mamás, es más bien ofrecerles retos laborales donde su condición de madres las convierte en expertas y hábiles para aportar en su entorno.

Otorgar un permiso especial por el 10 de mayo no es todo lo que se merecen las mamás. Necesitamos líderes que comprendan con mayor empatía, que confíen, que pongan a prueba, que exijan más resultados y menos formas, que permitan desarrollarnos en un esquema que no se rija solamente por el cumplimiento de un horario.

Líderes que estén convencidos que abonan a la estabilidad emocional, económica y social de una familia cuando promueven y motivan a una mamá trabajadora; si mamá está bien, la familia se mantiene fuerte. Sí, es verdad, la estabilidad emocional de una mamá no depende totalmente del ambiente laboral en el cual se desarrolla.

Sin embargo, nuestro sistema laboral implica que muchas veces pasemos más horas en el trabajo que en el hogar; entonces, mucho puede influir el ambiente laboral en la calidad de vida que se generan en sus empleados, en este caso en las madres.

Si tú que me lees eres empleador, empresario o buscas talento o ingenio laboral, enseguida te menciono algunas de las cualidades que tienen las mamás y que pudieran estar omitiendo o desaprovechando:

Orden. Indispensable para regir el hogar.

Disciplina. Educar a los hijos nos hace desarrollar y agudizar esta habilidad.

Creatividad. La aplicamos en todo momento siendo madres.

Cuidado de las finanzas. Quién mejor que una mamá para optimizar los recursos y hacer rendir el presupuesto de una manera excepcional.

Multitareas. Es una de nuestras mejores cualidades, esa capacidad de poder hacer muchas cosas a la vez y hacerlo bien.

Trabajar bajo presión. Cuando los hijos se enferman es cuando más se perfecciona esta habilidad ya que debemos lidiar con muchos factores.

Capacidad resolutiva. La dinámica familiar lidiando con los hijos mueve a las mamás a resolver cualquier tipo de situaciones en diferentes contextos y escenarios.

Sensibilidad humana. Las mamás son sin duda perceptivas ante las necesidades humanas, son como esos lentes que nos permiten ver a mayor profundidad ciertos detalles de la vida cotidiana

Es triste que muchas empresas u organizaciones olviden estas cualidades tan pulidas en las mamás trabajadoras y crean que la maternidad es una carga no conveniente; sin duda no han sabido potencializar el talento de estas mujeres y se están perdiendo de mucho creyendo absurdamente lo contrario.

A ti mamá trabajadora, no temas mostrar tu interés y priorizar por tu familia, muestra siempre tu capacidad y esas competencias adicionales que ser madre te han otorgado; tu intuición, sensibilidad y agudeza de pensamiento son recursos tan necesarios en el entorno laboral.

Si eres esposo, anima constantemente a tu mujer para seguir creciendo como madre, esposa y profesional. Tener una compañera que vive a plenitud su maternidad será un regalo que tus hijos valorarán tremendamente y que tú gozarás cada vez más.

Si eres hombre o mujer sin hijos, promueve el respeto y defiende la figura materna, no te imaginas lo difícil que resulta el entorno laboral sin apoyo.

Es preciso que todos tengamos en cuenta, que el cambio hacia mejores prácticas y políticas laborales que promuevan y defiendan a las mamás trabajadoras implica primero adoptar una mentalidad que sea más justa con ellas.

Y me refiero a justicia en su significado real: “darle a cada quien lo que le corresponde”. Esa igualdad de la cual tanto se habla no existe si no se realiza con justicia. No se trata de menor exigencia y mayor condescendencia por ser madres, sino más bien, una mayor comprensión para certeros y mejores resultados que impactan no solamente dentro del entorno laboral sino también fuera de él.

El mejor y más loable título y carta de presentación que tiene una mujer, madre, profesionista y trabajadora, es justamente desarrollar esa vocación dignamente.— Mérida, Yucatán.

rosdiaz23@gmail.com

Escritora

Es triste que muchas empresas u organizaciones olviden estas cualidades tan pulidas en las mamás trabajadoras…