Entre la ficción y la realidad

Acento de Mujer

Lourdes Casares de Félix (*)

Se armó controversia por la eliminación del personaje de las series de dibujos animados de la Warner Bros de los Looney Toones, Pepe Le Pew. Este zorrillo en su papel de conquistador y seductor con acento afrancesado resulta gracioso y simpático para unas personas, mientras otras califican el comportamiento de esta figura con el de un acosador sexual.

Recordé mi infancia viendo estas caricaturas en familia. Mis hermanos reían de la persecución del zorrillo hacia una gatita que confundía con una zorrillita mientras ésta intentaba esconderse. A mí me provocaba gran angustia ver como la minina trataba de zafarse de los brazos de Pepe que la aprisionaban con fuerza, y la cara de angustia que ponía ante el constante besuqueo del cual trataba de escapar. Era un claro NO a los galanteos de Pepe quien no aceptaba el rechazo y su insistencia me resultaba sofocante.

Si esta conducta de Pepe Le Pew se interpreta con personas humanas es claro que se estaría hablando de una violación de los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia. Acoso es el comportamiento en el que una persona realiza avances no deseados de naturaleza sexual hacia otra persona. Agresión sexual implica contacto físico con uso de la fuerza. Abuso sexual es una acción en contra de la libertad sexual de una persona que es incapaz de consentirla, no se emplea violencia física o intimidación directas.

Tanto el acoso, agresión y abuso sexual son generalmente considerados formas de violencia sexual en donde nunca hay consentimiento de parte de las víctimas.

¿Seguirá resultando gracioso e inofensivo el actuar de Pepe Le Pew? Cuando se dice que es una exageración, cuando estas acciones se ven como insignificantes, y que es normal que los hombres se comporten así, solo se logra que las víctimas se sientan más indefensas y que los acosadores sigan ganando terreno.

En realidad no es mi objetivo hacer un juicio de esta caricatura que actualmente parece ser desconocida para la infancia. Lo preocupante es la incapacidad de entender los mensajes que toleran la violencia emitidos no solo en caricaturas y en letras de canciones, sino gravosamente en la vida real.

La única forma de que una sociedad logre cambiar es impartiendo educación, fomentar la denuncia y no quedarse en silencio. Las mujeres se han manifestado contra la violencia de género en distintas formas: con marchas, con firmas, cantando, bailando, ausentándose en sus labores. Otras gritan más fuerte, rompen, rayan, queman y destruyen, pero el gobierno federal no escucha.

En la ficción se castiga al personaje y en la realidad un agresor puede ser postulado a la gubernatura de un estado y seguir como si nada. Es indignante la colusión del Presidente de México al manifestar su apoyo a Salgado Macedonio, es alarmante la impunidad en los delitos sexuales hacia las mujeres, es agraviante la tolerancia de la violencia hacia las mujeres y el menosprecio hacia sus derechos.— León, Guanajuato.

acentodemujer@hotmail.com

Escritora y activista