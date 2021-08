Entre los políticos y el coronavirus

De iluminados imprudentes a soberbios consumados

Edgardo Arredondo Gómez (*)

La soberbia es la máscara de la ignorancia (Anónimo)

En la sala de prensa, el novel reportero aprovechó su turno. De gafas, llamaba la atención con su saco de cuadros, elegante corbata y cubrebocas negro; aprovechó su turno y lanzó la pregunta que con cuidado había garabateado en su libreta de apuntes. La respuesta a su cuestionamiento fue rápida y se estrelló en su rostro como una bofetada: “¡Con el bozal no se oye ni se entiende! ¡Quítatelo para hablar!”.

En un mundo ideal, el joven comunicador debió de responderle: “el bozal es para animales, señor… es usted un grosero; cedo mi derecho a preguntar a otro compañero, y lo lamento, pero no puedo permanecer ni un minuto más en este recinto; pero no, ¡jamás! …nervioso se retiró la mascarilla, disculpándose en forma por demás timorata, mientras el cuestionado remataba con: “¡Además ya estamos todos vacunados!”.

Este desafortunado y ofensivo señalamiento no solo es grave por el absoluto desconocimiento de las medidas sanitarias vigentes en la pandemia y la falsa seguridad que da la vacunación, sino además una auténtica falta de respeto, aun viniendo de Manuel Bartlett, un político antipático, un tipo soberbio y prepotente que se sabe intocable en esta 4T, y de quien está por demás recordar el cúmulo de adjetivos negativos que lleva a cuestas.

Sabemos que el bozal es un artefacto diseñado para colocar en el hocico de perros y otras bestias para que no muerdan. La Real Academia Española (RAE) también alude con este término al artilugio que debe usar una persona estúpida, aquel que no tiene experiencia en un oficio o al esclavo negro. Utilizar este término peyorativo para designar al cubrebocas convertiría por necesidad a todos los que sí lo portamos en perros u otras bestias, y es evidente que el señor sigue la moda dictada desde Palacio Nacional: “¡yo no uso cubrebocas, y qué!”, y junto al gran Tlatoani… ¡menos se debe usar!

Daño

Este tipo de expresiones y actitudes que son impropias dañan al público en general, pero sobre todo, lastiman en mi particular punto de vista al personal sanitario que ha sacrificado con sus propias vidas todo este esfuerzo sobrehumano por combatir la pandemia.

Otro “iluminado”, el diputado Gerardo Fernández Noroña, un individuo despreciable por su actitud pendenciera en el tema del uso del cubrebocas, avisó en redes sociales haberse contagiado de Covid. El mismo sujeto que años atrás, durante la pandemia de influenza, con sus características bravuconadas se negaba a usar el cubrebocas, ponía en duda la existencia de la enfermedad, pero en caso de existir, peleaba por el derecho a enfermarse, y desde que empezó la actual contingencia denostó su empleo. Este patán se ha distinguido por ser un auténtico difamador del cubrebocas; en mayo del año pasado calificó su aplicación como “una medida absurda, ridícula e ineficiente”. En la cámara de diputados se señorea al hablar en el podio o debajo de él sin ningún tipo de protección.

Recordemos que Fernández Noroña se negó a usarlo en la sesión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), enfrentándose con Lorenzo Córdova, diciendo que era un intento de amordazarlo y censurarlo. A sus infundados argumentos, sumó la postura de López Gatell (otro iluminado) sobre el uso de las mascarillas: “Tienen miedo de que los contagie pero con el virus de la libertad”. Se tuvo que determinar un receso y literalmente lo dejaron solo como lo que era, un ente potencialmente contagioso, y la sesión se llevó en videoconferencia con los demás desde sus respectivas oficinas.

Contagio

Este mismo Fernández Noroña a quien vimos hace unos días discutiendo y prácticamente enfrentándose como es su estilo, en forma camorrista, a una pareja de la tercera edad, sin ningún tipo de protección ni sana distancia. Y así hace unos días transmitió con rostro demacrado estar contagiado de Covid. La respuesta de los internautas no se hizo esperar y las muestras de apoyo al coronavirus, sí, en efecto al coronavirus, iban desde: “ánimo tú puedes coronavirus”, “un fuerte abrazo al Covid”, pasando por “colosal combate entre un virus y un parásito” y otros más agresivos que debieran de servirle al político para hacer un auténtico “alto en el camino” y cambiar o modificar su actitud. Por cierto, Fernández Noroña calificó hace unos meses de “patriota” a Bartlett por su gestión en la CFE.

Justificarse tomando de referencia los dichos del Dr. Hugo López Gatell es muy mala idea: “El cubrebocas sirve para lo que sirve y no sirve para lo que no sirve”, lo anterior no sería grave si no viniera del encargado de manejar la pandemia. Está por demás mencionar, la cantidad de muertes que se hubieran podido evitar con el uso masivo y correcto de las mascarillas, pero a este respecto el aludido dijo: “los muertos ya están fallecidos”… frase tan contundente como la del filósofo de Güemes: “Se está muriendo gente que no se moría antes”. En otro contexto sería cómico, no en esta tragedia que estamos viviendo.

Y para terminar: el menor de los hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador dio positivo a Covid. Jesús Ernesto López de 12 años convivió con su padre, poco antes que aquél saliera de gira por Veracruz. “A los adolescentes no les pega fuerte y yo ya estoy vacunado y no tuve problema, ni la mamá”. Al informar lo anterior en la mañanera destacó que ninguno más de la familia se contagiara, “es una prueba de la efectividad de las vacunas, pese a que las personas inmunizadas o que ya hayan pasado el virus pueden volver a contraerlo en forma de una enfermedad leve o asintomática y seguir contagiando a las personas de su alrededor”.

En su propio discurso está la explicación del probable contagio del menor. La atrocidad a más no poder.

Si el señor presidente no usa cubrebocas en sus giras, menos lo hace en Palacio Nacional, su rancho o en cualquier sitio a donde va... ¿quién contagió a Jesús Ernesto?, pues muy probablemente fueron sus padres, que pueden portar el virus, y transmitirlo así estén ya vacunados.

Medidas

Por otra parte, si el menor de los hijos de López Obrador se contagió de Covid, ¿no sería prudente que el primer mandatario, su esposa y todos los que convivieron con el muchacho se hicieran alguna prueba, se aislaran o se pusieran en cuarentena?… está por demás elucubrar con la respuesta, el señor presidente anda ocupado en otros asuntos.

Y así vamos transitando por la tercera ola del Covid, en donde la insensatez y la imprudencia van de la mano con la mezquindad y la falta de empatía de muchos de estos ilustres “iluminados”.— Mérida, Yucatán

arredondo61@prodigy.net.mx

Médico y escritor