Entre pasarelas, tapados y “Juanitas”

Olegario M. Moguel Bernal

—Ha sido la pifia más grande de la política mexicana —don Polo Ricalde y Tejero meneaba la cucharilla en su expreso cortado dibujando una sonrisa pícara—. ¡El hijo del presidente felicitó al aspirante equivocado! ¿Te imaginas el tamaño del desengaño?

—¿De qué era geológica o de qué país me está usted hablando? —Ángel Trinidad estaba estupefacto.

—De hace no muchas décadas y de nuestro querido México.

Don Polo, entonces, dio rienda suelta a la memoria histórica y se arrancó con la explicación.

El ánimo nacional no estaba para fiestas. En ese 1987 había crispación. El peso hincó cuatro ganchos al hígado devaluatorios y el bolsillo de los mexicanos tenía un agujero que drenaba lo poco que le caía. La fiesta del Mundial del año anterior ahora producía una resaca económica de órdago. Y el pueblo tenía ojeriza con De la Madrid por su inacción en el terremoto de dos años antes, cuya devastación intentó minimizar.

En este contexto nacional se presentaba, sin embargo, la gran oportunidad de la caja china, tan socorrida siempre: atraer la atención a otro tema para distraer el ánimo nacional. Y, como sucede en cada sexenio, el gran asunto era la sucesión presidencial.

Ese 1987, Miguel de la Madrid, el primer priísta, armó un espectáculo que atrajo la atención incluso de los no politizados. Seis-aspirantes-seis se presentaron en una pasarela ante los sectores más rancios del PRI, entonces liderado por Jorge de la Vega Domínguez, para convencerlos de la idoneidad de su persona y proyecto para suceder al mandatario. La decisión, como suele ser en estos casos, ya estaba tomada. Pero, ¡qué caray! había que hacerle el caldo gordo al respetable.

—Un yucateco fue figura central en aquel momento. En su carácter de secretario particular del presidente, Emilio Gamboa Patrón poseía el derecho de picaporte para ver a De la Madrid —prosiguió don Polo—. Tenía, pues, información de primera mano.

—¿Él sabía quién era el tapado?

—No sé si de antemano, pero sí después de la pasarela…

—Bueno, dígame quiénes fueron los suspirantes.

—Ramón Aguirre Velázquez, regente del entonces Distrito Federal, con nulas posibilidades; Alfredo del Mazo, papá del actual gobernador del Estado de México (él también lo fue) y quien a la sazón era secretario de Energía, Minas e Industria Paraestatal; el secretario de Gobernación, Manuel Bartlett Díaz…

—¡No me diga que es…! —los ojos de Ángel Trinidad salían de sus órbitas.

—El mismo incombustible que hoy despacha como director de la CFE.

—Y también al que se le cayó el sistema. ¡Vaya si da vueltas la política!

—También aparecía el entonces procurador Sergio García Ramírez; el secretario de Educación, Miguel González Avelar, también sin posibilidades, y un joven, para estar en esas lides, Carlos Salinas de Gortari. Tenía menos de cuarenta años.

—¿Dónde estuvo entonces la pifia?

—Hay varias versiones, incluso una que Jorge Castañeda cuenta en “La herencia”. Un hijo de De la Madrid, Federico, no podía con la incertidumbre posterior a la pasarela y directamente le pidió a Gamboa Patrón revelarle el nombre del tapado. El yucateco se lo reservó pero hizo una concesión: “SG”, fue su lacónica respuesta escrita en un papel. Una versión dice que De la Madrid hijo corrió a felicitar a Sergio García, quien no tenía idea de ser el elegido y se hizo la falsa, momentánea ilusión. Otros aseguraron que Federico De la Madrid se lo dijo a Del Mazo y éste felicitó al procurador. Más tarde se sabría que SG era Salinas de Gortari.

—Y luego ganó con la caída del sistema cortesía del hoy director de la CFE.

Don Polo Dio un sorbo largo a su expreso cortado.

La lista de AMLO

La plática había derivado en este tema ante la pregunta que Ángel Trinidad hizo a su amigo: “¿Qué opina de que AMLO diera nombres de sus posibles sucesores, apenas a mitad del sexenio?”

—Soltar nombres —había dicho don Polo— siempre ha sido parte del juego político. Es regla general, además, que la sucesión empieza al día siguiente de las elecciones de medio término. Pero cada presidente tiene su estilo. Te voy a contar lo que hizo De la Madrid en 1987. Ha sido la pifia más grande de la política mexicana…

Después de oír el relato ochentero, Ángel Trinidad meditaba sobre la próxima sucesión.

—¿Entonces, Claudia Sheinbaum es la tapada? Eso podría pensarse porque la mencionó en primer lugar.

—Lo ignoro, pero flaco favor le hizo. Les dio tres años a sus adversarios para que intenten bajarla de la carrera. Y créeme que en el momento mismo que la mencionó, sus enemigos políticos crecieron en número y ferocidad.

—Parece que sería la más leal al proyecto de la 4T.

—Toda una “Juanita”. Tal vez no recuerdes el teatro del 87 pero seguramente conociste el sainete de “Juanito” en 2009.

—¡Ah, claro! Llegó a la alcaldía de Iztapalapa sabiendo que debía abandonarla para dar lugar a Sara Brugada (hoy de nuevo en ese cargo), por órdenes de quien hoy ocupa la silla del águila.

—Doña Claudia parece tener el perfil ideal de “Juanita”. Y AMLO seguirá gobernando por interpósita persona —remató don Polo la conversación, dispuesto a retirarse.

—Oiga, no me deje así. No hablamos del destape de Vila al día siguiente.

—Eso, como dijo el clásico, es otra historia —don Polo tomó su paraguas y abandonó el lugar.

—¡Otra vez tendré que pagar! —rumió Ángel Trinidad.— Mérida, Yucatán.

