Entre vacunas y redes

Mirada antropológica

Rodrigo Llanes Salazar (*)

Dos temas aparentemente desconectados entre sí han puesto de nuevo sobre la mesa de la discusión el papel del Estado en la regulación de los bienes y servicios.

Por un lado, las vacunas contra el Covid-19, que ya comenzaron a aplicarse en México y otros países del mundo. Por otro, los contenidos publicados en redes sociales.

En realidad, estos temas tienen muchos puntos en común. A ambos les compete el problema del poder que han concentrado grandes empresas. En los dos padecemos el problema de lo viral, sobre todo porque las vacunas han sido un tema predilecto de las campañas de desinformación.

Una idea común sobre el llamado “neoliberalismo” es que el Estado no debe meter su mano visible en el mercado. Más bien, su mano invisible, orientada por la dinámica de la oferta y la demanda, sería suficiente —y, más que suficiente, justa— para ordenar la economía. Desde luego, esto es teoría, y solo una teoría entre muchas, y no se aplica mucho en la realidad.

Aunque muchos de los “ajustes estructurales” o “reformas estructurales” recomendadas por organismos multilaterales como el Banco Mundial han dictado que sea la iniciativa privada y no el Estado el que se encargue de bienes y servicios como la salud, la seguridad, las telecomunicaciones, la energía o el transporte, en realidad muchos Estados siguen controlando sectores clave de sus economías.

Vale la pena recordar la preocupación de Karl Polanyi expresada hace ya casi ocho décadas en su clásico libro “La gran transformación”: “si se permitiera que el mecanismo del mercado fuese el único director del destino de los seres humanos y de su entorno natural, incluso de la cantidad y el uso del poder de compra, se demolería la sociedad”.

El caso de las vacunas contra el Covid-19 ha revelado el enorme poder que tienen las empresas farmacéuticas para imponer sus condiciones a los Estados. Incluso cuando algunos gobiernos financiaron con millones de dólares el desarrollo de las vacunas, las empresas se han negado a dar a conocer los precios por dosis de vacunas, han impuesto sus calendarios y plazos de entrega, se han obstinado en que los acuerdos con los gobiernos se mantengan en secreto, y están libres de responsabilidades por si sus vacunas no funcionan o causan efectos secundarios graves.

A pesar de estas condiciones, hasta el momento, la tendencia dominante es que sean los gobiernos quienes compren, distribuyan y apliquen las vacunas. Es decir, han ejercido cierta regulación, sin la cual millones de personas pobres en el mundo no podrían vacunarse. Aún así, las relaciones de desigualdad y competencia se reflejan entre países, pues, como era de esperarse, los países ricos han acaparado las compras de dosis de vacunas, mientras que cientos de países pobres muy probablemente tendrán que esperar a los próximos años para poder vacunar a sus poblaciones.

El problema —uno de tantos— es que el coronavirus no respeta fronteras, por más que algunos Estados decidan cerrar o restringir la llegada de foráneos. Así, las variantes del virus que se han registrado en países como Sudáfrica han llegado ya a países ricos que han iniciado campañas de vacunación, como el Reino Unido o los Estados Unidos. En palabras de Andrea Taylor, Directora asistente en el Centro de Innovación en Salud Global de la Universidad de Duke, “esta idea de que nadie está a salvo hasta que todos lo estemos no solo es un refrán; en realidad es la verdad” (“The New York Times”, 2-2-21).

A contracorriente, existe la iniciativa Covax, el Fondo de Acceso Global para Vacunas Covid-19, conformado por más de 190 países que compran dosis a las farmacéuticas para hacerlas disponibles a países pobres. Es así que países como Bolivia, El Salvador, Honduras y Nicaragua podrán obtener vacunas.

También la India y Sudáfrica han ejercido presión a la Organización Mundial del Comercio (OMC) para que obligue a las farmacéuticas a compartir su propiedad intelectual sobre las vacunas contra el coronavirus. Un bien clave ante la crisis mundial actual no debería ser privado, sino común.

En un artículo publicado en “Daily Maverick” en abril de 2020, Fatima Hassan, abogada, activista y académica de la Escuela de Derecho de Yale, escribió que el Covid-19 puede ser el catalizador para la solidaridad humana y que los diagnósticos, la medicina y el acceso a la vacuna sean un derecho para todas las personas, no solo para los ricos y asegurados.

Retomando las lecciones del VIH/sida en Sudáfrica, Hassan destaca varias iniciativas en la que los Estados pueden jugar un rol crucial: la financiación pública de actividades de investigación y desarrollo de tecnologías sobre el Covid-19; utilizar mecanismos que impidan precios excesivos y que aseguren la presencia de varios competidores; la propuesta del gobierno de Costa Rica a la Organización Mundial de la Salud (OMS) de crear un banco global de patentes, conocimiento y tecnologías útiles para combatir la pandemia.

A propósito de la competencia entre empresas desarrolladoras de vacunas contra Covid-19, influyentes medios de comunicación rusos que tienen cuentas de redes sociales en español, como “Russia Today” y “Sputnik”, han publicado información falsa relativa a que las vacunas desarrolladas por empresas estadounidenses como Pfizer y Moderna han causado la muerte de personas a las que se les ha aplicado, con el fin de posicionar la vacuna rusa, Sptunik V, entre los gobiernos latinoamericanos.

El caso de las campañas de medios rusos sobre las vacunas es uno más de desinformación que han alimentado la discusión sobre el papel del Estado en la regulación de las redes sociales. Empresas como Alphabet (la casa matriz de Google y YouTube), Facebook (dueña de WhatsApp e Instagram), Twitter, Snapchat y LinkedIn concentran ya 13 de cada 100 dólares del valor total de la Bolsa de Nueva York y su valor representa más del doble del de la economía mexicana (“La Jornada”, 7-2-21). Con 3,960 millones de usuarios, esas empresas se han vuelto omnipresentes en las vidas de millones de personas.

Desde luego, el caso más reciente que detonó la discusión sobre la regulación de las redes sociales fue el hecho de que Twitter, Facebook y otras empresas bloquearan la cuenta de Donald Trump cuando aún era presidente de los Estados Unidos, debido a que sus noticias falsas sobre las elecciones habían alentado los disturbios en el Capitolio el pasado 6 de enero.

El reciente anuncio de Morena de que está preparando una regulación en torno a las redes sociales ha provocado una justificada preocupación entre usuarios de dichas redes y personas defensoras de derechos humanos. Al respecto, habría que diferenciar entre la regulación de las empresas —por ejemplo, sus prácticas monopólicas, sus actividades fiscales o la jurisdicción a la que se someten— y la regulación del contenido que publican usuarios de las redes.

La censura de las grandes empresas a seguidores de Trump así como el anuncio de WhatsApp de nuevos cambios en sus términos y condiciones provocaron lo que algunos han llamado una masiva “migración digital” a aplicaciones de mensajería cifrada como Telegram y Signal.

Esta migración ha despertado inquietudes sobre la capacidad de los gobiernos de regular la desinformación y los discursos de odio en esas aplicaciones. Aunque resulta imposible controlar toda publicación de odio, los Estados sí pueden presionar a las empresas para que estas restrinjan la viralización de los mensajes de odio, por ejemplo, poniendo límites a la opción de reenviar mensajes o inactivando algoritmos que sugieren contenidos similares.

¿Deben los Estados regular las vacunas y las redes sociales? No está de más recordar la famosa caracterización del abogado checo-francés Karel Vašák sobre las generaciones de los derechos humanos.

La primera generación, la de los derechos civiles y políticos, se basan en el derecho a oponerse al Estado, a que éste no intervenga en las libertades de las personas, por ejemplo, en las opiniones que expresan en Twitter (el límite de esta libertad sería el discurso de odio). Aquí necesitamos que el Estado no intervenga.

La segunda generación, la de los derechos económicos, sociales y culturales, se basa en el derecho a exigir a los Estados salud, educación, seguridad social. Aquí los Estados deben intervenir para garantizar el acceso a las vacunas o evitar prácticas monopólicas por parte de las empresas de redes sociales.

Los derechos humanos de la tercera generación son los de la solidaridad, los que solo pueden ponerse en práctica gracias al esfuerzo de todas las personas. Necesitamos profundizar en estos derechos. Las redes sociales crearon la ilusión de una globalización en la que un mensaje publicado en Corea del Sur puede ser inmediatamente visto en México. El coronavirus nos recordó nuestras conexiones, interdependencias y vulnerabilidad como especie y con otras especies. Pero la distribución de las vacunas nos ha enseñado las limitaciones de la globalización, nuestra incapacidad para construir un sistema planetario y humanitario para distribuir vacunas. Por eso necesitamos lo que el sociólogo portugués Boaventura de Sousa Santos llama una “globalización contrahegemónica”.

Así, necesitamos construir plataformas globales que limiten el enorme poder de los monopolios tecnológicos; que presionen para que organismos como la OMS y la OMC obliguen a las empresas a volver patrimonio común sus patentes privadas y garantizar una distribución equitativa de las vacunas. Necesitamos instancias que, en lugar de coartar la libertad de expresión, regulen los discursos de odio en las redes y los mecanismos que posibilitan su viralización.— Mérida, Yucatán.

rodrigo.llanes.s@gmail.com

Investigador del Cephcis-UNAM