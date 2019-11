Lecciones de vida

Edgardo Arredondo Gómez (*)

“Envejecer con gracia… y con nuestros pacientes”

Comencé a explorar la rodilla de mi enferma en turno, una simpática mujer que rondaba los 50 años. El consabido dolor al subir y bajar escaleras, seguido más recientemente por la dificultad al agacharse, arrodillarse o, aún peor, ponerse en cuclillas, ocasionaron que sus pasos la encaminaran hacia mí. Bastaron un par de flexiones para que la rodilla eructara un singular chasquido.

—¡Está usted en la etapa Kentucky Fried Chicken!

La mujer me miraba entre confundida y divertida.

—Sí, es la etapa Kentucky Fried Chicken… no por el sabor sino por lo crujiente.

Comenzó a reír con ganas. Unos instantes después, mientras le hacía su receta me preguntó:

—Doctor, ¿me dicen que es riesgoso operarse las várices?

Respondí, mientras me subía el bajo de mi pantalón y le presumía mi reciente escleroterapia. —Ahora es sencillo, se inyectan. ¿Le duelen?

—No, pero están feas, sobre todo mis arañitas.

—Bueno pues… la principal indicación es el dolor.

—Otra pregunta, doctor: ¿qué es lo mejor para la celulitis?

—Apague la luz —respondí mientras le guiñaba un ojo.

Otra mujer afligida por una dolencia en el hombro, resultado de un desgaste del manguito rotador, me decía desconsolada:

—Doctor, ya no me puedo peinar.

A lo cual poniendo cara de diablo, señalé: — ¡Supérelo!, yo ya me acostumbré (en clara alusión a mi abstinencia con el peine debido a mi ya antigua calvicie).

Este tipo de chascarrillos y chistoretes han tomado mayor relevancia porque junto con mis pacientes, comienzo a experimentar mucho de los síntomas y signos propios de las enfermedades crónico-degenerativas, adjetivo elegante para hablar de los “achaques de la vejez”, a tal grado, que tengo que señalarles, cuando hay un crujido durante la exploración, que éste ha salido de mis manos, codos u hombros, y no de sus coyunturas.

Hace no muchos años, una de las compañías de seguros para la que presto mis servicios me obsequió un viaje a Acapulco para asistir a una convención. Decidí ir, porque en cierto modo era una manera de descansar y salir de la rutina.

El evento estaba enfocado para Medicina General, así que acudí no con mucho entusiasmo a las pláticas. La verdad… salí fascinado; se tocaron temas como: diabetes, hipertensión arterial, hipertrofia prostática, disfunción eréctil, demencia senil, entre otros, ajenos a mi especialidad… pero ya no a mi caducante organismo. Y es que ciertamente, desde hace tiempo, cuando a mi adorado padre se le presenta una enfermedad, tengo a bien anotarla… por si acaso. La herencia no perdona.

En otra ocasión durante un congreso, y después de haber realizado una improvisada prueba de esfuerzo, al subir las escalinatas del Centro de Convenciones de Puebla, junto a un entrañable maestro, le comentaba: como el cuerpo nos avisaba lentamente de nuestra fecha de vencimiento, casi en todo. Solo ese día me habían pedido en tres ocasiones la tarjeta del aquel entonces INSEN, a pesar de aún faltarme unos añitos para esto. Le decía a mi mentor:

—Te das cuenta que ya estás viejo cuando te caes. En efecto, cuando una persona joven se cae, la mayor parte de las veces es motivo de risa; si algún fisgón cercano al hecho, tuvo la fortuna de captarlo en su teléfono, el vídeo estará circulando de inmediato en las redes sociales; envejeces cuando al caer ya no hay risas y la gente corre a ayudarte: “Que nadie lo mueva”, “Dios mío, se cayó el viejito”, “¿Está usted bien, señor?, ¿llamamos a sus hijos?”, y a diferencia, y por increíble que parezca los celulares se mantienen quietos.

El maestro sonrió y me comentó: —No. Te voy a contar cuando supe que ya había envejecido. Realicé un viaje en avión a Ciudad de México, para no variar, la saturación de la terminal hizo que los pasajeros no descendieran a través del clásico gusano. Bajamos por las escalerillas y nos llevaron a uno de esos camioncitos de transporte. Fui uno de los últimos en subir. Estaba de pie enfrente de una atractiva muchacha, que sentada, no despegaba la vista de su celular.

Mientras el vehículo iniciaba el viaje, mataba el tiempo echándome un taco de ojo, hasta que la chica me lanzó de súbito una mirada, guardó su celular y levantándose exclamó: “Perdóneme señor, por favor, tome asiento”.

Pero hay otra singular manera de darse cuenta que uno va envejeciendo. He tenido la dicha durante mi ejercicio profesional de cosechar la gratitud de mis pacientes en infinitas formas. Sin embargo, la transmutación de los obsequios es muy singular. Cuando uno es un médico joven, recién egresado, la gente agradecida te regala: perfumes, camisas, llaveros, plumas; avanza la edad, y los obsequios cambian a: guayaberas, botellas de licor —sobre todo whisky— y relojes, entre otros; sigue avanzando el calendario y entonces aparecen los vinos, las agendas y los libros; finalmente— y ya me llegó—: los pacientes te llevan galletas y panes: “tenga doctorcito para su cafecito”, o el más lastimoso: “para que acompañe su chocolatito, doctor”.

Recuerdo cuando todavía jugaba fútbol en la liga del Sindicato del IMSS, durante nuestro primer partido, se me acercó un buen amigo: “¡A toda m..!, tenemos ortopedista en el equipo”, a lo cual correspondí: “Te equivocas, gracias por venir, tenemos cardiólogo”; y solo faltaron unos minutos de juego para que en efecto otro colega tuviera que ser auxiliado por haberle dado un síncope, afortunadamente sin consecuencias, después de haber perseguido el balón como en sus mejores tiempos.

La idea del deporte en nuestros años de plenitud permea muchas veces hasta en nuestras recomendaciones con los pacientes. Una señora que rayaba los 70 años, y a la que le había dejado las rodillas como nuevas después de sendas infiltraciones, me preguntó: “¿Puedo hacer zumba con mis hijas?”. La verdad estaba más que distraído cuando le respondí afirmativamente mientras expedía su receta.

Al día siguiente me habló para decirme que le dolían de nuevo las rodillas y el resto del esqueleto. Fue entonces cuando por internet me enteré qué era la zumba. Tal vez por eso me voy al extremo y cuando algún paciente me pregunta qué deporte puede practicar, yo que apenas puedo correr le respondo: “¿Conoce el Tai Chi?”

En fin, envejecer con gracia, y envejecer al mismo tiempo que muchos de nuestros pacientes, es una experiencia que nos hace más humanos y hasta nos permite dar una mejor atención. Envejecer no tiene nada de trágico, es todo lo contrario.

Hace unos años en una entrevista que le hacían al inolvidable Adalberto Martínez “Resortes”, cuando festejaba su cumpleaños número ochenta, le preguntó el reportero: “Oye, ¿no es feo llegar a viejo?”, a lo que sabiamente respondió: “¡Híjole manito, no!, pos es más gacho no llegar”.— Mérida, Yucatán

arredondo61@prodigy.net.mx

Médico y escritor