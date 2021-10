Erica Millet Corona: Debate acalorado

La comunicación gubernamental de un proyecto privado

La discusión sobre la viabilidad del Estadio Sostenible de Yucatán ha ocupado las sobremesas familiares y qué decir de los acalorados debates en las redes sociales.

Llama la atención la postura que el gobierno de Estado ha elegido en este juego de percepción que es la comunicación estratégica, con el que se busca argumentar para convencer o desacreditar a quienes en su gran mayoría se oponen únicamente a la ubicación de la obra, que no a su construcción. De menos, la comunicación gubernamental de este proyecto privado claramente busca atenuar el golpeteo que empaña la propuesta.

A partir del 9 de septiembre de 2020, día en que se hiciera el anuncio sobre la inversión privada que daría a Yucatán la oportunidad de contar con un estadio “de primer mundo”, nada se supo de los detalles que en su conjunto conforman la serie de decisiones torales para la construcción de esta obra de infraestructura.

No se dio a conocer públicamente ni por parte de los inversionistas, ni por el gobierno, la existencia de reuniones de cabildeo con cámaras empresariales, vecinos, colegios profesionales o urbanistas, en los que se comentaran los planes y, sobre todo, se recibieran impresiones, previas a un anuncio definitivo.

La teoría más básica de las Relaciones Públicas propone ejercicios de trabajo con los diferentes públicos de un proyecto para sensibilizarlos sobre su pertinencia y vialidad. Se sugiere hacerlos públicos, para impregnar en la comunidad esta percepción de apertura. Un año después del primer anuncio, se desveló el misterio sobre la ubicación.

En las redes sociales abundan las respuestas automáticas de diferentes instancias gubernamentales, la Secretaría de Fomento Económico y Trabajo (Sefoet) repite una y otra vez que el proyecto es privado y que los inversionistas han realizado un “extenso estudio de la zona”.

La Secretaría de Educación del gobierno del Estado (Segey) responde, por su parte, a quienes cuestionan sobre los destinos de la Normal Superior que antes ocupaba el manoseado terreno invitándoles a comunicarse de manera directa.

Otra de las respuestas preferidas por el gobierno es aquella que asegura que el Estadio Sostenible estará construido “de manera que la gente puede llegar en servicio público, en bicicletas y se cuente con plataformas como Uber” (Sic).

También circularon en algunos medios ejemplos internacionales que hacían alusión a la ubicación, los cajones de estacionamiento y localización dentro de la mancha urbana de colosos como el Santiago Bernabeu o el Minute Maid, en Texas.

Sobre lo que no se hace una sola comparación en estas piezas de comunicación es sobre la infraestructura vial y urbana y las condiciones del transporte público de ciudades como Madrid o Houston, que nada tienen que ver con las de Mérida. No hace falta abundar en detalles.

Todo parece indicar que las estrategias de comunicación apostaron al deseo de que la respuesta al anuncio no fuera todo lo negativa que finalmente fue. Se optó por el control de daños por sobre la posibilidad de persuadir y esto, me parece, no sucedió por error sino porque se sabía o por lo menos se suponían las reacciones que el anuncio de la ubicación del estadio desencadenaría.

Fuentes cercanas al gobierno nos platican de una reunión que el gobernador sostuvo con directores de todas las áreas de la estructura para instruirles sobre la manera en la que se debía comunicar y defender el proyecto. Es decir, no se socializó ni hacia adentro con antelación, tal vez por temor a filtraciones.

El caso de la ciclovía fue similar, pues si bien se organizó un foro ciudadano para escuchar testimonios y enarbolar los beneficios de una obra como esta, este ejercicio no se realizó sino hasta después de haber sido anunciado el proyecto y comenzado su construcción.

El martes 22 de septiembre el gobernador Mauricio Vila pronunció un discurso en el que se refirió a la coyuntura que obligará al gobierno del Estado a replantearse el destino del parque de “La Plancha”, al dejar de ser considerado como un punto para la estación del Tren Maya. En él, el mandatario claramente responsabiliza a los ciudadanos sobre la pérdida de esta valiosa oportunidad: “Se vale opinar, pero hay que opinar ahora sí que con toda la información en la mano”. “Lo que hemos perdido son 12,000 millones de pesos de inversión que iban a generar en un terreno totalmente baldío” (Sic).

En una especie de “te lo digo Juan para que escuches Pedro”, el gobernador deja entrever el riesgo que se corre al criticar un proyecto como el del Estadio Sostenible. Coincido plenamente con él en cuanto a que para opinar hay que tener toda la información posible, pero esta aseveración arroja al menos una pregunta: ¿estamos los ciudadanos recibiendo a priori y por los conductos adecuados la información necesaria y suficiente para generar nuestras opiniones? Ahí queda.— Mérida, Yucatán.

Licenciada en periodismo y maestra en relaciones públicas; exfuncionaria del Ayuntamiento de Mérida y del gobierno del estado