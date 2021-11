Ernesto Guerra de la Peña: Un día sin la estatua de los Montejo

A propósito de un polémico monumento

Caminaba por la avenida y me detuve por unos minutos para admirar el monumento a los Montejo. Me cuestioné qué es lo sucedería si fuera removido. Si de un día a otro amaneciéramos y encontramos que la estatua se esfumó sin dejar ninguna huella. Seguramente la noticia ocuparía la primera plana de todos los periódicos y alguna “aficionada historiadora” culparía públicamente a los foráneos de ser los conspiradores detrás del atraco.

Probablemente varios automovilistas, incluyéndome, se desorientarían por la ausencia del monumento. De un momento a otro, la avenida sería un completo caos.

¿Realmente retirar las estatuas de personajes que cometieron actos inhumanos borra la historia, o más bien dignifica a las víctimas qur fueron esclavizadas o eliminadas sistemáticamente a través de una muerte violenta?

En la actualidad, en distintos lugares del mundo, movimientos antirracistas han promovido el diálogo y serios cuestionamientos en torno a la idea de remover monumentos del legado de la conquista, la colonización y la esclavitud. Entre ellos, las movilizaciones que se han llevado a cabo en Atlanta para retirar de la estatua de Jhon Brown Gordon, quien fue un general confederado, ex gobernador de Georgia y considerado líder estatal de Ku klux Klan (KKK).

Además de la ola de manifestaciones que han surgido en torno a su figura, los propios descendientes de este polémico personaje han promovido cartas al actual gobernador para retirar la estatua, debido a que fue construida para mitificar a los supremacistas blancos.

Entre otros ejemplos de movilizaciones para remover monumentos de líderes confederados, que honran el poder blanco, fue la reciente retirada de la estatua del general Robert Lee, en el centro de Richmond. Después de varios intentos fallidos, ya que existía una ley que protegía a los monumentos de veteranos de guerra, el Tribunal Supremo de Virginia resolvió a favor de las exigencias de los manifestantes.

En el caso de nuestro país, como ha sucedido en distintas partes de América, se han promovido debates qué han causado polémica en torno a la idea de retirar las estatuas de Cristóbal Colón.

De manera reciente, el gobierno de la CDMX, en conjunto con especialistas y con el apoyo del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), tomó la decisión de que la estatua del navegante genovés fuera próximamente remplazada por un monumento de una mujer indígena de la etnia olmeca, la cual será construida por el artista Pedro Reyes. Mientras algunos expusieron que retirar la estatua de Colón afecta la memoria de la ciudad, otros historiadores e investigadores han considerado que el monumento “Tlali” enaltecerá la lucha de las mujeres indígenas y su papel en la historia.

Como bien menciona el profesor y sociólogo, Aldo Fabián Hernández, “hay monumentos que no abonan a la memoria, no abonan a una visión histórica y glorifican hechos que son lamentables”. En el caso de las estatuas anteriormente mencionadas, entre ellas la de los Montejo, enaltecen las figuras de personajes que durante una parte de sus vidas cometieron actos inhumanos que por ninguna razón deberían ser motivo de orgullo o ejemplo. En el compendio de claros y oscuros de la vida estos personajes, como indicaba el doctor en filosofía Antonio Salgado Borge, resaltan más los oscuros que no pueden ser compensados.

Si hacemos uso de la disciplina del revisionismo histórico, la cual, según el observatorio TEC: “[…] consiste en volver a revisar las fuentes sobre un registro o periodo histórico”, estas estatuas son una representación simbólica de los agravios que, hasta el día de hoy, se siguen cometiendo contra los pueblos originarios, las comunidades indígenas y los mayas, como es la discriminación, el racismo y el clasicismo.

“Las protestas en contra de las estatuas de colonizadores como los Montejo no solo miran hacia el pasado, sino que en su reclamo afirman que el pasado colonial aún es parte de nuestro presente”, apuntó con acierto el doctor Rodrigo Llanes en esta página editorial. Necesitamos dejar de ver la retirada de monumentos como un acto que borra nuestro pasado y repensarla desde una perspectiva actual.

Tal vez si de un día a otro desapareciera el monumento a los Montejo, algunos automovilistas nos desorientaríamos por un momento, pero solo así lograríamos encontrar un camino más digno para todos aquellos sectores que en algún momento se han visto violentados, discriminados o desfavorecidos.— Mérida, Yucatán

