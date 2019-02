Es tiempo de propagar su fe

Jornada Mundial de la Juventud

Herminio José Piña Valladares (*)

Conocer la historia de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) es trascendental, en virtud de que debemos valorarla y darnos cuenta de la importancia que tiene en la vida de muchos jóvenes de los cinco continentes.

La iniciativa tuvo su origen con el papa Pablo VI, que en el Año Santo de 1975 reunió en Roma a miles de jóvenes en representación de numerosos países.

En 1984, durante el papado de Juan Pablo II, se llevó al cabo una nueva convocatoria mundial para incentivar la participación juvenil. Al año siguiente se organizó un nuevo encuentro internacional con los jóvenes que se reunieron en la Plaza de San Pedro; y en 1986, durante el Domingo de Ramos, Roma albergó nuevamente esta reunión a través de la carta: “Siempre prestos a testimoniar la esperanza que está en vosotros”.

En adelante se celebró como un acontecimiento que asume el formato de una reunión internacional que congrega —en la ciudad indicada junto al Papa— a miles de jóvenes que comparten su fe con la de los demás y meditan sobre el mensaje del vicario de Cristo.

Los jóvenes que acuden a estos encuentros son siempre muy numerosos, como en el caso de Buenos Aires (Argentina, en 1987) y Santiago de Compostela (España, 1989); en este último encuentro la JMJ fue ampliada con tres días de catequesis antes de la celebración final. En Czestochowa (Polonia, 1991), se celebró el primer encuentro del Papa con millares de jóvenes en un país de la Europa del Este, siendo sucedida unos años después en 1993, por la ciudad de Denver, en los Estados Unidos.

En 1995 tuvo lugar en Asia, en Manila (Filipinas), con una asistencia de 5 millones de personas. En 1997 se reunieron en París (Francia), tres años después en Roma, en medio del Jubileo del 2000, que culminó con una vigilia en la explanada de Tor Vergata y una celebración eucarística. En 2002 llegó a Toronto (Canadá), siendo el último encuentro de Juan Pablo II con los jóvenes.

En agosto de 2005, el pontífice Benedicto XVI fue acogido por la juventud en su tierra natal Alemania. La siguiente jornada se realizó en 2008 en Sídney (Australia). Madrid (España) fue designada para ser sede en el año de 2011.

La de Río de Janeiro (Brasil), en 2013, fue considerada histórica por haberse efectuada en el marco del primer viaje del papa Francisco al extranjero. En julio de 2016 se efectúo Cracovia, Polonia, y el papa Francisco tuvo la oportunidad de reunirse con los jóvenes en el santuario de Nuestra Señora de Czestochowa.

Del 23 al 27 de enero la JMJ 2019 se efectuó en Panamá y el Papa invitó a los jóvenes a ser los “influencers” del siglo XXI, y les sugirió imitar a la Virgen María, que era una joven de Nazaret, que sin quererlo, ni buscarlo, se volvió la mujer que más influyó en la historia.

También el Papa les dijo: “Ustedes jóvenes no son el futuro, sino son el ahora, el ahora de Dios. Porque tu espacio es hoy, la vida es hoy. Sigan viviendo la fe, compártanla y no se olviden que no son el mañana, ustedes jóvenes son el ahora. Les pido que no dejen enfríar lo que han vivido durante estos días, vuelvan a sus comunidades, a sus familias y a sus amigos y , transmitan lo que han vivido.

Abogado y asesor jurídico. hjpvdirector@hotmail.com Herminio José Piña Valladares