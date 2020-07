Escepticismo e incertidumbre

La pandemia del Covid

Edgardo Arredondo (*)

Se mide la inteligencia del individuo por la cantidad de incertidumbres que es capaz de soportar —Immanuel Kant.

El escepticismo es una actitud de desconfianza, de indecisión ante un hecho o situación; la palabra proviene del griego skeptikós: el que examina. La duda es su sustento, incluso de una corriente filosófica que lleva su nombre.

La mayoría de las veces, sin embargo, el escepticismo pinta más las cosas con cierto barniz de pesimismo.

Rondó desde el principio de la aparición de la pandemia actual, dudábamos que fuera cierto, tratábamos de minimizarla: “esto no va a llegar aquí”, “no comemos lo mismo que los chinos”, “no vamos a estar como España”. Así transitamos de “un cuento chino” a un “virus de laboratorio”, pasando por una “conspiración de Bill Gates”, hasta que la realidad nos alcanzó sin remedio como una bofetada en el rostro.

Cuando el Covid-19 se instaló en forma, entró al relevo la incertidumbre. Ésta tiene la mala costumbre de vestirse de nerviosismo, respira inquietud, destila miedo...

Recuerdo los primeros rostros que se me grabaron: fueron los de los médicos italianos que en medio de la pandemia se dirigían a sus puestos de batalla, en un infierno que ni el propio Dante hubiera descrito.

Esa misma expresión la pude ver en los zapadores que desactivaban minas en Angola, o los liquidadores que fueron estos hombres soviéticos que pala en mano se aprestaban a aventar piedras al reactor nuclear en el desastre de Chernóbil, o a los bomberos neoyorquinos parados al pie de las Torres Gemelas incendiándose. Ésta es la facies de la incertidumbre.

Cuando la incertidumbre se ha enseñoreado, cede su lugar a la ansiedad, sobre todo cuando los muertos ya tienen rostros.

Al principio: políticos, artistas, deportistas, gente del espectáculo y la farándula, gente de fuera; pero luego, se mueren los nuestros, hasta que el círculo se va estrechando.

Hace una semana falleció un enfermero, que fue parte de mi equipo de batalla en las tardes de quirófano en la T-1, un buen compañero, buen elemento, aficionado al fútbol, en síntesis un buen tipo; los activos y los que hemos estado en el IMSS sentimos el primer sacudón, y como si fuera una maldita cascada, las gotas que ahora van cayendo alrededor tienen ya rostros, sí, nuestros rostros, nuestros muertos y a veces: nuestra sangre.

Parecen ahora lejanos los días del escepticismo. No quisiera que ahora que se vislumbra una vacuna, que mejoran los tratamientos haga de nuevo su aparición y no me deje ver la luz al final del túnel.

Mientras, seguimos en la larga espera que esto acabe, tratando de vencer a otro tipo de incertidumbre, no la que los economistas hablan cuando se refieren al comportamiento de los mercados: la incertidumbre del “¿hasta cuándo?”, el “¡ya basta!”, que todos reprimimos.

Mientras, a mis compañeros, a mis valientes que están en la primera línea, mi gratitud y mi reconocimiento que no se compara con el ferviente deseo de verlos de nuevo enfrentándose a las enfermedades y a la muerte, en las condiciones a las que estábamos habituados, y como nos habíamos formado.

No bajar la guardia, y por ahora establecer una especie de daltonismo autoinducido: si el semáforo está en naranja, actuar como si fuera rojo; cuando esté amarillo, naranja; y hasta que el verde no sea muy verde, mirar todo color amarillo. Hay veces que en la vida es mejor estar un paso atrás y no adelante.— Mérida, Yucatán.

Médico y escritor

