Escuchando a los que saben

Alberto López Vadillo (*)

Estamos en la fase final de las campañas políticas; en estos momentos los candidatos de todos los partidos ponen su talento para convencer a una ciudadanía cada vez más escéptica y cansada de propuestas que parecen poco viables o de promesas que incluso no entran dentro de la competencia y posibilidades de cumplir del candidato, si no que corresponde a otros puestos.

—“Voy a gestionar” —se ha vuelto una expresión muy utilizada entre los candidatos y que para la ciudadanía representa la perfecta promesa de algo que no va a pasar, no se cumplirá y que, además, no los compromete en lo absoluto.

En mi colaboración editorial anterior hice propuestas de cómo mejorar algunos aspectos de la vida de las personas que están privadas de su libertad y de las que tiene antecedentes penales.

Debo reconocer que una de las cosas que me ha costado más trabajo durante el tiempo que llevo en libertad es el de poder pensar en términos más generales, muchas de las cosas que observo generalmente las llevo al plano de lo penitenciario, la mayoría de las ideas que se me ocurren y que implemento tienen que ver con esta comunidad.

Es así que en esta colaboración mi intención y esfuerzo es la de hacer una reflexión más incluyente que ayude a resolver la problemática de las leyes que ya fueron promulgadas y que, por algún motivo, una vez que están en vigor nos damos cuenta de que no están cumpliendo con eficacia los objetivos para las que fueron creadas.

Sin embargo, a veces me pasa que miro las teclas y la pantalla con desconcierto porque no encuentro las palabras adecuadas para expresar la idea que tengo o creo tener en la cabeza. Así que no queda otra, que buscar socorro.

Busco en la biblioteca, donde están los maestros literarios, y sin pena les pido ayuda a gritos. A ver, maestro Pérez Reverte, maestro Galdós, maestro Catón, maestra Espejo, maestro Almazán, maestro Monsiváis, maestro Quino, maestro Hammet. Ustedes o cualquier otro de los que aquí están, sáquenme de este apuro, porque yo no puedo. Denme una mano.

Y no fallan, estimados lectores. Porque son sabios y generosos. Aunque claro, ellos te dan un consejo y luego tienes que aplicar tus propios recursos, si es que los tienes. “Lo que natura non da, salamanca no presta”.

—Ven aquí muchacho, te doy un consejo, porque a pesar de lo que creen los tontos y los soberbios, que a veces son los mismos, en la vida ya todo está dicho y lo que algunos toman por nuevo es, simplemente, lo olvidado —. Escuchas el primer susurro.

—Porque puedes considerarte el más astuto e inteligente pero finalmente sabes que sin humildad no se va a ninguna parte en este oficio ni en ningún otro —. Alguien más habló detrás de ti.

—Si obedeces a los que saben, por alguna maravillosa geometría de la vida, muchas veces la solución está ahí, mirándote sonriente. Espléndida como un rayo de sol —. Dijo alguien más en tono triunfante.

Poco a poco estos susurros te van abriendo el entendimiento y comienzas a razonar y a construir la idea que quieres comunicar y buscas donde debes.

La respuesta a mi inquietud la encontré en los antiguos griegos Sófocles y Pericles y su concepto de democracia, ellos tenían una práctica legislativa avanzadas cuya vigencia conceptual permanece hoy día y se trata de la “evaluación de las leyes promulgadas”.

Consiste en que el Congreso entrante revisa y evalúa con detenimiento las leyes que promulgó la Legislatura anterior, siendo esta la primera actividad de su agenda en su primer su periodo legislativo y se hace con el fin de determinar si las leyes que fueron aprobadas por sus antecesores están sirviendo para los fines por la que fueron propuestas.

Esto crea una suerte de círculo virtuoso porque permite evaluar y corregir las leyes que puedan estar siendo letra muerta o no está beneficiando a nadie, aquí lo importante es escuchar a los grupos a quienes afectan estas leyes directamente, determinando así su grado de eficiencia.

Cuántas leyes a nivel de la legislatura local y federal podrían ser mejoradas en su implementación, cuántas modificaciones se podrían hacer a leyes que ya fueron promulgadas, pero probablemente no están cumpliendo su objetivo.

Finalmente, las leyes, según estos sabios griegos, son creadas con dos objetivos: para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y para tener una mejor convivencia social.

Así que es justo, como una buena práctica, que sean los propios ciudadanos los que digan a quienes las promulgan si están o no satisfechos con las leyes que en este momento nos rigen. El que tenga oídos que oiga. Que así sea.— Mérida, Yucatán.

El camino que va de regreso

Psicólogo