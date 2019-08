Estafa Maestra: ¿Y el delito de Estado?

Caso Rosario Robles

Eduardo R. Huchim (*)

Las acciones de la Fiscalía General de la República —todavía incipientes, pero importantes— están generando expectativas de que, por fin, se ha empezado a actuar contra la corrupción generalizada que caracterizó al sexenio anterior, aunque un evanescente delito de Estado no se ha hecho presente.

La más reciente de esas acciones es el citatorio a Rosario Robles Berlanga, señalada como la cabeza de la enorme red de desvío de fondos públicos bautizada como la Estafa Maestra por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y Animal Político, cuyas investigaciones periodísticas revelaron la defraudadora trama, que “se hizo entregando 7 mil 670 millones de pesos en contratos ilegales”, con la participación de 11 dependencias federales, 8 universidades y más de 50 funcionarios.

Hubo ahí una clara asociación delictuosa presuntamente encabezada por Rosario Robles y aparentemente operada por su oficial mayor en Sedesol y Sedatu, Emilio Zebadúa. Por ello resulta un tanto extraño que el delito por el cual se cita a Rosario Robles sea “ejercicio indebido de servicio público” (en 2016 esta denominación cambió a “ejercicio ilícito de servicio público”), cuya penalidad es de dos a siete años de prisión. Parece un delito relativamente menor frente al tamaño de la Estafa Maestra.

Incluso, el propio fiscal general, Alejandro Gertz Manero, habló el 6 de mayo pasado de que se trataba de una maquinación orquestada desde el poder público: “Es necesario reestructurar toda la investigación desde una perspectiva de delincuencia organizada, en un posible delito de Estado, encubierto en su momento por diversas instancias públicas” (Reforma, 07/05/19).

Con esos antecedentes y en un ambiente de sospechosismo tan arraigado en México y no por malas razones —la mula no era arisca…—, hay quienes ven en la cita judicial una fragilidad que podría terminar beneficiando a Rosario Robles, máxime que la parte final del artículo citado (Artículo 214, fracción III del Código Penal Federal) se refiere a no haber evitado el daño de que se trate “si está dentro de sus facultades”, y esto podría ser fácilmente desacreditado por la defensa de la exsecretaria. Comoquiera, Rosario Robles tiene ya una suspensión provisional, por lo que no puede ser detenida… por ahora.

Es de suponerse que los investigadores y abogados de la FGR no hallaron elementos suficientes para imputarle a la exsecretaria la destrucción de documentos prevista en el mismo Artículo 214 (fracción IV) ni la falsificación de documentos señalada en los artículos 243-246 del mismo Código. Una falsificación que encuadra en esos artículos fue revelada en junio de 2018 por una investigación de los periodistas Juan Omar Fierro y Sebastián Barragán, difundida en el portal Aristegui Noticias (https://bit.ly/2N6dFXJ) y cuya sustancia es que en tres oficinas de Ciudad de México, ubicadas en las colonias Anzures, Del Valle y Roma, se fabricaron “entregables” o productos que intentaban justificar millonarios pagos a universidades y empresas fantasma por Sedesol y Sedatu.

Estrategia

Quiero pensar que no estamos ante una acción deliberadamente frágil de la FGR, sino que este paso inicial contra la exsecretaria es parte de una estrategia que finalmente conducirá a prisión a los diseñadores, directores, operadores y beneficiarios de la Estafa Maestra. Es de suponerse también que la FGR no consideró necesario, en este paso inicial, imputar asociación delictuosa ni delincuencia organizada ni destrucción, sustracción y fabricación de documentos y que quizá lo haga posteriormente, habida cuenta de que los involucrados son más de 50 funcionarios, entre ellos el hoy gobernador mexiquense y ex director de Banobras, Alfredo del Mazo y el ex director de Pemex, Emilio Lozoya, cuyo abogado defensor, Javier Coello Trejo, ha anunciado un próximo y revelador vídeo.

La auditora que documentó la Estafa Maestra y que fue cesada por ello por el actual titular de la Auditoría Superior de la Federación, Muna Dora Buchahin, sugirió este martes 30 de julio a la FGR, en una entrevista radiofónica, que efectúe una indagatoria de abajo hacia arriba, mediante la colaboración de servidores públicos de bajo rango que trabajaban en las instituciones involucradas y que se vieron obligados de alguna manera a participar en actos ilegales (https://bit.ly/2N6dFXJ). Es una acción pragmática que quizá la FGR ya tiene presente y que convendría explorar, bajo la figura de testigo colaborador prevista por la ley.— Ciudad de México.

@EduardoRHuchim

Periodista

