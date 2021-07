Eterno debate al interior de las empresas

Gastos fijos o variables

Fernando Ojeda Llanes (*)

Ya todos sabemos lo que es un gasto, pero si vamos a un diccionario encontraremos muchas acepciones que hablan de desembolsos, erogaciones, salidas de dinero y muchas más. Si lo vemos desde el punto de vista de la teoría económica, el gasto es una disminución del patrimonio.

En realidad muy poco interesa el concepto, pero debemos aceptar que al realizar un gasto ya no recibiremos a cambio una ganancia, coloquialmente hablando es hacer un desembolso de dinero por algo a cambio.

En términos contables nace el concepto de costo y gasto y se define que el primero se refiere a una inversión, por ejemplo, comprar un automóvil te dará servicio por largo tiempo y podría generarte un ingreso si lo rentas, en tanto que el gasto al erogarlo lo que recibes se consume de inmediato, por ejemplo, comprar un refresco para consumirlo.

En mi larga experiencia como maestro universitario me ha tocado vivir experiencias que son como debates tanto entre maestro y maestro, como de alumno a alumno, tratando de definir el costo y el gasto. Lo más importante en las empresas es que existen gastos inevitables por los que se hacen erogaciones continuas y disminuyen su patrimonio.

Lo que se trata entonces en las empresas, es que se incremente el patrimonio ingresando más dinero que el que sale, por tanto, la lógica nos dice que se deben generar mayores ingresos que gastos.

Las empresas para lograr el objetivo principal de su negocio, que es aumentar su patrimonio o ganancias para que las acciones de sus inversionistas suban de valor, requieren planear sus operaciones antes de ponerlas en acción y su principal herramienta es el presupuesto.

Con base en lo anterior es necesario hacer un presupuesto de ingresos y gastos para conocer con anticipación los datos numéricos a los que deben llegar al realizar las operaciones que correspondan para así obtener los objetivos respectivos.

Las ventas en un presupuesto, si las desglosamos en todo un año por meses, por lo general son variables de acuerdo con los ciclos y dependiendo de los productos y temporadas, por ejemplo, si el negocio es vender trajes de baño, es lógico que habrán más ventas en verano que en el invierno, esto hace tener más ingreso de dinero en julio y agosto que en diciembre y en los demás meses habrán variaciones irrelevantes en volumen y por lo tanto de entradas de dinero.

En los gastos debe suceder lo mismo, tener mayores en julio y agosto que en diciembre pero no es así, la respuesta es sencilla: porque hay gastos que no van con relación al volumen de ventas como, por ejemplo, la renta del edificio, que se tiene que pagar el mismo importe durante todos los meses. Pero hay otros gastos que van con relación a las ventas, son variables, por ejemplo, las comisiones a los vendedores, si venden más tendrán mayores ingresos y si menos, pues se disminuyen, obvio para la empresa en julio y agosto se tendrán mayores gastos variables por este concepto que en diciembre.

En toda empresa, la lógica anterior es sumamente importante para poder tener un control de los gastos, porque ¿qué es lo que sucede si no se hace una separación de los gastos fijos y variables con plena y segura identificación?, si se conjuntan en una sola cuenta se mezclan en su parte fija y variable, perdiendo en cierta forma el control.

Cierto que muchas empresas separan en su contabilidad los gastos fijos y los variables, el problema es que los clasifican por su nombre, no por su variabilidad en forma directa sobre las ventas, por ejemplo, combustibles y lubricantes, diríamos por su nombre o concepto que es variable, pero si hacemos la operación aritmética de dividir su monto entre las ventas debería darnos el mismo porcentaje mes con mes, pero no es así por dos motivos, primero hay una parte fija de vehículos que consumen el combustible y no tienen que ver con la distribución de las ventas y otros que sí. Segundo: que hay casos en que la empresa debe determinar el porcentaje de consumo en relación a la venta y darle seguimiento con sus indicadores.

Otro problema que se presenta en los gastos es que hay varios que son semifijos o semivariables, es decir, la parte fija es constante y la variable va de acuerdo con la producción de los artículos a vender, por ejemplo, energía eléctrica, existe una cuota fija y arriba de esta va la variable de acuerdo al consumo de kilowatts.

El caso es que si se tiene que discutir si debe llamarse semifijo o semivariable se convierte en un círculo vicioso, es como tratar de definir en un vaso de agua que se encuentra a la mitad de su contenido y nos preguntamos si esta semilleno o semivacío, existen los casos, pero es irrelevante definir los conceptos porque es otro boleto a comentar posteriormente.—Mérida, Yucatán

ferojeda@prodigy.net.mx

Doctor en investigación científica. Consultor de empresas