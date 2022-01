Ética y asesoría

Finanzas con Kookay

Por Marisol Cen Caamal (*)

Si se quiere contratar a un profesional para asesorarnos en la compra de Acciones, FIBRAS, ETFs u otros instrumentos del mercado de valores, ¿a quién se debe acudir?

El indicado es un profesional que cuente con la certificación como Asesor en Estrategias de Inversión, certificación coloquialmente conocida como Figura 3, otorgada por la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB).

En su perfil referencial de la certificación, esa agrupación define al Asesor en Estrategias de Inversión como: “El ejecutivo que asesora al público inversionista en la compra y venta de acciones de fondos de inversión, instrumentos de deuda y acciones, así como en el diseño de estrategias y conformación de portafolios de inversión en valores en cuentas discrecionales y no discrecionales, prestando sus servicios como asesor independiente o en entidades financieras autorizadas como intermediarias del mercado de valores; el que debe conducirse de manera ética y atendiendo a las sanas prácticas de mercado; haciendo prevalecer el interés del cliente sobre el de la institución en la que presta sus servicios y el propio. Debiendo basar su actuación en el conocimiento técnico y el marco regulatorio que rige las operaciones con valores”.

Algunos Asesores en Estrategias de Inversión trabajan en Casas de Bolsa, Bancos u Operadoras de Fondos, pero también existe en México la figura de Asesor Independiente, que no depende laboralmente de una institución financiera en específico.

Para poder llevar al cabo la compraventa de valores, es indispensable contratar los servicios de una Casa de Bolsa, que como hemos comentado en artículos anteriores, debemos cuidar que cuente con todas las regulaciones en nuestro país. Contratar los servicios de un Asesor en Estrategias de Inversión es opcional. Mi recomendación es verificar que se trate de un Asesor en Estrategias de Inversión certificado y con un fuerte sentido ético.

Llevo muchos años preparando Asesores en Estrategias de Inversión en la universidad en la que laboro. Es una preparación ardua en las áreas especializadas que se requieren conocer para asesorar sobre inversiones. Además de las materias propias de la especialidad, también es necesario estudiar el área de Ética, la cual recalco mucho a mis alumnos como uno de los pilares para desempeñarse como asesor.

En los años que llevo como consultora financiera, veo con tristeza que uno de los principios fundamentales de actuación, que estudiamos en la sección de Ética Bursátil y Sanas Prácticas del Mercado de Valores que dice: “Haz prevalecer el interés de tu cliente”, muchas veces se deja de lado.

He conocido varios casos de personas que han recibido una mala asesoría, donde claramente no se estaba buscando el interés del cliente, sino el interés de la institución o del propio asesor. Y esto no ocurre solo en el terreno de las inversiones, en general en el sector financiero hay muchos casos de profesionales que solo buscan colocar un producto o servicio para obtener ganancias, sin importar si es el mejor para su cliente.

Como sociedad, nos urgen profesionales con un fuerte sentido ético en todas las áreas. Gente especializada ya hay muchos, pero lamentablemente, gente buena cada vez hay menos.— Mérida, Yucatán.

Profesora Universidad Anáhuac Mayab, presidenta del Comité Técnico de Responsabilidad Social del IMEF Yucatán