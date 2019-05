Exceso y utilidad

Las marchas contra AMLO

Eduardo R. Huchim (*)

Aunque parezca contradictorio, las marchas de opositores al gobierno de Andrés Manuel López Obrador pueden hacer aportaciones importantes a la gestión presidencial.

El gobierno y sus partidarios debieran tomarlas como una expresión connatural a la pluralidad y no desgastarse en rechazos descalificatorios, sino más bien buscar su utilidad.

Un gobierno que se propone revolucionar a México y que hace de una Cuarta Transformación su bandera, necesita una oposición organizada e inteligente que combata los errores que seguramente tendrá —y está teniendo como todo gobernante— el actual Presidente.

Esa organización y esa inteligencia no las está mostrando la oposición tradicional (la de los partidos), que sigue como anonadada ante el fuerte respaldo popular que mantiene AMLO y ante la fuerza legislativa de Morena y sus aliados.

Lo deseable es que la inconformidad de los marchistas pueda tener cauce organizacional y talento para presentar opciones viables, para proponer y no sólo rechazar.

Las marchas del 5 de mayo tienen su génesis en las medidas que está tomando el gobierno y, en particular, en el estilo heterodoxo del nuevo Presidente que asombra a unos, conquista a otros, desespera a algunos y hace rabiar a un sector que le critica todo, desde su falta de institucionalidad hasta sus zapatos desgastados, pasando por sus nombramientos de discutible acierto en órganos autónomos.

Un claro exceso de las marchas fue demandar la renuncia de un Presidente que —con aciertos y errores— está haciendo las cosas diferentes, está moviendo estructuras caducas, luchando contra prácticas corruptas y antidemocráticas, y al que se le regatean los aciertos y se le magnifican los errores porque entre sus adversarios hay quienes, sencillamente, no quieren en el poder a un “populista”.

Lo detestan porque AMLO encarna el empoderamiento de los más desfavorecidos, de los que literalmente sufren de hambre, de aquellos que muy probablemente morirán en la pobreza porque nacieron en ella, fatalidad que el Presidente quiere romper, en un encomiable propósito que merece apoyo general.

Contradictoriamente, esos críticos censuran —con razón— la militarización del país y la Guardia Nacional, pero al mismo tiempo exigen resultados inmediatos para frenar la violencia creciente y demencial que ya no respeta ni a los bebés. ¿Cómo ofrecer resultados si las corporaciones policiacas —con pocas excepciones— están infiltradas o rebasadas o naufragan en la incapacidad?

Aunque erizada de riesgos, la Guardia Nacional es un intento de hacer algo diferente. Hay otras soluciones más adecuadas, como la de crear corporaciones policiacas con altos estándares de profesionalismo —algo que debiera hacerse a mediano plazo—, pero el tiempo apremia y esa violencia demencial debe ser afrontada de inmediato.

Las contradicciones son la cara fea de las marchas, que por supuesto incluyen intereses partidarios como los de Felipe Calderón y Margarita Zavala y que cuentan entre sus promotores a Vicente Fox que corre a pedirle a AMLO protección porque se siente amenazado y ahora demanda su dimisión. El asunto sería preocupante si no fuera porque gana su lado irónicamente humorístico.

La demanda de renuncia presidencial, además de su desmesura, también figura entre las contradicciones, porque entre los simpatizantes de las manifestaciones militan quienes rechazan que en 2021 se realice la consulta sobre la revocación de mandato, a la que quiere someterse voluntariamente López Obrador.

Pese a todo, las manifestaciones públicas, masivas o no, contradictorias o no, son legítimas (a pesar de que asomen en ellas algunos rostros de la intolerancia) y pueden ser útiles si el gobierno aprende a separar el trigo de la paja y a no distraerse en la descalificación y la burla. Hasta ahora, con excepciones, el Presidente y su gobierno no han acertado a practicar esa separación.

En cambio, hay que celebrar la libertad sin ambages que enmarcó las marchas, a diferencia de otros tiempos en que las manifestaciones públicas contra el gobierno eran espiadas, reprimidas y/o infiltradas.— Ciudad de México.

omnia08@gmail.com

@EduardoRHuchim

Periodista