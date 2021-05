Facebook Vs. Trump

“Suprema Corte” decide que no puede decidir

Antonio Salgado Borge (*)

El Consejo de Vigilancia de Facebook tuvo en sus manos una esfera incandescente.

Las 20 personas expertas en derechos humanos, activismo, periodismo o gobierno que integran ese organismo independiente tenían que haber decidido si la red social estaba obligada a levantar o mantener la suspensión indefinida a la cuenta de Donald Trump.

En su lugar, el consejo optó por devolver el asunto a la administración de la red social.

Para algunas personas, la decisión del Consejo de Vigilancia, popularmente conocido como la “Suprema Corte” de Facebook es decepcionante e intrascendente.

En un sentido cortoplacista y limitado las críticas están justificadas. En estos momentos tendríamos que estar hablando del regreso o el adiós definitivo de Donald Trump a la comunidad digital más grande del mundo occidental. Ahora resulta que tendremos que esperar seis meses más para saber qué ocurrirá con la cuenta de ese expresidente.

Pero en otro sentido, uno trascendente y de largo aliento, quienes piensan que lo decidido por la “Suprema Corte” de Facebook es decepcionante o intrascendente están radicalmente equivocados.

Y es que hay al menos tres lecciones cruciales que se desprenden de ese suceso. Vale la pena revisarlas con detenimiento.

La primera lección es contraintuitiva. Lo decidido por la “Suprema Corte” de Facebook demuestra contundentemente que este órgano no está dispuesto a asumir el rol de alcahuete.

Para ver por qué, es necesario poner sobre la mesa la razón de ser de este consejo, descrita en su propio sitio web:

“El Consejo de Vigilancia (Oversight Board) fue creado para ayudar a Facebook a responder a algunas de las más difíciles preguntas relacionadas con libertad y expresión en línea: qué retirar, qué mantener y por qué. El consejo usa su juicio independiente para apoyar el derecho a la libre expresión de las personas y asegurar que esos derechos sean respetados adecuadamente. Las decisiones del consejo de mantener o revertir las decisiones de contenido de Facebook serán vinculantes, lo que significa que Facebook tendrá que implementarlas, salvo que hacerlo viole la ley”.

Con esto en mente, notemos que la “Suprema Corte” decidió esta semana que, con base en sus propias reglas, Facebook hizo bien en bajar la cuenta de Donald Trump. Es decir, que no hay duda de que la cuenta del expresidente estadounidense ameritaba ser suspendida por violar los criterios de esa red social.

Sin embargo, también determinó que Facebook violó sus propias reglas al suspender esa cuenta de forma indefinida, pues este tipo de sanción no está contemplada en el menú de opciones que rigen los castigos impuestos por esa red social a sus usuarios más tóxicos.

El consejo reconoce la importancia del caso Trump; sin embargo, al no existir el criterio de suspensión indefinida en el reglamento actual, consideró que Facebook nunca debió turnarle el caso para su evaluación.

Lo anterior fue presentado por la “Suprema Corte” en un diagnóstico tan duro como demoledor: “al aplicar una pena vaga sin estándar y referir el caso para ser resuelto por el consejo, Facebook busca evadir sus responsabilidades”.

Esto es, el consejo se rehusó a servir de pararrayos tomando una decisión trascendental sin reglas claras. Si Facebook quiere implementar suspensiones indefinidas, éstas deben estar contempladas, detalladas y bien estructuradas como parte de sus políticas internas.

En consecuencia, lo decidido por la “Suprema Corte” de Facebook demuestra la independencia de ese consejo, y lo relevante que puede resultar para las grandes redes sociales contar con órganos de esta especie. Vale la pena ponerlo con todas sus letras: el consejo de Facebook cumple cabalmente con su misión. Si algo hace falta es ampliar sus alcances.

La segunda lección que podemos extraer de este caso tiene que ver con la transparencia. La determinación del consejo de Facebook puso en evidencia, de nueva cuenta, la oscuridad de las cañerías por las que fluyen las decisiones de esa red social. En este sentido, se hace una reprimenda a Facebook por no contar con reglas lo suficientemente claras y públicas.

Este consejo hace, sin embargo, una puntualización importante: “El contexto importa cuando se evalúan asuntos relacionados con la causalidad y la probabilidad e inminencia del daño. Lo que es importante es el grado de influencia que un usuario tiene sobre otros usuarios”. Por ponerlo en otros términos, no sólo importa lo que se dice, sino el alcance de quién lo dice y la posibilidad de que derive en hechos concretos.

Lo anterior puede ser traducido como una exigencia. La “Suprema Corte” de Facebook ha exhibido a esta red social al demandarle la apertura y la refinación sus criterios. No hay pretexto presentable para seguir operando en las penumbras y con reglas que no están diseñadas para responder a los casos más importantes.

La última lección que se desprende de lo decidido por el consejo de Facebook viene en la forma de un acento colocado sobre un tema de la mayor relevancia; un asunto discutido con detenimiento en Aristegui Noticias y medios internacionales —como The New York Times, Vox Media, o The Guardian— durante la elección presidencial estadounidense. A saber, lo riesgoso que es dejar en manos de ejecutivos de redes sociales la creación de reglas que impactan en las democracias y que, por ende, tendrían que ser universales.

Por ejemplo, las menciones a Donald Trump han descendido hasta en 90% en Facebook y Twitter desde que sus cuentas fueron bloqueadas. Aunque este fenómeno se explica en parte por la salida de Trump de la presidencia de Estados Unidos y por los bloqueos de parte de la red conspiracionista de QAnon, se estima que la suspensión de la cuenta personal del expresidente estadounidense ha jugado un papel relevante.

Es evidente que las decisiones de esta empresa pueden hacer o deshacer liderazgos internacionales. La posibilidad de que el futuro de líderes mundiales democráticamente electos, sin importar sus credenciales, esté en manos de empresas privadas resulta inquietante.

En este sentido, el diagnóstico de la “Suprema Corte” de Facebook nos recuerda que instituciones de esta especie no pueden operar más allá de las reglas internas de cada compañía.

Las tres lecciones anteriores nos muestran que es un error considerar la actuación del consejo de Facebook como decepcionante o intrascendente.

De acuerdo con sus propias reglas y con la legislación vigente, Facebook hizo lo correcto al bloquear la cuenta de Donald Trump. No hizo lo correcto al suspender esa cuenta de forma indefinida, pues esta posibilidad no es contemplada en su actual reglamento.

Pero la “Suprema Corte” de Facebook ha exhibido que las reglas de esta red social deben ser modificadas por no ser claras ni correctas. Si algo caracteriza a los procesos internos de Facebook es su opacidad y su poca sensibilidad al contexto al momento de establecer sus normas.

La forma y el fondo de la resolución del consejo de Facebook también han hecho evidente la necesidad de poner fin, de una buena vez y por todas, a la irrestricta discrecionalidad con que las redes sociales pueden actualmente construir sus normas internas. La comunidad internacional tendría que construir, con urgencia, una base mínima innegociable sobre la cuál cada red social pueda construir sus propias reglas.

En este sentido, el Consejo de Vigilancia de Facebook dejó algo muy claro con su decisión de esta semana: mientras a las empresas privadas no se les limite su discrecionalidad y no se les obligue a contar con reglas y procesos transparentes, las “Supremas Cortes” de las redes sociales terminarán siendo superfluas.— Edimburgo, Reino Unido.

asalgadoborge@gmail.com

Antonio Salgado Borge

@asalgadoborge

Doctor en Filosofía (Universidad de Edimburgo)