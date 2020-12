Falsedades perfectas

No estamos listos para las “deepfakes”

Antonio Salgado Borge (*)

Las “fakes” o falsificaciones en forma de imágenes, vídeos y audios son actualmente un grave problema. Pero éstas podrían resultar un juego de niños comparadas con sus sucesoras. Las falsificaciones profundas o “deepfakes” ya están aquí. Aunque hoy aparecen a cuentagotas y en sectores específicos, cuando su llave termine de abrirse, fluirán a borbotones. Y no estamos preparados para el tamaño o para las características del problema que se nos vendrá encima.

Aunque obvios, es necesario poner sobre la mesa los dos elementos esenciales de las “deepfakes” si queremos entender sus implicaciones.

El primero es su “falsedad”. En un sentido trivial, las “deepfakes” son verdaderas en el sentido de que son cosas existentes. Sin embargo, son “falsas” en el sentido de que no se trata de capturas de una cámara o micrófono, como pretenden representar.

El segundo es su “profundidad”. Lo “deep” o profundo de las “deepfakes” proviene de la forma en que éstas son construidas. A diferencia de una “fake” normal, las “deepfakes” involucran el aprendizaje profundo y los algoritmos de la Inteligencia Artificial. El resultado: para un ser humano es imposible distinguir una imagen, audio o vídeo fabricada mediante un proceso de esta naturaleza de aquellos que capturen estados de cosas actuales en el mundo.

Muchas “deepfakes” son inofensivas o no maliciosas. Por ejemplo, éstas ya son empleadas en la industria del entretenimiento y por las grandes empresas de publicidad. Gracias a esta tecnología ha sido posible recrear escenas, rostros, o individuos que de otra forma sería imposible ver en una pantalla. La tendencia actual anticipa que cada vez será más común la inclusión de artistas “rejuvenecidos”, “resucitados” o, de plano, “inventados”.

Lo accesible de la tecnología ha permitido que incluso los fabricadores de memes puedan surgir con sus propias falsificaciones profundas. Tutoriales sobre cómo construir una “deepfake” pueden ser encontrados en internet con relativa facilidad. La mayoría de las falsificaciones profundas que surgen en esta esfera son inofensivas y, como las de Hollywood, buscan entretener y generar ganancias.

El problema

Pero los riesgos de las “deepfakes” exceden por mucho sus beneficios. Estas falsificaciones también siendo utilizadas principalmente para degradar a cientos de miles de mujeres. Este fenómeno incluye a la industria pornográfica —parte del sector del entretenimiento—, que busca vender películas o fotografías que incluyen las imágenes fabricadas de mujeres reales, normalmente personas famosas o reconocidas, en escenas sexuales.

Esto claramente tiene el doble problema de lucrar con la imagen de una persona y de exponerla a situaciones indeseadas. Aunque la imagen de una mujer “x” en una escena sexual sea un “deepfake”, es evidente que “x” puede preferir, por los motivos que uno quiera, no ser visualizada o concebida en cierto tipo de actos representados con ese nivel de realismo.

Alguien podría alegar que el caso de las celebridades es ajeno al público general. A ello se puede sumar que es muy claro que el contexto puede hacer que, por más realistas que sean las imágenes, su veracidad sea puesta en entredicho. Pero a estas objeciones se puede responder que las “deepfakes” pueden tener un efecto más pernicioso en mujeres no famosas.

Reportaje

De acuerdo con un reportaje publicado por el “MIT Technological Review”, existe un bot de la red social Telegram al que usuarios pueden mandar la foto de cualquier mujer y se les regresa, en cuestión de minutos, una imagen “deepfake” de esa persona desnuda. El bot de Telegam, sucesor de la desaparecida aplicación DeepNude, ha “desnudado” aproximadamente a 100,000 mujeres, lo mismo adultas que menores de edad —es tan patético como revelador que este mecanismo funcione, principalmente, para desnudar mujeres—.

El 63% de quienes han utilizado este bot lo han hecho para “desnudar” a personas que conocen en la vida real y el 24% a alguna celebridad o influencer. Dado que solamente quienes conocen el cuerpo que aparece en la imagen pueden notar su falsedad, las “deepfakes” de desnudos están siendo empleadas por hombres como una forma más de “revenge porn” o porno de venganza contra mujeres.

Aunque las “deepfakes” de desnudos son los más problemáticos y populares actualmente, es fácil ver que esta tecnología puede ser utilizada en otros contextos para implicar a cualquier persona en cualquier tipo de acto.

En este sentido, las “deepfakes” representan un riesgo enorme para la democracia. Para notar por qué, basta con ver a las “fakes” rudimentarias que actualmente se replican en redes sociales. El problema es que parte de los usuarios no sabe reconocer entre imágenes que evidentemente no son capturas de hechos reales e imágenes alteradas para parecerlo. Además, hay quienes optan, movidos por su necedad, por seguir compartiendo estas “fakes” con el pretexto de que, aunque son falsas en el sentido de que no son capturas de la realidad, son verdaderas porque coinciden con su forma de entender un fenómeno.

En este terreno tan propicio para la siembra de falsedades, la sustitución de las “fake” chafa y fácilmente identificables por “deepfakes” podría tener un efecto exponencial en la reproducción de estos contenidos. Las falsificaciones profundas elevarían varios decibeles al ruido generado por la desinformación en redes sociales.

Esto no es todo. En países donde el control de los medios por parte del gobierno es total y donde cotidianamente se difunden falsedades con fines de manipulación —como Rusia o China—, los audios o vídeos “deepfake” serán tan sólo el último toque de realismo a la propaganda oficial.

Un candidato demócrata lanzó un “video deepfake” de su rival maldiciendo a Fox News y alabando a Barack Obama, sólo para mostrar de lo que puede hacerse con esta tecnología, lo puso así: “Si nuestra modesta campaña puede hacer esto ahora, imaginen lo que está haciendo Putin ahora mismo”.

Las soluciones

Confrontados con estos problemas, nos encontramos con dos opciones sobre la mesa. Por desgracia, ni en lo individual ni en lo colectivo éstas parecen ser suficientes para protegernos de lo que se nos viene encima.

(1) Una opción es que las redes sociales utilicen sus poderosos algoritmos y tecnología para bloquear inmediatamente los vídeos o imágenes que sean identificados como “deepfakes”. De esta forma, se cerraría de tajo la posibilidad de que circule este tipo de contenido.

Un primer problema es que las redes sociales tendrían que estar en la disposición de implementar esta medida. Bajo el esquema actual de cosas, nada las obliga. Facebook ha mostrado cierto interés en atajar este problema, mientras que Twitter ha hablado de señalar el contenido como falso, pero permitirlo circular por su red.

Pero el problema más grave en este sentido es que actualmente no existe una tecnología capaz de detectar con eficiencia las “deepfakes”. Cuando Facebook lanzó a desarrolladores de software el reto de crear códigos para detectar “deepfakes”, el ganador solo pudo detectar 2 de cada 3 de las falsificaciones que se le presentaron.

Desarrollos de grandes compañías, como Microsoft, o de instituciones sin fines de lucro, como la AI Foundation en colaboración con la University of Munch, tampoco han tenido mejor suerte. Por ejemplo, vídeos de políticos que uno supondría candidatos a ser detectados por sospechosos, fueron etiquetados como “vídeos con pocas probabilidades de haber sido manipulados”.

Lo cierto es que, considerando su alto nivel de ineficiencia, estos esfuerzos, aunque cruciales y destacables, por el momento son claramente insuficientes.

(2) Otra forma de atajar el problema de las “deepfakes” maliciosas es intentar concienciar al público sobre su existencia.

Existen diversos esfuerzos en este sentido. Esto es, por ejemplo, lo que están intentando hacer Trey Parker y Matt Stone, creadores del popular show de televisión South Park. Parker y Stone estrenaron el 26 de octubre un nuevo programa llamado “Sassy Justice”. En el primer episodio de ese show se advierte que todo lo que se pretende ser real es falso y todo lo que pretende ser falso es real. El personaje principal es falso; una construcción que incluye la cara de Donald Trump, pero una voz, un cuerpo y una personalidad distinta a la de ese presidente.

El problema es que, aunque necesarios, son claramente insuficientes. Y lo son porque la idea de quienes siembran y difunden falsedades no es tanto que se crea en la verdad de lo que promueven, sino erosionar en el público la confianza en una verdad.

Esto significa que el público puede conocer la existencia de las “deepfakes”, pero el problema continúa si piensan que todo vídeo puede ser una “deepfake”. Por ejemplo, si se piensa que los vídeos presentados en la BBC, en The New York Times o en Aristegui Noticias tiene el mismo chance de ser una “deepfake” que los que circulan en cuentas de redes sociales anónimas o sin confiabilidad.

Conclusión

Bien utilizadas, las “deepfakes” pueden generar entretenimiento y ganancias económicas. Sin embargo, la falta de control actual las ha convertido en un riesgo para cientos de miles de mujeres y una seria amenaza para la democracia.

Ni el intento directo de prohibirlas, ni la concienciación del público de su existencia son suficientes para defendernos de este fenómeno. Por fortuna, compañías e instituciones sin fines de lucro son conscientes de este problema y trabajan para atajarlo. Dos cosas son ciertas. Su solución llegará tarde. Y podemos darnos por bien servidos si ésta no llega demasiado tarde.— Edimburgo, Reino Unido

Antonio Salgado Borge

Candidato a doctor en Filosofía (Universidad de Edimburgo). Maestro en Filosofía (Universidad de Edimburgo) y maestro en Estudios Humanísticos (Itesm)

