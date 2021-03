Familias sin recursos por la pandemia

Necesaria una planeación estratégica para ayudar

Fernando Ojeda Llanes (*)

Esta crisis de salud ha tenido consecuencias tan grandes que muchas desconocemos y habría que hacer una investigación para poder mencionar detalles de cada una.

Como este escrito no es un trabajo de investigación sino de observación y de escuchar comentarios de los afectados y de los que no lo están, no puedo entrar en detalles al respecto, pero siendo un boleto que me quedó pendiente, haré un breve repaso.

Es de llamar la atención que al recorrer las calles donde antes había pequeños negocios se observen cerrados y con letreros de que se rentan o se venden: Un día común, al estacionarme junto a una farmacia en un pequeño centro comercial como los que abundan en la ciudad, un camión sacaba muebles de lo que fue un exitoso centro de servicios de belleza y al preguntar me dijeron que retiraban los muebles para venderlos porque cerraban el negocio por no recibir clientes.

Esos pequeños y abundantes centros comerciales antes prósperos están cerrados y ni qué decir de pequeñas tiendas o puestos ambulantes, ya sea por los protocolos de no esenciales o por la no asistencia de clientes de familias que se han quedado sin dinero o con tenerlo hacen una estricta selección de sus gastos.

Estas pequeñas empresas familiares, sus letreros no mencionan su desesperanza, pero solo con leer lo que escribieron, se percibe. En las calles se han duplicado o triplicado los que piden limosna o tratan de venderte aun lo que no necesitas.

Viendo lo anterior, de qué nos sirve haber estudiado tanto finanzas y economía y tener doctorados al no aplicarlas ante el infortunio de los negocios cerrados y que las familias que dependen de estos están sin recursos han agotado sus pequeños ahorros con el año transcurrido y nosotros sin poder hacer nada, solo de acuerdo con nuestras posibilidades, ayudando en forma económica a los cercanos y que con pena recurren a solicitar ayuda.

Lo anterior mencionado es lo que tenemos a la vista, pero aquellos que solo ganaban salario mínimo se quedaron sin empleo y vivían al día sin ahorros, ¿cómo están viviendo?

Muchos acuden al gobierno y si tienen suerte reciben un apoyo que no es suficiente y esto de ninguna manera repone la gota continua del poco dinero que percibían para apenas vivir, pero al menos lo recibían.

Algo debe hacer la sociedad actual que, aunque no tenga grandes capitales, al menos perciben aún buenos ingresos porque tuvieron la bendición de no perder sus bien pagados empleos.

Ni qué decir de las grandes o medianas empresas que aún con esta enorme crisis han salido adelante, no dudo que algunas de estas tienen fundaciones que están haciendo su altruista labor, pero las que no la tienen, creo que es hora de hacer algo para sacar del hambre a familias que no tienen de dónde sacar recursos y como son gente honrada, no se dedican a robar.

La pobreza

Este escrito no lo dedico hoy a técnicas financieras, a las empresas para ganar más dinero, sino a cada una de las personas y empresarios que siempre me leen y todas las demás, para hacer planes, —una planeación estratégica—, pero para investigar y canalizar fondos para la gente que estando en la pobreza, ahora están en la extrema y sin nada para comer, quizás sobreviviendo con tasas de agua calentada sin café y mucho menos con azúcar.

Los poco más afortunados tendrán un techo, aunque sea de material tomado de sacos de henequén o harina, palmas de coco o lo que sea, pero duermen en el puro suelo.

Escucho en los ambientes que el gobierno poca atención pone a todo esto, pero la sociedad en común como nosotros: ejecutivos, profesionistas, banqueros, empresarios, accionistas, todos: ¿qué estamos haciendo? Pues todos sabemos de planeación estratégica para conocer nuestras fortalezas y debilidades para crecer en forma orgánica e inorgánica.

¿Por qué no hacer una planeación estratégica para observar las debilidades que se tienen para ayudar a nuestro prójimo en la pobreza y convertirlas en fortalezas para ayudar con efectividad al bienestar común?, yo pienso que cada prójimo es responsabilidad de otro prójimo y no solo de organizaciones gubernamentales.

Por el momento antes de hacer eco con las palabras que he escrito, reuniré a mis hijos y nietos para hacer una planeación estratégica al respecto, indudable que la pandemia que nos ha encerrado durante mucho tiempo ha hecho darnos cuenta del más grande mandamiento que Cristo nos instituyó:

“7. queridos, amémonos unos a otros, ya que el amor es de Dios, y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. 8. Quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es Amor. 9. En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene; en que Dios envió al mundo a su Hijo único para que vivamos por medio de él. 10. En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados.

“11. Queridos, si Dios nos amó de esta manera, también nosotros debemos amarnos unos a otros. 12. A Dios nadie le ha visto nunca. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor ha llegado en nosotros a su plenitud”. I Juan. 4.— Mérida, Yucatán.

ferojeda@prodigy.net.mx

Doctor en investigación científica. Consultor de empresas.