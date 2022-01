Fernando Ojeda Llanes: La toma de decisiones, todo un tema

La vida interior de una empresa

Es impresionante como hay personas que generan ideas en forma sistemática, he sido testigo como maestro cuando un alumno me platica alguna de las cosas que de alguna forma su mente ha percibido, tales como escribir un libro, poner un negocio, construir una herramienta y tantas cosas más.

Todo esto se queda en la mente, con el tiempo se desvanece y surgen nuevos panoramas mentales o ideas, si me enfoco al tema empresarial se denominan planes, que muchas veces no pasan de esta etapa.

Hablando coloquialmente, para lograr hacer realidad las cosas que vienen a la mente y que pueden ser causales de éxito, hay que cumplir con tres etapas. La primera es la que mencioné en el párrafo anterior que puede provenir de un sueño o de una serie de pensamientos, precisamente la idea, lo intangible que se va madurando con los pensamientos.

La siguiente etapa la denomino afirmación, consiste en convertir la idea respectiva en una cosa relativamente tangible, es decir escribiéndola, haciendo un relato de cómo podría llevarse a la realidad, los pasos a seguir y los resultados o frutos que se pueden percibir. En una empresa se trata de hacer un plan de negocio y proyecto de inversión para realizar la evaluación respectiva y los requerimientos humanos, materiales y financieros.

Las dos primeras etapas llegan a realizarse, aunque pasar a la segunda, como he comentado, no siempre se hace realidad, pero no puede omitirse.

La tercera etapa es la acción, llevar a la realidad la idea o lo planeado, en esta parte hay que tomar decisiones de realización, quizá de muchas actividades, conseguir los requerimientos necesarios. En una empresa se trata ya de hacer la organización, dirección, control y desde luego conseguir el financiamiento si es necesario.

Pongamos, por ejemplo, la idea personal de escribir un libro, lo primero a determinar es el tema, darle vueltas en nuestra mente, hasta aquí la primera etapa. La segunda afirmarla y para esto es hacer una relación del contenido para después redactar un índice por capítulos y por último la acción: ponerse a escribir el tema respectivo sin importar el orden de los capítulos, tal y como se filman las telenovelas: por escenas.

Todo lo que he descrito es el contexto de la toma de decisiones en las empresas que deben ser continuas, pero desafortunadamente se hacen planes que llegan hasta una programación, pero las decisiones finales quedan sobre la mesa.

Esta realidad hace que lo que pudo ser una idea magnífica, quedó quizás hasta la etapa de la afirmación, pero se le da largas o mejor dicho mucho tiempo para decidir su realización.

Lo que coloquialmente he citado es la misma mecánica de la toma de decisiones que consiste primero en plantear el problema a resolver, luego evaluar las alternativas de pro y contra, y por último actuar.

Hay un dicho muy conocido que dice que la peor decisión es la que no se toma y verdaderamente en muchas empresas hay expedientes de planes y programas en los archivos o sobre el escritorio que no se han convertido en acción, ¿qué puedo recomendar al respecto? Decidir, ya sea desecharlos o ponerlos a andar, pero no permitir que permanezcan latentes y con fechas de programas de cumplimiento —valga mi expresión— vejestorios.

Desde mi muy particular punto de vista debemos identificar la diferencia entre plan y programa, lo primero es la expresión de las ideas generadas por la mente y lo segundo es anotar los planes de acción con fechas de cumplimiento, necesidades y personas responsables.

Indudablemente es la toma de decisiones la etapa importante en todo proyecto, supera el proceso administrativo, aunque se encuentra en cada una de sus etapas, se trata del detalle de la acción, podemos tener una magnífica organización, pero si los funcionarios de la alta dirección se tardan en realizar los planes de acción es porque algo sucede en su interior o en el clima organizacional que retarda este proceso.

Para finalizar he tomado del diccionario la definición siguiente: “Una decisión es el producto final del proceso mental cognitivo específico de un individuo o un grupo de personas u organizaciones, el cual se denomina toma de decisiones, por lo tanto, es un concepto subjetivo. Es un objeto mental y puede ser tanto una opinión como una regla o una tarea para ser ejecutada y/o aplicada”.

Entonces, como seres humanos, tenemos en nuestro interior conceptos subjetivos que nos han de llevar a actos concretos y que pueden ser muy específicos, pero esto de específicos es otro boleto a comentar posteriormente.— Mérida, Yucatán

