Fernando Ojeda Llanes: Las empresas y sus ventas a crédito

Las diferentes formas de convertir en dinero las cuentas por cobrar

Fernando Ojeda Llanes (*)

Las empresas utilizan varias estrategias para vender sus productos, muchas de éstas lo hacen de contado y otras incluyen dar crédito a sus clientes comerciales.

Aquellas que anteriormente solo vendían de contado o pago al instante tuvieron que hacerlo también a crédito para llegar a más nichos de mercado e incrementar su volumen de ventas, para tal caso existen técnicas de investigación de mercados para medir la capacidad de pago de los grupos o nichos de posibles compradores y hay empresas que no las utilizan y comienzan a vender a crédito sin tomar en cuenta que este tipo de decisión tiene un costo financiero, no sólo sobre el dinero que se está otorgando por lo invertido en las mercancías sino también por el plazo que se está otorgando hasta su recuperación.

Hay muchas formas de convertir en dinero las cuentas por cobrar por créditos a clientes, la primera es que la compañía solo realice la venta pero canalizando el crédito a los bancos a través de las tarjetas de crédito sin pago de intereses, este concepto es una mera ilusión de los compradores porque nadie otorga dinero gratis, en este tipo se dan dos opciones: si compras de contado es un precio menor y con tarjeta de crédito sin intereses es mayor, de tal manera que la diferencia entre los dos importes corresponde al costo financiero a cargo del cliente, la empresa vendedora recibe del banco de inmediato el importe de su venta, tiene un costo financiero por medio de comisiones que le cobran con base en el importe y tiempo otorgado.

Otra forma de que la empresa vendedora recupere su dinero del crédito otorgado es a través de la operación llamada factoraje con alguna institución de crédito, consiste en una venta de sus derechos de cobranza con un alto costo financiera. También pueden documentarse los créditos con pagarés y ser descontados al banco.

Por lo general, las empresas que venden a crédito otorgan un plazo de pago a sus clientes y recuperan su dinero al vencer el plazo respectivo, en tales casos se debe realizar una adecuada administración de la cartera de éstas cuentas por cobrar.

La administración de las cuentas por cobrar a los clientes tiene varios pasos a seguir, el primero es hacer una investigación previa de los prospectos, tanto financiera como cualitativa, contando mucho su situación de valores morales, a los aprobados, al darles el crédito se debe seguir un procedimiento administrativo hasta obtener el cobro.

Se debe dar seguimiento a todos los clientes para esto debe existir en la contabilidad un listado de todos ellos con importes y fechas de vencimiento, clasificando en columnas grupos de períodos de vencimiento: 30, 60, 90 días y en forma continua revisarlo para realizar la cobranza en el momento del vencimiento, a esto se le denomina antigüedad de clientes.

Es importante que las empresas que otorgan crédito a sus clientes, independientemente de administrarlos y darles seguimiento, conozcan lo que les está costando este tipo de crédito, a esto en el argot financiero se le denomina costo de capital, se calcula aplicando la tasa de interés respectiva al importe de la deuda sobre el tiempo transcurrido desde su inicio al vencimiento.

Es obvio que si el cliente no paga a tiempo y entra en moratoria, el plazo del costo de capital se incrementa, pero además se corre el riesgo de no recuperar el dinero invertido y esto incrementaría el costo total en mucho dinero, en este caso es el importe no recuperado más el costo de capital respectivo del plazo otorgado.

En una forma global para conocer si se está rezagando la recuperación de la cartera, se determina una razón financiera que se denomina días promedio de rotación o recuperación de la cartera, es una fórmula matemática financiera que consiste en dividir los días del período transcurrido del estado de resultados entre el otro resultado de dividir el importe de ventas entre el saldo promedio de las cuentas por cobrar a clientes, pero este es otro boleto a comentar posteriormente.

En este tipo de ventas a crédito a clientes es importante tomar en cuenta los tiempos, desde la entrega de las mercancías hasta la cobranza del dinero, lo que debe hacerse es reducirlo a una mínima expresión, por lo que es recomendable determinar a lo que en lo personal le denomino el punto de re orden del tiempo a clientes, consiste en sumar los días que transcurren desde que se entregan las mercancías hasta que se recibe la factura, más los días de cobranza, el primer tiempo a veces tiene contratiempos por fallas de control interno, desde que se entrega la mercancía hay que procurar que en forma simultánea el cliente reciba la factura, porque es la fecha de inicio del plazo concedido, hay clientes que solo las reciben a revisión para su pago en días determinados de la semana, esto es un alargamiento en el plazo de cobro y debe tratar de disminuirse.

Todo crecimiento tiene un incremento de capital de trabajo, la cuenta por cobrar a clientes es una de las que representan mayor inversión en este rubro.— Mérida, Yucatán.

Doctor en investigación científica. Consultor de empresas.

