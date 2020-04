Figura encorvada

¡Malogrado!

Ernesto Arévalo Galindo (*)

“En todo anarquista hay un dictador fracasado” —Benito Mussolini, Duce de la República Social Italiana

Una vez finalizado su ridículo informe trimestral en Palacio Nacional, como ridículo ha sido su gobierno hasta llevarnos a la tragicomedia, Andrés Manuel López Obrador abandonó el escenario con una postura encorvada, nada digna de un Jefe de Estado. Muy lamentable, pero, sobre todo, muy desalentadora como la de un esclavo satisfecho por cumplir con su jornada, sin visión de futuro.

Nada más que no me estoy refiriendo a un esclavo, sino al presidente de México. ¡Un México sin visión de futuro! Ya no nada más es su lenguaje basado en un pobre vocabulario, falta de preparación, nulo de credibilidad, carente de dicción, miserable ritmo e hipócrita argumentación, expuestos a cada mañana, para ofender el sentido común de millones de mexicanos. ¡Ahora hasta su estatura!

El hombre de la Cuarta Transformación no camina con rectitud, porque nunca se ha conducido con rectitud en la política, empezando por juzgar a los demás, cuando éstos no piensan ni actúan como él.

Tampoco, el sujeto de la Cuarta Transformación se para en toda la extensión de su estatura. Ni idea tiene cómo personificar la estatura. Las sociedades del mundo, por supuesto la pensante y la preparada de México, están exigiendo líderes que puedan proyectar estabilidad y confianza, a través de una postura erguida, un lenguaje con claridad y un contacto visual.

Lo anterior no lo es todo, pero sí es el principio. Un gran principio tan urgente, porque el país se resquebraja. Se está cayendo a pedazos y, a diario, las ruinas van cubriendo una mayor extensión territorial, muy similar a la del cementerio nacional porque la irresponsabilidad, la improvisación y la mentira, “virus” nacidos desde el propio “núcleo” del gobierno de la República, están costando numerosas muertes de médicos y enfermeras en su combate contra el Covid-19. A los que no se les capacitó, a los que no se les equipó y a los que no les respetan su vida, porque también son estadísticas como el resto de la población en esta cruel política pública de exterminio para, “como anillo al dedo”, cumplir con los designios de la Cuarta Transformación.

¡El resto de la población! Las personas que padecieron otras enfermedades como cáncer y fueron abandonadas, sin importar su edad, hasta la muerte. Las personas que fueron abatidas, culpables o inocentes, por la delincuencia organizada, tomando en cuenta que el “alto mando” llegó a “estrechar la mano” de la violencia. Las abandonadas en su miseria, ignoradas en los espacios públicos y basureros. Los periodistas, recientemente asesinados. También… ¡las personas que están a la espera de su suerte!

En plena pandemia, López Obrador y su séquito están dañando u obstaculizando todo intento de recuperación social y económica a la mayor brevedad posible, una vez terminada la cuarentena por la crisis sanitaria. Ninguno de ellos, incluidos miembros del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), refleja rectitud en su conducta, reputación de honradez y respeto a los ciudadanos. ¡Tampoco mayor confianza ni mucho menos aprecio!

Los vientos en Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila y Jalisco están pronosticando posibles tormentas. Vientos que deberán abarcar a toda la geografía nacional, porque la República no es propiedad de la pasión desvirtuada de un solo hombre encorvado. De un hombre que no sabe pararse en toda la extensión de su estatura ni hablar y, a pesar de ello, camina de la misma manera, encorvado, para pisotear, con cada paso, el orgullo y el crecimiento de la nación.

En todo anarquista hay un dictador fracasado. Con un lenguaje político diseñado para que las mentiras parezcan verdades.

Con un plan político trazado para que el asesinato parezca una acción respetable. Características de la política pública de exterminio de López Obrador. ¡Malogrado!— Cozumel, Q. Roo.

arevalo61@yahoo.com.mx

Periodista

