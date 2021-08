Figura financiera un poco complicada

Derechos Especiales de Giro o DEG

Fernando Ojeda Llanes (*)

En últimas fechas hemos estado escuchando los DEG o Derechos Especiales de Giro. La terminología y conceptos que utilizan los mercados financieros es siempre complicada para las personas que no están familiarizadas con éstos, por tal motivo en forma coloquial trataré de explicar en qué consisten.

Empecemos por recordar qué es una divisa: Es una moneda extranjera diferente a la del país de origen, por ejemplo para México el dólar, Euro o cualquier otra moneda.

Las divisas tienen un valor dependiendo de la economía del país que las emite y la del que la adquiere, por ejemplo el dólar en la actualidad tiene un precio de veinte pesos, treinta y un centavos para nuestro país; las mencionadas divisas o monedas extranjeras circulan libremente en los mercados internacionales, de tal manera que nosotros podemos hacer operaciones financieras o comerciales en dólares, euros, yenes y otras, dependiendo del mercado y el tipo de cambio que más nos favorezca.

Ante lo anterior mencionado, el DEG también es una divisa, que tiene un valor para cada país, así como el dólar tiene un precio de $20.31 para México, el DEG para nuestro país tiene un precio de $28.79. La diferencia de esta divisa entre las otras es que no tiene circulación en los mercados, o sea, nosotros por ejemplo no podemos adquirir DEG en forma personal para hacer operaciones en el extranjero, este instrumento solo es de tipo contable, esto quiere decir que se registra en la contabilidad del Fondo Monetario Internacional (FMI), o en sus contratos de crédito o convenios, esta misma institución la emite y valoriza para sus operaciones entre los diferentes países del mundo, su valor se determina ponderando o sacando promedios en relación al de las principales divisas del mundo que son: el dólar, euro, libra esterlina, yen y renbinbi chino. Es algo parecido a los UDIS de México que solo se utilizan para valuar determinadas operaciones y su valor va en relación a la inflación, pero estos no tienen ninguna relación con el DEG ni es divisa, solo lo menciono como un ejemplo contable.

El DEG nació para sustituir el oro en las transacciones que realiza el FMI, que es una institución creada en 1945 mediante un tratado internacional, tiene como objetivo contribuir y estimular el funcionamiento adecuado de la economía mundial.

Su sede está en Washington, Estados Unidos, está constituido por 184 países miembros, dentro de éstos se encuentra nuestro país, casi el total del mundo.

Así como el Banco de México es un banco central para nuestro país, el FMI es la institución central del sistema monetario internacional, o sea, sistema de pagos internacionales y tipos de cambio de las monedas de la actividad económica entre los países.

El fin más importante del FMI es el evitar las crisis en el sistema y los países puedan implementar medidas de política económica con buenos fundamentos.

También es un fondo como cualquier otro tipo de banco para los países miembros que requieran financiamiento de tipo temporal para equilibrar su balanza de pagos. Por lo tanto, trata de alentar la prosperidad mundial al fomentar la expansión equilibrada del comercio mundial, procurando la estabilidad de los tipos de cambio.

Además trata de evitar las devaluaciones competitivas, la ordenación de los problemas de la balanza de pagos, misma que incluye entrada y salida de divisas por exportaciones e importaciones.

Para lograr los objetivos y fines anteriores, el FMI efectúa el seguimiento de la evolución y las medidas de política económica y financiera de los países miembros y en el mundo ofrece asesoría de política económica y financiera.

Cuando hay una crisis económica mundial, como la que ahora enfrentamos por la actual pandemia, el FMI entra en auxilio de sus países miembros, ya sea otorgando facilidades de crédito con tasas de interés preferenciales o reforzando sus reservas internacionales en forma contable, es lo que ha hecho en estos momentos, ha acreditado en sus libros una millonada de DEG transformados a dólares americanos.

Este tipo de operación es para reforzar las reservas internacionales para el caso de que se tengan problemas de liquidez en la balanza de pagos de las naciones miembro.

Hagamos algunos cálculos: las reservas internacionales de México al 9 de julio de 2021 importaron 193,288 millones de dólares; en 2020, las importaciones sumaron $393,247 millones de dólares; con base a estos datos, las reservas representaban el 49.14% de las importaciones de 2020 (193,288/393,247 =49.14%). Nuestro país recibió el 23 de agosto de este año derechos especiales de giro por 12,117 millones de dólares, si su importe lo dividimos entre las importaciones mencionadas: 12,117/393,247, nos da como resultado un crecimiento porcentual de 3.08% para llegar a 52.22% (49.14% mas 3.08%= 52.22%) , beneficio contable que tuvo México en sus reservas internacionales como miembro del FMI, en relación con sus importaciones de bienes y servicios.— Mérida, Yucatán

ferojeda@prodigy.net.mx

Doctor en Investigación Científica. Consultor de empresas