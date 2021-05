Filiberto Pinelo Sansores: Árbitros vendidos en las contiendas electorales

Por dos módicas sumas, 19 mil pesos en un caso 14 mil pesos en el otros, correspondientes a gastos de precampaña —que alegaron no haber hecho— los candidatos postulados por Morena, Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón, a gobernador de Guerrero y Michoacán, respectivamente —a quienes las encuestas daban ventajas, puede decirse, inalcanzables—, fueron despojados de su derecho a participar en los procesos de sus entidades por el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal (TEPJF).

Compárese esto con la actitud que ambos órganos asumieron cuando en la elección presidencial de 2012 Peña Nieto no sólo rebasó, por miles de millones de pesos, los topes de campaña sino que usó en ella millones de dólares provenientes de sobornos de Odebrech y ambas instancias no sólo lo perdonaron sino que, para hacer más grande la ignominia, fallaron que, por el contrario, quien los había rebasado era el candidato de la izquierda, López Obrador.

En aquella elección, el candidato presidencial priista usó las famosas tarjetas Monex, para dispersar miles de millones de pesos para comprar el voto; también las tarjetas de Soriana para surtir de despensas a millones de electores —otra vertiente en la compra de conciencias— y gastó descomunales sumas en espectaculares y otros medios de propaganda, pero los consejeros y magistrados que hoy fueron tan “estrictos” y —por irrisorias sumas— impidieron que el pueblo elija a esos dos candidatos, entonces, se hicieron de la vista gorda.

Dos pesas y dos medidas son usadas, siempre, por estos 2 órganos electorales que, como se sabe, fueron en su momento integrados mediante métodos que garantizaran a los partidos dominantes en el Congreso, PRI y PAN, dividirse estos puestos, regalándole uno al PRD, que es su cola.

Intereses

Sólo los olvidadizos, voluntarios o involuntarios, pueden negarlo. La mayor parte de quienes tomaron las decisiones que estamos comentando, fueron nombrados así y responden, por lo tanto, a los intereses de quienes los pusieron.

En el INE, por ejemplo, su presidente, Lorenzo Córdova Vianello, su segundo de abordo, Ciro Murayama, y 5 otros más, de los 11 que tiene y en el TEPJF, todos sin excepción, son producto de las cuotas que mencionamos. Es más, a Lorenzo Córdoba le dieron un premio adicional: le aumentaron dos años su periodo. Fue elegido consejero a fines de 2011. Su periodo debería terminar a fines de 2020, pero sus favorecedores, aprovechando el cambio de siglas —IFE a INE— le aumentaron la estancia en 3 más, así es que terminará hasta 2023. ¿A quién le dan pan que llore?

Es por eso que de un plumazo borraron de la Constitución dos derechos consagradas en ella contenidos en su Artículo 35 —el derecho a votar y el derecho a ser votados—, pues al quitar el suyo a ser electos a los dos aspirantes señalados —impidiéndoles aparecer, por “quítame estas pajas” en las boletas— coartaron también el de los electores de ambos estados a elegirlos.

Es obvio que si los electores del país o un estado quieren votar por alguien pero un ente arbitrario lo impide éste atenta contra la democracia, que también está garantizada en nuestra Carta Magna, que, en su Artículo 39, dice: “La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo”; no en un grupo de burócratas que se toman atribuciones que no tienen.

Sólo un puñado de personas, 12 en total —6 consejeros del INE y 6 magistrados del TEPJF— decidieron por millones de ciudadanos de ambas entidades a quiénes sí y a quiénes no podían elegir, en una acción sin parangón, en la vida nacional, pues nunca antes ocurrió algo igual en el país.

A nadie nunca le quitaron su candidatura a gobernador por no reportar un gasto de precampaña, hasta hoy que la desesperación de quienes les jalan los hilos, está en crisis.

Lo hicieron, además, de manera torpe, porque cuando el INE emitió su primera resolución y los candidatos se inconformaron ante el TEPJF, éste emitió una propia en la que descalificó la de aquél diciéndole: es “excesiva y resulta constitucionalmente desproporcionada —o desproporcionado—, pues su aplicación automática restringe el derecho a ser votado” y se la devolvió ordenándole que la revisara. El INE persistió y cuando por segunda vez llegó el mismo laudo, sin cambios, al Tribunal éste pasando por encima de lo que antes dijo lo validó.

¿Por qué desde la primera vez no dio el Tribunal la razón al INE, si de todos modos lo iba a hacer? Esto sólo tiene una explicación: o algo o alguien hizo cambiar de opinión a la mayoría de sus integrantes o ambos cuerpos juegan en el mismo equipo y usaron una táctica dilatoria para obligar al partido que los postuló a comenzar con dos meses de retraso sus campañas a gobernador otorgándoles ventajas a sus opositores.

Se trata, en conjunto, de un cuerpo de árbitros totalmente sesgado, comenzando por el hecho de que mientras sus miembros afirman que se atienen a las leyes las violan flagrantemente como cuando se asignan sueldos y prestaciones superiores a los que nuestra Ley de Leyes dispone para los servidores públicos, que no deben ser superiores a lo que gana el presidente del país y ellos ganan hasta el doble. No han parado de defender sus elevados privilegios mediante amparos ante el Poder Judicial para que no les reduzcan sus caros emolumentos, sus bonos, sus sultanescos aguinaldos que ven en peligro.

En cierta medida esto es lo que está en el fondo de la actitud de estos consejeros y magistrados que se creen en la tesitura de poder quitarle a quienes están en el poder, aunque sea a la mala, los espacios políticos que ahora tienen, en aras de que los ocupen quienes antes los beneficiaron pues peligran los enormes privilegios que ahora tienen y no quieren soltar.

Es falso que sean o hayan sido garantes de la democracia. Hasta 2018 permitieron siempre los fraudes electorales, las compras de votos, el dinero ilícito en las campañas, la intromisión de autoridades estatales en los comicios y un largo etcétera de actos que nunca sancionaron, no obstante costarle grandes cantidades de dinero al pueblo. Si en aquel año fueron derrotadas los defraudadores y sus protectores no fue por ellos sino porque el pueblo los dejó inutilizados por la avalancha de votos con que los sepultó. Hoy eso es lo que hay que hacer. Repetir la dosis.— Mérida, Yucatán.

fipica@prodigy.net.mx

Maestro en Español. Especialista en política y gestión educativa