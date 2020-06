Filiberto Pinelo Sansores: Compromiso popular

El Tren Maya

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, estuvo en nuestro Estado el martes, para inaugurar parte de las obras del Tren Maya, que se comprometió a hacer cuando, como candidato, pidió el apoyo de los ciudadanos.

Por eso mismo, está obligado a llevar a cabo el proyecto, pues es resultado de la decisión de la abrumadora mayoría de quienes fueron a las urnas, no sólo en el país sino en Yucatán, y votaron por él y porque es necesario actualizar un principio vital de la democracia: los compromisos con el pueblo se cumplen. En gran medida, por eso fueron mandados al basurero quienes gobernaron antes: siempre engañaron al pueblo.

Calderón dijo en campaña que combatiría al crimen organizado y hoy su secretario de Seguridad, García Luna, está encarcelado en Estados Unidos por ayudar al crimen organizado a ensangrentar al país, y Peña Nieto aseguró que no privatizaría el petróleo y al llegar al poder fue lo primero que hizo, disparando los precios de los energéticos.

En estos momentos —más que nunca— se requieren obras que levanten la economía de México y generen los empleos que siempre le fueron regateados al país por el sistema depredador y corrupto, que durante décadas le fue impuesto por quienes —con sus socios traficantes de influencias disfrazados de empresarios— lo gobernaron, que ocasionó la creciente pobreza de millones, cuya situación ha empeorado por la pandemia.

La construcción de este Tren significa la creación de más de 80 mil nuevos empleos directos en el sureste mexicano —de los cuales entre 20 mil y 30 mil se ubicarán en Yucatán—, independientemente de los indirectos.

La inversión de 120 mil millones de pesos detonará la economía regional, pues promoverá poder de compra que moverá la agricultura, la industria, el comercio y los servicios e incentivará inversiones del sector privado. Nunca antes en nuestra historia un gobierno federal había realizado una obra de tales dimensiones en esta parte del país.

Nada que ver con la vacilada del tren bala de Ivonne Ortega que se tragó vastos recursos del pueblo que desaparecieron en la bolsa de los gobernantes y sus rapaces socios de aquella época.

Faltan a la verdad quienes dicen que no se pidió al pueblo yucateco y peninsular —en especial a los pueblos mayas— su anuencia para llevar a cabo la obra. Los aspectos fundamentales del proyecto fueron difundidos profusamente como parte de un proceso de consulta que culminó con una votación.

A lo largo de 2019, Fonatur efectuó reuniones con académicos, universidades, gremios, estudiantes, comunidades, ONG’s, etc. en las que se discutió el proyecto y se recogieron opiniones a las que se dio amplia difusión; posteriormente, durante semanas, por medio de folletos informativos, en español y maya y, de viva voz, a través de las radiodifusoras culturales indígenas ubicadas en Peto, Yucatán, Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, y Xpujil, Campeche, se informó ampliamente a las comunidades rurales de los estados por donde pasaría la vía, de los pormenores y alcances del proyecto.

El proceso continuó con asambleas regionales simultáneas, en los 5 estados, realizadas en dos fechas distintas: el 29 de noviembre para recoger información, llevarla a las comunidades y discutirla, y el 14 de diciembre para exponer, de vuelta, el sentir de ellas y su postura en relación con la obra. Ésta fue de consenso condicionado a favor de hacerla.

Además de lo anterior, el 15 de diciembre, los ciudadanos con credencial de elector de estos 5 estados pudimos votar para aprobar o rechazar la propuesta. Los resultados fueron: 93 mil 142 votaron por el sí (92.3 por ciento) y 7,517, por el no (7.4 por ciento). Nulos, 281 (0.3 por ciento), de una participación de cien mil 940 ciudadanos.

Decir, entonces, que los pobladores de la región, incluyendo nuestros conciudadanos mayas, no fueron consultados es una falacia que obedece a agendas políticas o ideológicas contrarias al titular del Ejecutivo federal. Un ejemplo, es el del EZLN, que afirma que el del Tren Maya es un “proyecto de muerte y porquería” y que no permitirá que pase por este “territorio en rebeldía” (subcomandante Moisés, La Jornada, 02-01-19).

En el mismo tenor grupos afines que dicen hablar por los mayas de la región se pronuncian también en contra afirmando que se va a destruir la ecología, por más que se sepa que el Tren Maya usará los derechos de vía del viejo Ferrocarril del Sureste, que existe desde el siglo pasado, y de las carreteras y líneas de transmisión de la Comisión Federal de Electricidad, por lo que no desforestará, y que, al contrario, a lo largo de su paso serán sembradas 50 mil hectáreas de árboles frutales y maderables.

Ahora también dicen que el Tren Maya afectará los cenotes de la región o que a causa de su construcción se esparcirá el coronavirus y que por eso no se deben iniciar las obras.

En el fondo están, por un lado, la idealización de una forma de vivir en la que, como en las novelas pastoriles de la literatura de antaño, se puede ser feliz, viviendo en lugares sin carreteras, escuelas, universidades, hospitales, internet ni desarrollo económico, defecando al aire libre, con altos índices de pobreza, migración y mortalidad y menor esperanza de vida y, por el otro, el dogma zapatista de que no existe posibilidad de que los pueblos originarios salgan de su atraso y su pobreza si no es cambiando el régimen capitalista establecido en México por otro, que no está a la orden de día.

No conciben que en las condiciones actuales, con un gobierno surgido de un proceso democrático, con un proyecto que está mostrando claramente que se opone a la concentración de la riqueza y tiene como prioridad dar atención preferente a los pobres —del campo y la ciudad— pueda realizarse una obra en que salga beneficiada buena parte de la población indígena de Yucatán y los demás estados del Sureste, además de otros sectores.

Los sofismas están a la orden del día. Hasta los cenotes de todo el estado, según los detractores de la obra, saldrían afectados por la construcción del Tren. Según esto, un ferrocarril podría contaminar mucho más que decenas de miles de predios sin drenaje que hay en Yucatán. Todo, con tal de parar la obra.

Esto no será posible, por más chicanas legaloides que los oponentes a la obra estén intentando, porque por encima de todo está la voluntad de las mayorías que ya decidieron en las distintas oportunidades de consulta que tuvieron.

fipica@prodigy.net.mx

Maestro en Español. Especialista en política y gestión educativa