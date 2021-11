Filiberto Pinelo Sansores: Defensa de corruptos

Los casos de Emilio Lozoya y Rosario Robles

Cuando están libres los corruptos, porque están prófugos, tienen amparo o no les toca todavía el turno de ser llamados a cuentas —ya que no son dos ni tres sino cientos—, quienes fingen querer que se les encarcele claman: “¡Qué mal está actuando este gobierno; está coludido con los delincuentes!”; pero cuando se les aprisiona o se inician procedimientos para hacerlo, cambian el discurso para gritar: “¡Se está vengando AMLO!”

De ningún modo se salva AMLO. Es como al galeote, si rema, palo porque rema y si no, palo porque no rema.

Creen tener ya la excusa, corruptos y defensores, para mantener la impunidad que había prevalecido en el país: que los acusados son perseguidos políticos, haciendo abstracción de las decenas de millones que se hayan robado.

En lugar de enfrentarse a los cargos que ante los jueces se les imputan, los acusados prefieren esconderse, mientras sus claques hacen intenso ruido para hacer quedar mal al gobierno que cumple su obligación de no dejar sin castigo a los ladrones del erario y hacer que devuelvan lo robado.

Los gobiernos que precedieron al actual estaban plagados de funcionarios corruptos; a cada rato había denuncias contra ellos y quejas por la impunidad que prevalecía, a pesar de la indignación que los hechos suscitaban; ahora que la situación cambió y el Ministerio Público federal actúa con diligencia, saltan a la palestra multitud de voces, provenientes de las filas de quienes por décadas se forraron de billetes, para defender a políticos ya en la cárcel o llamados a comparecer ante un juez para esclarecer acusaciones.

La sociedad mexicana está enterada de los sobornos que con dinero de la transnacional Odebrecht se dieron a legisladores para aprobar la reforma energética de Peña Nieto —en YouTube hay videos en que se ve a sus ayudantes recibiendo maletines de dinero—; del robo conocido como la “Estafa Maestra” —en que desaparecieron miles de millones de pesos del presupuesto— y de otras muchas fechorías cometidas por la corrupta clase política que antes gobernó al país.

Sin embargo, ahora resulta que los acusados son unas blancas palomas y los dineros esfumados, una leyenda urbana.

En el primer caso, Emilio Lozoya, el exdirector de Pemex, fue el eslabón central de una gran cadena de corrupción que incluyó a buena cantidad de políticos de las dos fuerzas —PRI y PAN— que en estrecho maridaje gobernaron al país durante más de tres décadas. Como se sabe, fue traído de España, pero no fue recluido de inmediato porque firmó un convenio con la Fiscalía General de la República (FGR), fundado en el artículo 256 del Código de Procedimientos Penales de la Federación —figura que se conoce con el nombre de Criterio de Oportunidad—, para que en un plazo dado aportara “información esencial y eficaz” que permitiera llevar a juicio —por “un delito más grande del que se le imputa”— a otros participantes. El plazo fue de 6 meses, que se le amplió varias veces. La última prórroga venció este 3 de noviembre.

Terminó el plazo sin que hubiera cumplido el compromiso y por eso fue a la cárcel. Un juez lo determinó, no la Fiscalía que, efectivamente, lo solicitó.

Sin embargo, se oyen o leen expresiones de los adversarios del gobierno actual que afirman que Loyoza está en la cárcel por la indignación de AMLO al ver la fotografía del ex director de Pemex cenando en un restaurant de lujo, que lo llevó a ordenar al Fiscal Gertz Manero, que lo encerrara por esto y no por lo que hizo. Esta elucubración es una forma de hacer creer a la opinión pública que Lozoya está siendo víctima de una arbitrariedad, por lo que merece apoyo. De ahí a pedir su libertad, sólo hay un paso.

El otro caso es el de Rosario Robles Berlanga, enchironada por su participación central en el caso de la “Estafa Maestra”, una operación en la que desaparecieron 7 mil 670 millones de pesos en contratos ilegales a través de decenas de empresas fantasmas cuando ella era la secretaria de la dependencia por la que pasaron los dineros y responsable, por tanto, de su manejo, junto con sus subalternos; dinero que fue a parar a las campañas del PRI y a los bolsillos de los funcionarios que participaron en la operación, ella incluida, porque no es posible que alguien que reparte el botín no tenga su parte.

Las mismas voces que defienden a Lozoya claman por la libertad de Rosario. Es una venganza contra ésta, dicen, porque ¿cómo es que Lozoya llevaba su proceso en libertad y en cambio ella, por más que hace, no logra salir de la prisión?

Lo que no dicen es que ella no ha querido acogerse, como Lozoya, al Criterio de Oportunidad que le permitiría llevar su proceso en libertad a cambio de dar información y aportar pruebas que condujeran a enjuiciar a toda la red de corruptos, incluidos quienes le daban órdenes. Ella, por el contrario, se ha mostrado desafiante. Insiste en que es inocente y que es por una venganza que está encerrada, algo que repiten sus defensores nada gratuitos.

Presentar a la Fiscalía como un instrumento de venganzas es la estrategia que están empleando los defensores de corruptos que se hacen pasar como expertos, juristas, o defensores de derechos humanos para lograr sus fines. Para ellos pasa a segundo plano el daño que estos corruptos le han hecho a la nación.

No se atreven a decir que sus defendidos no cometieron los ilícitos de que se les acusa. Sería el colmo que dijeran que Lozoya y Robles, son inocentes. Como no pueden, entonces se van por la vía de desacreditar a la institución que los investigó y pidió al Poder Judicial su detención.

Están pues a la vista los dos métodos que están usando los corruptos y sus amigos para que los primeros eludan la acción de la justicia. Desacreditar a la Fiscalía y declararse perseguidos políticos, como Ricardo Anaya, cuando se les cita a comparecer. Si se hiciera caso a ellos se llegaría al absurdo de que nadie de la oposición deba ser detenido por corrupto. Sería su blindaje. Están soñando.— Mérida, Yucatán.

Maestro en Español. Especialista en política y gestión educativa