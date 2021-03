Filiberto Pinelo Sansores: El interés privado y el interés nacional

La batalla por rescatar en beneficio de la nación, consecuentemente de todos los mexicanos —en particular, la mayoría de éstos que integran sus sectores más desfavorecidos—, a la empresa productora de energía eléctrica del país (la CFE) apenas comienza.

El comienzo es con la declaración del gobierno de la 4T de combatir, hasta las últimas consecuencias, los fallos de jueces —uno en particular— que están otorgando suspensiones, algunas ya definitivas, a las grandes empresas que se ampararon contra las modificaciones que el Poder Legislativo del país hizo, por iniciativa del Poder Ejecutivo, a la Ley de la Industria Eléctrica mexicana.

Objetivo

La reforma eléctrica es con el fin de revertir el alto grado de deterioro y sometimiento en que dejaron a la paraestatal los gobiernos neoliberales, que la convirtieron en una simple subsidiaria de negocios de magnates —nacionales y extranjeros— que la usan para enriquecerse en perjuicio de ella y, consecuentemente, de los intereses del país, particularmente, de los usuarios.

De no cambiar esta situación, la CFE —que no es propiedad de una persona o un grupo de accionistas en busca de ganancias, sino de la nación en su conjunto— seguiría afrontando los graves problemas que tiene para cumplir su misión histórica de ser instrumento social al servicio del desarrollo del país y el bienestar de sus habitantes al dotarlos de energía eléctrica, de manera eficaz y a precios accesibles.

Si se salieran con la suya, las grandes empresas que se están amparando y los miembros del Poder Judicial que las están cobijando, el futuro del país sería, sin duda, similar a lo ocurrido a raíz de la aprobación de la reforma energética de Peña Nieto: frecuentes y brutales elevaciones de las tarifas eléctricas, sólo detenidas por la acción del actual gobierno.

Las tarifas

A raíz de que se aprobó la reforma energética y, como parte sustantiva de ella, la Ley de la Industria Eléctrica, en tiempos de Peña, enarbolando demagógicamente la promesa de que con ella bajarían las tarifas eléctricas, el costo de la energía eléctrica subió desmesuradamente. En sólo tres años, aquéllas aumentaron en más de 35 por ciento, pues de costar el kilowatt hora en promedio, 1.39 pesos, en 2015, pasó a tener un costo de 1.88 pesos, en 2018.

Este proceso de encarecimiento, que fue resultado de la legalización del saqueo de la paraestatal para beneficiar a grandes monopolios privados del sector, sólo se detuvo cuando esta administración, con el compromiso ante la sociedad de no elevar las tarifas durante los casi seis años de su periodo, más que en el porcentaje en que aumente la inflación, se hizo cargo del país.

El aumento actual

Y tan ha cumplido que en los dos años y tres meses que lleva de ejercicio, la tarifa ha aumentado sólo en 1.59 por ciento (menos que la inflación), pues el kilowatt-hora cuesta, actualmente, 1.91 pesos en promedio. Esto se ha conseguido a duras penas por la situación en que está la empresa debido a la pesada losa que gravita sobre ella por el gigantesco subsidio que obligadamente otorga a quienes están siendo amparados por jueces venales que pretenden que se mantengan las inicuas reglas actuales.

Son de dos tipos las empresas que saquean a la CFE: a) Unas, en su inmensa mayoría extranjeras, dueñas de plantas eólicas y solares, por naturaleza, intermitentes —es decir, que no pueden funcionar todo el tiempo, sino sólo cuando hay viento o sol—, lo hacen por la vía de venderle a la paraestatal su energía sin pagarle un quinto por los gastos que la CFE hace cuando da respaldo con sus plantas a las intermitentes, al dejar de funcionar y b) Otras, gigantes de la economía, como Walmart, Oxo, Bimbo, etc. lo hacen por la de simular que se abastecen con plantas propias mediante el truco de que son socias de las que producen la electricidad, Iberdrola, Renovalia Energy, etc., usando fraudulentamente la figura del autoabasto que les permite pagar tarifas proporcionalmente mucho menores que las que paga el común de los mortales; esto es que reciben un jugoso subsidio.

Ninguna de estas grandes empresas, ni las que producen ni las que consumen, poseen redes propias de conducción y distribución de energía y usan las de la CFE, pero no pagan por ello.

La razón

¿Por qué? Por que los gobiernos traidores al interés nacional, crearon —con “moches” a diputados y senadores panistas y priistas— leyes injustas que lo permiten, en perjuicio de la CFE. Por eso pregonan, las primeras, que su producción es barata —claro, no incluyen en el costo lo que el pueblo mexicano, mediante los subsidios a la fuerza, les regala— y, las otras, que “pagan tarifas conforme a la legislación aplicable” sin decir que pagan menos porque incurren en un fraude a la ley, pues al contratar el servicio con empresas ajenas están diciendo que el suyo no es autoabasto.

El subsidio que han recibido las grandes empresas, gracias a las leyes que se quieren derogar, asciende hasta hoy a más de 412,410 millones de pesos. (https://www.forbes.com.mx/economia-tarifas-electricas-35-reforma-energetica-cfe/ Forbes 12-02-21).

Significado

El hecho de que estén las transnacionales surtiendo de energía eléctrica a grandes empresas del país consumidoras de grandes cantidades de energía eléctrica significa, por otro lado, que se están apoderando del mercado más redituable en el negocio de esta energía dejándole a la CFE el menos redituable, que es el del servicio doméstico, con el que tiene que cumplir su función social subsidiándolo, si es necesario; pero lo peor es que lo están haciendo usando la infraestructura del competidor, es decir, las redes de CFE.

Esto, gracias a esas leyes inicuas creadas por el PRIAN y que aquellos jueces quieren mantener. De lograrlo, continuará la sangría de recursos que se tienen que destinar al subsidio de esas empresas restándoselos a la mejora de las condiciones de vida de nuestro pueblo, y se mantendrá la presión para imponer en nuestro país un sistema de energía eléctrica privatizado.

Lo que está en juego en esta batalla no es energías limpias contra energías sucias, o libre competencia versus monopolios, sino rapacidad de los poderosos frente al derecho del pueblo a revertir sus documentados atropellos.— Mérida, Yucatán.

fipica@prodigy.net.mx

Maestro en Español. Especialista en política y gestión educativa