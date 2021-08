Filiberto Pinelo Sansores: La democracia y la revocación de mandato

La derecha, representada en el Congreso de la Unión por 4 partidos, PAN, PRI, PRD y MC, muestra actitudes esquizofrénicas frente al presidente Andrés Manuel López Obrador, pues por un lado afirma que él es un dictador, que está llevando al país al caos y al desastre y que habría que deshacerse de él, pero, por otro, se opone tenazmente a que sea aprobada la ley que daría cauce a sus deseos.

No ha cambiado ni un poco, está integrada por los mismos marrulleros de siempre que afirman una cosa y, enseguida, actúan en sentido contrario. ¿Por qué razón? Porque la mentira es su instrumento.

Como los abogados chicaneros que retrasan al máximo el fallo de una sentencia con la esperanza de que surja algún imprevisto que evite el desenlace final en la causa en que están envueltos, uno tras otro, desfilaron en la tribuna de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para impedir que se convocara al periodo extraordinario necesario —en ambas cámaras— para discutir y aprobar la ley reglamentaria que permita efectuar la consulta de revocación de mandato del presidente. Así como chicanearon, primero para evitar que se hiciera la consulta para juzgar a los expresidentes y, después, para que tuviera tantos obstáculos que impidieran que sus resultados fuera vinculantes, ahora lo hacen para impedir que se haga la que permitirá saber si la mayoría de los mexicanos está, como ellos dicen, en contra de que AMLO siga en el cargo o a favor de que continúe en él.

No obstante ser minoría en el Congreso, lograron sabotear la convocatoria al periodo que se señala ya que, con su exigua minoría de 13 legisladores, impusieron su voluntad sobre la de 24 que votaron a favor de que se realizara, pues se requería de mayoría calificada —en el caso, 25— para aprobarla.

Así es que por un solo voto se salieron con la suya; pero no se escaparon de poner, otra vez, en evidencia, su oposición a todo lo que huela a democracia en la toma de decisiones en los asuntos que más importan al país.

Es increíble que un grupo que plantea que vivimos en un dictadura y hasta viaja al extranjero para exigir la intervención de la OEA en nuestros asuntos internos tenga miedo a una consulta al pueblo de México para saber si se actualizan sus fervientes deseos de defenestrar a quien ocupa la presidencia del país.

La revocación o ratificación del mandato, como se le quiera llamar, es una figura eminentemente democrática que permite que un gobernante que le falla al pueblo no permanezca en el cargo en contra de la voluntad de éste. El pueblo no tiene que soportar durante todo un largo sexenio a un mandatario que desde que comienza su función actúa en aras de intereses de grupo, contrarios a la sociedad, o es un ladrón que desde el principio de la gestión le roba —y permite que también los suyos lo hagan— al pueblo y a la nación. Y, por el contrario, tiene el derecho de expresar su apoyo al mandatario que trabaja a su favor.

La pregunta sería muy sencilla: “¿Quieres que el presidente Andrés Manuel López Obrador continúe en el cargo”, y la respuesta, también: “Sí” o “No”. Si la mayoría responde con la primera opción el ejercicio será una ratificación, si opta por la segunda, será una revocación. Ambas son caras de una misma moneda: el derecho del pueblo a decidir.

Ojalá, en el pasado, hubiéramos tenido los mexicanos la oportunidad de escoger, a medio sexenio, entre opciones como las que antes expusimos. Dudo que hubieran durado en el cargo presidentes caracterizados por el enriquecimiento propio y de sus familiares y amigos; haber endeudado por generaciones al país; haber desatado la violencia y permitido que sus jefes de seguridad fueran protectores de criminales; haber llevado la corrupción hasta límites grotescos como el pagar a legisladores para aprobar leyes contrarias al interés nacional, etc. El país no hubiera llegado a la descomposición a punto del estallido social de haber existido la posibilidad de echarlos mediante esta figura. Como se sabían impunes, todos ellos se extralimitaron y se burlaron del pueblo. Pero esto no tenía que seguir por siempre.

¿Por qué la derecha no quiere una consulta al pueblo para que éste decida si sigue el presidente o se va? Solo hay una respuesta: sabe que la perdería. Por eso se opuso a la iniciativa —enviada por el presidente—, desde que llegó al Congreso. Pero obligada por el qué dirán y aprovechando que aun siendo minoría puede impedir cambios constitucionales en él, la aceptó, a cambio de una serie de modificaciones que impuso, para obstaculizar su aplicación. Una de ellas es que la consulta no sea automática, como proponía la iniciativa.

La derecha impuso el requisito de que tiene que ser solicitada por los ciudadanos y éstos deben ser en un número equivalente, al menos, al tres por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores y además que éstos sean de, por lo menos, diecisiete entidades federativas y representen, como mínimo, el tres por ciento de la lista de cada una de éstas.

Los pretextos para darle largas a la aprobación de la ley reglamentaria son muchos y todos ridículos. Uno es que, ella —la oposición— “no legisla al vapor”, no obstante que el límite que tenía el Congreso para aprobarla venció en junio de 2020. Otro, es que en lugar de plantear la revocación de mandato, la ley propone la ratificación del presidente, como si la decisión final en uno u otro sentido estuviera en la ley y no en la determinación de los ciudadanos.

Pero pese a los obstáculos, la ley saldrá adelante, pues será aprobada, con toda seguridad, en los primeros días de septiembre, ya sin la rémora de la derecha, porque para hacerlo no se necesita de mayoría calificada en las cámaras. Y cuando la consulta se realice quedará todavía más en evidencia la mentira de que López Obrador gobierna contra del pueblo y que, por eso, éste lo repudia. Bien sabe la oposición aglutinada la falsedad de su aserto, si estuviera segura de lo contrario, sería la más exigente de que el ejercicio se realizara.— Mérida, Yucatán.

fipica@prodigy.net.mx

Maestro en Español. Especialista en política y gestión educativa