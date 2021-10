Filiberto Pinelo Sansores: ¿Por qué sí a la reforma constitucional?

La industria eléctrica

El pasado jueves 30 de septiembre el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presentó ante el Congreso de la Unión una iniciativa de reformas a los artículos 25, 28 y 27 de la Constitución para revertir la entrega de la industria eléctrica del país a intereses privados, legalizada con la reforma energética de 2013, que, como se sabe, fue aprobada a base de “moches” —con dinero de la transnacional Odebrecht—, en perjuicio de la nación.

La propuesta incluye el establecimiento en nuestra Carta Magna de la soberanía de la nación sobre el litio, una riqueza natural que es ambicionada por mineras transnacionales, de la que ya han comenzado a apoderarse.

La reforma energética de Peña Nieto y quienes lo acompañaron no tuvo más objeto que desmantelar la industria eléctrica nacional para entregarla por “cachitos” a grandes empresarios, sobre todo extranjeros, que, con el pretexto de las energías limpias entraron a saco en este nicho de mercado que desde que fue “colonizado” hizo subir los precios de la corriente eléctrica para la inmensa mayoría de los mexicanos, de manera indetenible, hasta que llegó el gobierno actual y los detuvo.

Por eso causa risa que ahora, uno de los argumentos de quienes se oponen a las medidas gubernamentales para revertir dicha entrega sea decir que la consecuencia del cambio que se propone será el encarecimiento de la corriente eléctrica al pueblo.

A raíz de dicha reforma entreguista, basada en el propósito de desmantelar a la CFE y a Pemex, para que, a cambio, un pequeño grupo de inversionistas, principalmente extranjeros, las fueran sustituyendo en la función social —que les otorgaron los gobiernos que las crearon— de garantizar a la sociedad la energía eléctrica y las gasolinas que necesita, sus tarifas no dejaron de aumentar.

Pésima memoria tiene quien no recuerde cómo esos aumentos llegaron a producir protestas masivas, como la de enero de 2017 cuando Peña Nieto dijo que aquéllos eran porque “Se nos secó la gallina de los huevo de oro”.

Para alcanzar sus fines, los políticos entreguistas estuvieron engañando al pueblo diciéndole que la CFE no podía con el paquete y que si no entraban las empresas privadas al rescate pronto el país se iba a quedar a oscuras. Eran puras mentiras.

La empresa del Estado tenía las plantas suficientes para atender la demanda, 60 hidroeléctricas en toda la república, por ejemplo. La energía más limpia que puede haber es la que se produce con la fuerza del agua. Pero “¿Qué fue lo que hicieron?”, se preguntó el presidente en una de sus conferencias matutinas. “Abrieron el mercado y pararon las plantas de la Comisión Federal de Electricidad, cerraron muchas o las subutilizaron”.

“En el caso de las hidroeléctricas, dijo, que tienen seis turbinas, ocupan una, porque así está en la ley, para que se despache primero a las empresas particulares” y, por último, a las de CFE. Esta forma tramposa de ir abatiendo la participación —en el mercado eléctrico— de la empresa que fue creada para servir a los mexicanos hizo crecer el gran negocio de las empresas privadas, en su mayor parte transnacionales, a costa, obviamente, del interés de la nación.

Se fueron hasta la cocina. Se aprovecharon del entreguismo del prianismo para hacer trampas que les son permitidas por la ley. Ejemplo, la del llamado autoabastecimiento o autoconsumo, que no es otra cosa que el que un generador privado —Iberdrola, por ejemplo—, que simula tener múltiples socios —los Oxxos, verbi gracia—, que no lo son sino clientes suyos, ocasionando con ello que paguen éstos tarifas mucho menores que las que paga un tendero o un usuario doméstico, de hasta un 200 por ciento más bajas.

¿Cómo se manipula la ley para lograrlo? Mediante una ficción. Para simular que son socios, los clientes le “compran” a la empresa con que se confabulan una acción y con eso la CFE está obligada aceptar darles una tarifa especial. Esto le representa a ésta una pérdida gigantesca en sus ingresos.

Actualmente, según la iniciativa enviada, hay 239 centrales de autoabastecimiento y 77,767 grandes consumidores “socios-clientes”, que antes fueron usuarios de la paraestatal pero le fueron sustraídos por las empresas privadas productoras de energía, gracias a la reforma peñanietista.

Esas sociedades, que proveen a grandes corporativos cementeros, acereros y mineros, no pagan porteo, es decir, el transporte de la energía generada desde la central hasta la planta, pues carecen de redes de transmisión y distribución. Así es que usan las de la CFE y ese costo que representa un enorme gasto que absorbe ésta sale del bolsillo de los demás usuarios, es decir, de nosotros, los mexicanos de abajo.

¿Por qué pueden hacerlo? Porque la reforma energética entreguista hizo cambios en la Constitución y en las leyes en la materia, obviamente, en contra del interés nacional.

Esta situación no puede continuar. El país requiere de la existencia tanto de la CFE como de Pemex, porque de ellas depende no sólo la seguridad estratégica de la nación sino la garantía de que los servicios que prestan no fallen ni se encarezcan.

El afán de lucro de ciertos grupos empresariales, incluso extranjeros, que enarbolan la bandera de la libertad de empresa, pretendiendo que se satisfaga su exigencia de que, ilimitadamente, se siga abriendo tramos a sus empresas en los espacios que ocupan CFE y Pemex, no puede estar por encima del interés de la nación.

Por eso, la iniciativa presidencial pone un límite esta pretensión: 54 por ciento de la energía nacional sería generada por CFE y 46 por ciento por el sector privado.

La experiencia de otros países es aleccionadora. En España, donde toda la energía la producen particulares están en estos momentos en una crisis energética. Su costo sube día a día. Se paga hoy el triple de lo que se pagaba hace un año. El gobierno no tiene mecanismos para actuar. Eso sí, ahí actúan Iberdrola, Naturgy, Repsol, Endesa y Gas Natural.

En Texas, la tormenta invernal que azotó al estado en febrero produjo dos fenómenos nocivos a sus habitantes: primero se quedaron sin corriente varias semanas y después los usuarios recibieron facturas con precios elevadísimos, pues ahí todas las plantas son privadas y no existe un organismo como la CFE que puede absorber los costos de crisis con cargo a sus ingresos pues su objeto no es la ganancia.

Del litio, hablaremos en otra entrega.— Mérida, Yucatán.

fipica@prodigy.net.mx

Maestro en Español. Especialista en política y gestión educativa