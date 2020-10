Filiberto Pinelo Sansores: Una insolente carta

La respuesta a los congresistas norteamericanos

Puntualmente y de manera inmediata, el gobierno de México, en voz del presidente, Andrés Manuel López Obrador, respondió a la insolente carta que 43 congresistas norteamericanos dirigieron al gobernante de su país, Donald Trump, acusando al nuestro de incumplir acuerdos que suscribió, en materia energética al firmarse el Tratado de Libre Comercio, T-MEC, recientemente.

En ella le piden a Trump intervenir en los asuntos internos de México y le exigen hacer que “prevalezcan las reglas de inversión en la industria energética, que fueron aprobadas en la administración pasada”, es decir, la entreguista y corrupta de Peña Nieto. Afirman que “la certidumbre y certeza de miles de millones de dólares en inversiones estadounidenses” están amenazadas por “acciones del gobierno mexicano orientadas a fortalecer a las empresas estatales de energía” y que eso haría perder a los inversionistas de aquel país “el principal mercado” para sus productos energéticos. Sostienen que “acciones recientes del gobierno del presidente López Obrador para aumentar la participación del Estado en el sector van en contra del T-MEC”.

Es imposible que dijeran en su carta que gracias al entreguismo de los gobernantes mexicanos, que en el pasado los beneficiaron, se fue deteriorando la industria energética de nuestro país a la vez que aumentando el precio de electricidad y gasolinas a los consumidores mexicanos —con grave deterioro de sus bolsillos— durante todos los años que duró el proceso de la entrega. Estas frecuentes elevaciones de tarifas de ambos insumos fueron cada vez mayores a medida que fue aumentando la enajenación a favor de los intereses de las transnacionales representadas por los firmantes —y las de otros países— y sólo cesaron, cuando el gobierno actual tomó el timón.

Es preciso recordar que desde hace dos años —y no obstante las dificultades económicas por la pandemia— no aumentan los precios ni de la energía eléctrica ni de la gasolina.

Aunque no fueron dirigidos a AMLO, éste respondió, de manera contundente, a los planteamientos: “Quiero tratar el asunto —dijo al abordar el tema, en Coahuila— con mucho respeto hacia a ellos, sólo aclarando que en esta materia y en otras, pero fundamentalmente en lo que tiene que ver con la política energética de nuestro país, no hemos suscrito ningún acuerdo con el gobierno de Estados Unidos o de Canadá” e “informarle al pueblo de México que cuando se renegoció el nuevo tratado, a pesar de que el gobierno anterior ya había aceptado acuerdos que comprometían nuestra soberanía nacional en esta materia, nosotros, todavía en ese entonces en mi carácter de presidente electo me inconformé y se detuvieron las negociaciones. Fue hasta que se aceptó que quitaran todos esos compromisos que estaba haciendo el gobierno anterior en el nuevo tratado cuando se reiniciaron las negociaciones”.

“En el capítulo de energía —siguió informando— sólo quedó establecido en dos párrafos el derecho absoluto, soberano de México para decidir en materia de política energética, de conformidad con la letra y sobre todo con el espíritu del artículo 27 de nuestra Constitución”. Es decir, somos los mexicanos y no poderes extranjeros, según nuestra Carta Magna, los únicos que podemos decidir en materia de energía eléctrica y explotación de petróleo y gas.

No podría ser de otra manera si se tiene en cuenta la experiencia histórica del país en este renglón. Cuando ambas industrias, la del petróleo y la de la electricidad estuvieron en manos extranjeras, en el siglo anterior, sus dueños se dedicaron a saquear al país mediante la obtención de las mayores ganancias posibles. Por eso fueron nacionalizadas, la primera por el general Lázaro Cárdenas y la segunda por Adolfo López Mateos. Se trata de dos industrias estratégicas, vitales para el desarrollo económico del país y para su seguridad estratégica. Pero los gobiernos más entreguistas que ha tenido México, desde entonces, que empezaron con Salinas y terminaron con Peña, se dedicaron, a destejer la obra, mediante la reprivatización de ambas.

No les importó que su entrega a capitales privados, nacionales y extranjeros, implicara poner en manos de intereses cuyo fin es obtener enormes ganancias, empresas nacionales clave para la viabilidad de México como nación. Por supuesto, la entrega no fue gratis. Ejemplos: Iberdrola, empresa beneficiada por Calderón en el ramo de la electricidad, contrató a Georgina Kessel, extitular de la Secretaría de Energía (Sener) con él y al ex mandatario, al término de la gestión de ambos, como miembros de su Consejo de Administración y Odebrech le regaló a Peña, decenas de millones de dólares para que comprara votos y llegara a la presidencia para seguir beneficiándola.

El propósito de los accionistas de las grandes empresas que, amparándose en causas nobles como la de sanear el medio ambiente con energías limpias —y sus voceros de aquí y el extranjero—, incursionan en el negocio de la producción de energía eléctrica en México, no es limpiar el aire del país. Si así fuera no exigirían a la CFE que les compre toda su producción, con los cuantiosos subsidios que esto representa —pagados, obviamente, por los consumidores— y ocasionar con esto mantener en paro o semiparalizadas sus más de hidroeléctricas, que también producen energías limpias y que al no ser usadas, significan una gran inversión —del pueblo mexicano— desperdiciada.

Y el de quienes quieren que Pemex esté a su servicio y no obstaculice sus negocios dejan ver que no les gusta que el estado haga refinerías para que México sea autosuficiente en gasolinas, porque, como dicen, eso les haría perder “el principal mercado” para sus productos energéticos. El colmo del cinismo.

Dos párrafos medulares del artículo 27 de nuestra Constitución son muy claros: “Corresponde a la Nación el dominio directo del petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos; y el espacio situado sobre el territorio nacional, en la extensión y términos que fije el derecho internacional.

“Corresponde exclusivamente a la Nación la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica; en estas actividades no se otorgarán concesiones, sin perjuicio de que el Estado pueda celebrar contratos con particulares en los términos que establezcan las leyes, mismas que determinarán la forma en que los particulares podrán participar en las demás actividades de la industria eléctrica”.

Esto dice el artículo que los gobiernos entreguistas del pasado, con la desfachatez que los caracterizó, estuvieron sistemáticamente violando, al entregar a intereses privados, nacionales y extranjeros, importantes bienes de la nación, en perjuicio del pueblo mexicano. Pero por mandato de la absoluta mayoría de los electores, la larga noche de los latrocinios terminó. — Mérida, Yucatán

Maestro en Español. Especialista en política y gestión educativa