Filiberto Sansores Pinelo: Estado más “seguro”

La seguridad yucateca

Casi al mismo tiempo que el gobernador Mauricio Vila presumía ante AMLO sus logros en materia de seguridad, la Fiscalía General de la República (FGR) ponía al descubierto un crimen cometido por la Fiscalía General del Estado (FGE) consistente en retorcer investigaciones para culpar a tres policías municipales —de Mérida— de un homicidio que no cometieron.

¿A qué obedeció esa forma de actuar? ¿A incompetencia de sus investigadores? ¿A la decisión personal del titular del organismo de irse por lo más fácil e inventar delitos y culpables? ¿A una consigna de quien lo puso en el cargo para afectar a un rival de su mismo partido, en una especie de “fuego amigo”?

Cualquiera que sea la respuesta a las preguntas anteriores lo que ha quedado en evidencia es que en nuestro estado —y pese a las lisonjas, a las autoalabanzas y a estadísticas que miden lo formal pero no dicen nada sobre las circunstancias en que los fenómenos ocurren— la seguridad de los yucatecos no es tal, pues quien escoge a los funcionarios que deben velar por ella lo hace de manera tan torpe que en lugar de poner en los cargos a personas que garanticen sapiencia técnica, probidad personal y eficacia operativa pone a incapaces, a inmorales o a personas que reúnen ambos vicios.

Dos oportunidades ha tenido el gobernante durante su mandato de nombrar fiscal del estado y en las dos ha fallado ostensiblemente. En la primera propuso a alguien que a ojos vistas estaba incapacitado, moral e intelectualmente, para ocupar el cargo por su carácter de personero —y hasta socio— de traficantes de tierras frecuentemente acusados por fraudes en la compraventa de éstas. Pero lo peor fue que lo sostuvo largo tiempo en el cargo a pesar de las recurrentes acusaciones de las irregularidades que cometía.

Durante varias semanas del año pasado, el Diario publicó páginas completas que daban cuenta de intimidaciones y atropellos cometidos por este Fiscal, junto con sus “clientes”, para despojar a quienes eran sus contrapartes. Sus acciones eran tan propias de un rufián que era difícil creer que las proclamara un “representante de la ley”. Los audios de conversaciones con sus amigos —dados también a conocer—, no dejaban lugar a dudas de su catadura. Quien leyó los textos o escuchó los audios tuvo la sorpresiva impresión de estar viendo una película de gangsters de Hollywod y no la de estar enterándose de hechos de la vida real protagonizados por un “zar” de la justicia.

Cuando éste creía que sólo su interlocutor lo escuchaba, él mismo —con total desparpajo— se desnudaba: “Está cab.. ser fiscal”, decía. “Tienes mucho poder realmente, no tienes idea. Manejas al Poder Judicial, manejas a los jueces, a todo pu… mundo y el gobernador, si te tiene confianza, te lo da todo”. “De veras, pu…, de veras que no sé por qué nunca usaron el poder los fiscales (anteriores), pero el poder para hacer mam..., para hacer lana, para moverse, te lo estoy diciendo. Les valía ma... y dejaban a Luis Saidén (Luis Felipe Saidén Ojeda, secretario de Seguridad Pública), que haga (aunque), Fiscalía es mucho más que Luis Saidén, no chin…” (D. de Yuc., 22-11-20).

Dos años estuvo en el cargo este ente. Imposible que durante este tiempo su jefe no se hubiera enterado, dados los múltiples escándalos en que se veía envuelto, de en manos de quién había puesto la justicia del estado. Pero como al gobernador Vila no le interesa la justicia sino estar bien con los grupos de poder que pueden impulsar su carrera y el Fiscal era producto de un arreglo en las alturas lo sostuvo hasta donde pudo, para finalmente despedirlo sólo cuando se vio obligado a ello, pero sin sanción, hasta hoy, no obstante los patentes delitos en que incurrió y su venalidad comprobada.

Nombró a otro, pero ha sido otro fiasco si nos atenemos a los resultados de su actuación en el caso del joven José Eduardo Ravelo Echevarría. Éste, según la FGE, falleció a consecuencia de golpes y una violación sufrida a manos de los policías pero, según la FGR, fue por una neumonía.

En abono de esto último, ésta hizo saber que en la Fiscalía yucateca se falsearon dictámenes periciales y se presionó ilícitamente a testigos para proceder penalmente contra ellos. Y adelantó que ejercerá acción penal en contra de tres funcionarios de FGE y continuará investigando una posible negligencia médica, por parte de médicos del Hospital General del Estado.

Lo anterior pone en evidencia la total carencia del principio más elemental que debe regir el funcionamiento de una institución como ésta que tiene, por mandato de ley, en sus manos el monopolio en la investigación de los delitos que se cometen en el fuero correspondiente del territorio de que se trata: la buena fe. Sin ésta, no es posible garantizar la seguridad de las personas que habitan en un estado o una nación pues todas corren el riesgo de ser acusadas y juzgadas por delitos que no han cometido, mediante la alteración de pruebas.

La falta de probidad, de profesionalismo, o la característica de ser sumiso ante consignas, de quien es colocado a la cabeza de una Fiscalía, constituyen, indudablemente, un grave riesgo para la seguridad de la sociedad, tanto como las acciones de los propios delincuentes, porque tan inseguro está alguien que puede ser atracado en la calle por un bandido como quien puede ser privado de su libertad por un Fiscal que por iniciativa propia o por consigna, hace todo lo posible para que pierda su libertad. Y en este sentido es que no se puede decir que Yucatán es el estado más seguro del país.

Lo que ha quedado en evidencia es que los logros en materia de seguridad que presume Vila se derrumban al menor soplo cuando surgen estos negros que permiten ver que en Yucatán no está tan garantizada como dice. Mientras nombre fiscales como hasta ahora no podremos estar seguros de que estamos seguros.

La investigación prometida debe llevarse hasta las últimas consecuencias para poder saber si los resultados de la que hizo la FGE fueron producto de la desidia, la mala fe o fruto de consignas para debilitar a un su adversario, llevándose entre las patas a un grupo de inocentes. —Mérida, Yucatán

fipica@prodigy.net.mx

Maestro en Español. Especialista en política y gestión educativa