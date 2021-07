Filtros necesarios

AMLO Vs. los exámenes de admisión

Ricardo Alberto Gutiérrez López (*)

La educación juega un papel muy importante en la sociedad, pues es la base para el desarrollo de cada individuo que la conforma y, por ende, de la sociedad en su conjunto.

Las escuelas por otra parte, son a la vez vehículo e instrumento por cuyo medio se ofrece formación y capacitación integral a aquellos jóvenes, quienes eventualmente tomarán las riendas de la nación; de ahí la importancia que su formación sea de alta calidad, para producir profesionistas competentes y comprometidos.

En México, todas las universidades públicas aplican un examen de selección. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha externado en diversas ocasiones su interés en acabar con dichos filtros de ingreso, tanto en los bachilleratos como en las universidades públicas del país.

Durante una conferencia en Palacio Nacional en 2019, el presidente fue cuestionado sobre si pretendía eliminar el examen de admisión de bachillerato en la UNAM. A pesar de que la rectoría consideró que esta medida no es viable, el presidente defendió su postura expresando lo siguiente: “No estoy por la aplicación de los exámenes de admisión, pues considero que todos deben tener la oportunidad de estudiar. Y si ocurre que el avance de los aspirantes es desigual y presentan algún rezago, se deben implementar programas de regularización, de actualización y de mejora educativa con el fin de que sus condiciones sean óptimas para emprender el estudio de una carrera universitaria; lo que sea necesario. Pero negarle el cupo a algún aspirante, jamás. No soy partícipe de esa política de rechazo. Es mil veces mejor tener a un joven estudiando que tenerlo en la calle”.

El dignatario también argumentó que en la UNAM, específicamente refiriéndose a la carrera de medicina: “si solicitaban su ingreso diez mil aspirantes, decidían que iban a aceptar solamente a 500; entonces aplicaban un examen con 120 preguntas y se establecía que el mínimo para poder ingresar era contestar correctamente 118 de las preguntas. Quien lo hacía pero solamente con 117 preguntas, no aprobaba. Entonces esto es un indicador de que no es que reprobara el examen, sino que era un problema de cupo”.

La propuesta que hace el presidente es totalmente demagógica y oportunista. No resuelve nada. Simplemente busca quedar bien con los inconformes que fueron rechazados. En términos reales, es evidente que la universidad no tiene la infraestructura para brindar el servicio a todos los aspirantes y esto, el presidente lo sabe. Pero aún en el caso de que la UNAM tuviera el cupo para todos, no tendría el personal para mantener las instalaciones ni los respectivos docentes.

En primera instancia, por lo menos en sentido económico, el Estado tendría que aumentar el presupuesto que le brinda a la máxima casa de estudios de México, siendo que actualmente recibe $46,629.744,427 pesos para atender a 500 mil estudiantes. Una simple división nos daría como resultado $93,000 pesos aproximadamente por cada alumno al año. Algo para nada modesto.

Analizar estas cifras es importante para comprender que la educación de calidad cuesta y que no cualquiera debería gozar del presupuesto público (me refiero a aquellos llamados “calientabancas”, los que no se empeñan realmente en conseguir una educación verdadera).

Si bien la educación de calidad es un derecho, también es un privilegio que debe ganarse con esfuerzo y trabajo arduo y constante. Los que deben ocupar un lugar en las escuelas son aquellos que tienen las habilidades y las capacidades para merecerlo.

Riesgo

Es riesgoso prometer que todos los que aspiren a un cupo en la universidad tendrán el ingreso garantizado. No todos están capacitados para desempeñarse exitosamente en el estudio de una carrera. Y también reconozco que tal vez un examen de admisión no sea un filtro del todo justo y equitativo; pero eliminar tal filtro en el ingreso a las universidades no es la respuesta. El problema, uno grande en verdad, es ofertar espacios en carreras sin oportunidades de inserción laboral. Es una acción que perfila hacia el fracaso. Por eso pienso que deberían hacerse estudios de índole demográfica, económica y social para determinar cuáles áreas del quehacer del país requieren atención por su baja oferta profesional e impulsar la apertura de carreras que tengan como objetivo el llenar ese campo laboral.

En contraste, las carreras tradicionales que ya están saturadas, deberían tener filtros más estrictos, pues la demanda estudiantil rebasa lo oferta educativa.

En resumen, debería evaluarse cuidadosamente cuáles son las carreras que el país necesita, darle un respiro a las que están saturadas y diseñar los instrumentos evaluativos para que el proceso de admisión sea totalmente justo, transparente y objetivo. Al final, que gane el mejor y en consecuencia, ganará nuestro México.— Mérida, Yucatán

Exdiputado y expresidente del Congreso del Estado