Fin a la corrupción

Se acabaron los negocios ilícitos con el poder

Filiberto Pinelo Sansores (*)

Cuando lo nuevo no acaba de nacer y lo viejo no acaba de morir, en palabras de Bertolt Brecht, se producen episodios de confrontación, como los que se observan todos los días en medios y redes sociales, entre quienes abogan por lo viejo y quienes defienden lo que apenas brota. Unos queriendo demostrar que lo que se hace es equivocado y otros, tratando de hacer ver que lo que se construye —con las imperfecciones propias de toda obra humana— es mejor que lo que se busca superar.

Durante décadas vivimos en una sociedad caracterizada por la desigualdad, la marginación, la pobreza de millones, el abandono del campo, el enriquecimiento brutal de pocos, el abuso de los políticos que, sin recato, se asignaban sueldos fabulosos a costa del erario (éste es un renglón aun no superado), una corrupción rampante acompañada de una impunidad sin falta, el ahorcamiento y saqueo de dos empresas productivas del estado, Pemex y CFE, contrataciones ruinosas del gobierno con consorcios privados y mil otros atracos.

Cuando, en campaña, López Obrador denunciaba que la corrupción le cuesta al país alrededor de 500 mil millones de pesos, se quedaba corto. Es mucho más que eso. Con el paso de los días nos hemos enterado de verdaderos atracos como el de las concesiones a transnacionales para construir gasoductos a las que, a pesar de no funcionar, se les tiene que pagar. Solo por este concepto la CFE tendrá que erogar, en el mediano plazo, 21 mil millones de dólares que al tipo de cambio actual equivalen a más de 400 mil millones de pesos.

También hemos sabido que entre 2013 y 2018, bajo el gobierno de Peña, Pemex contrató deuda por 140.7 mil millones de pesos, en promedio, por año, esto es, 843 mil millones en los seis años, que sumados a su débito anterior le dejaron una carga ruinosa por este concepto de más de 2 billones y medio de pesos, que no se justifica pues en ese lapso la producción descendió de 2 millones 300 mil barriles diarios de petróleo crudo extraído a un millón 700 mil barriles en 2019, y la de gasolinas se hundió, pues de ser México autosuficiente en este rubro, hoy tiene que importar 80 por ciento de la que consume. Los neoliberales pusieron a la gallina de los huevos de oro del país en un verdadero estado de inanición.

De esto no se enteraron, por supuesto, calificadoras, como Fitch, J. P. Morgan o Bancos como CitiBanamex o BBVABancomer no obstante sus mecanismos para bucear en las interioridades financieras de países y entes productivos —dentro de cada uno— como Pemex, CFE y otros, y saber de qué pie cojean. Nada de esto reflejó Fitch y compañía en sus notas de calificación, mientras Peña fue presidente y aparte de saquear a Pemex se empeñó en entregar el petróleo de México a sus cuates nacionales y extranjeros. Claro, porque el mandatario bordaba en el sentido de los intereses de las transnacionales que esas calificadoras representan, tratando de privatizarlo.

Pero hoy que el nuevo gobierno hace esfuerzos monumentales para sacar a la petrolera de la crisis y convertirla en instrumento real del desarrollo nacional, las calificadores transnacionales, junto con algunos banqueros muestran el cobre con sus descalificaciones. Como Morgan expresó: “Estamos extremadamente decepcionados con las medidas, después de dos semanas de alusiones a un apoyo adicional extraordinario para la compañía. Creemos que (…) es una decepción asombrosa. Es importante destacar que no creemos que las medidas muevan la aguja en absoluto en el frente de las calificaciones de agencias para Pemex”.

Mientras Pemex era destruida, a la vez que saqueada, las calificaciones de analistas de bancos y calificadoras no expresaban niguna decepción como la que ahora sienten por las medidas tomadas para revertir el daño. Se explica porque la ruta que el nuevo gobierno sigue se aparta del camino que aconsejan las transnacionales y sus representantes —que dócilmente siguieron quienes gobernaron al país en los últimos 36 años— de enajenar riquezas que pertenecen a la nación, no importa el daño que esto cause.

Pero las cosas cambiaron. Después de 10 años consecutivos de contratar deudas multimillonarias, en 2019 Pemex no contratará un solo peso más de deuda y, por el contrario, recibirá 107 mil millones de pesos adicionales a los 464 mil millones que los diputados le aprobaron en el Presupuesto. El nuevo flujo es producto de una importante reducción de los impuestos que paga y ahorros del gobierno gracias a su política de austeridad y combate a la corrupción. Entonces, el mensaje es claro: Pemex no se endeudará más, por tanto, no necesitará de capital privado para reflotarse. Y esto no les cae bien a los consorcios financieros internacionales.

Los grandes conglomerados tampoco están de acuerdo en que Pemex construya refinerías. Una de las causas, expresó Carlos Serrano, economista en jefe de BBVA-Bancomer porque “las calificadoras redujeron la calidad crediticia de la petrolera mexicana, fue querer hacer una nueva refinería” porque se trata “de una actividad menos rentable”. No explicó por qué en Estados Unidos las refinerías son un gran negocio, tanto que hay ahí 250 refinerías, operando todas a su máxima capacidad (solo en Texas hay 26), y en México, donde sólo tenemos 6, no (“La Jornada”, 16-02-19).

Una forma de corrupción es desinformar, asustar con el petate del muerto, con el fin de hacer lucrativos negocios con corruptos en el poder que a cambio de una tajada no duden en traicionar la esencia del servicio público que juraron enaltecer. Al parecer, en este gobierno, esto se terminó.

Es natural que cometa errores en la conducción del país, por ejemplo, en la selección de personas para integrar equipos de gobierno o en la aplicación de medidas para cumplir los propósitos de austeridad y combate a la corrupción que lleva al cabo; ello, sin embargo, no descalifica el proyecto de llevar al país, mediante la austeridad y el combate sin tregua a la corrupción, a estadios superiores de desarrollo, inalcanzables por la vía que antes se siguió.— Mérida, Yucatán.

Maestro en Español. Especialista en política y gestión educativa